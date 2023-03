Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 1-3 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Vũ (SN 1985; ngụ phường Phú Nhuận, TP Huế), Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) - cùng trú tại phường An Đông, TP Huế - về hành vi cố ý gây thương tích.



Công an làm việc với các đối tượng.

Đêm 27-2, Vũ, An, Phước đến quán Bar NEW DTV ở 102 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế chơi. Tại đây, Vũ gặp Nguyễn Tấn Triều (SN 1986; trú phường Trường An, TP Huế) ngồi bàn bên cạnh.