Năm 2014, Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") lợi dụng danh nghĩa Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 là "Tổ chức bình phong của Tổng cục Tình báo Bộ Công an" đã ký nhiều văn bản hoặc đề xuất lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản gửi UBND TP HCM đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện được thuê, giao chỉ định nhà đất số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1 với mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ ngành công an.

Tuy nhiên, sau khi được UBND TP HCM cho thuê, giao nhà đất số 15 Thi Sách (quận 1) thì Phan Anh Vũ và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 không sử dụng mục đích như đề nghị mà triển khai dự án để thu lợi cá nhân.

Nhà đất số 15 Thi Sách, quận 1, TP HCM



Bị can Nguyễn Hữu Tín được giao phân công phụ trách lĩnh vực xây dựng, quản lý đất đai, môi trường nhận thức rõ nhà đất 15 Thi Sách thuộc sở hữu Nhà nước nên việc tham mưu sắp xếp, xử lý thuộc trách nhiệm của Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP (Ban Chỉ đạo 09).

Thực hiện theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg, Ban chỉ đạo 09 đã tham mưu, trình UBND TP HCM ban hành công văn 5309/UBND-TM ngày 27-10-2011 về phê duyệt phương án xử lý nhà, đất của Công ty Quản lý Kinh doanh nhà (QLKDN) đợt 3 trong đó có nhà đất số 15 Thi Sách được sắp xếp giao Công ty QLKDN tiếp tục quản lý, cho thuê theo quy hoạch. Theo đó, Công ty PGP (thuộc Bộ Văn hóa - Thể Thao - Du lịch) là đơn vị tiếp tục được thuê làm văn phòng, xưởng phim.

Ông Lê Hoàng Quân, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM



Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Hữu Tín chỉ đạo cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được thuê đất được khấu trừ tiền bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất vào tiền thuê đất phải nộp đối với nhà đất số 15 Thi Sách đã không báo cáo, xin ý kiến của ông Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Ban chỉ đạo 09).

Bản thân ông Lê Hoàng Quân, bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên Phó chủ tịch UBND TP HCM; Phó Ban chỉ đạo 09), Bà Đào Thị Hương Lan (nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, ủy viên Ban Chỉ đạo 09), ông Trần Nam Trang (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, thường trực tổ chuyên viên Ban Chỉ đạo 09) đã nhận được 2 công văn do ông Nguyễn Hữu Tín Ký. Nội dung 2 công văn này đồng ý cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 được ký hợp đồng thuê đất, được khấu trừ tiền thuê đất phải nộp theo quy định.

Tuy nhiên việc nhận được các văn bản trên không phải là báo cáo hay văn bản trao đổi mà là nhận theo trình tự, thủ tục hành chính. Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận thấy chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với các cá nhân trên, nhưng cần kiến nghị UBND có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với những người này vì không có ý kiến gì khi nhận được văn bản, quyết định do bị can Nguyễn Hữu Tín ký cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam thuê đất, khấu trừ tiền thuê đất trái quy định tại quyết định 09/2007/QĐ-TTg và Luật Đất đai 2013.