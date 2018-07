Có dấu hiệu giả hồ sơ cây "quái thú" bắt ở Quảng Ngãi

18/07/2018 22:14

Chiều 18-7, ông Lê Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết khi vừa đọc bản tin trên Báo Người Lao Động về cây "quái thú" bị giữ ở Quảng Ngãi có nguồn gốc Phú Yên, ông đã lập tức liên lạc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi để xin hồ sơ về cây này.



Cây thật vẫn sống tốt

Theo hồ sơ nguồn gốc cây "quái thú" bị giữ mà kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cung cấp thì đây là cây đa sộp, có đường kính sát gốc đến hơn 5 m, chiều cao dưới cành là 2,5 m. Cây được khai thác trên đất lâm nghiệp ở khu vực Đồng Din, thuộc Tiểu khu 277A, nằm trong rẫy bạch đàn, ngoài vùng quy hoạch 3 loại rừng nên được khai thác. Chủ cây là ông Nguyễn Mẹo (ngụ thôn Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) làm đơn xin khai thác để bán cho ông Phan Mười (ngụ xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên). Lý do khai thác là vì cây che bóng, chiếm diện tích canh tác.

Cây trên rẫy ông Nguyễn Mẹo nhỏ và khác với cây đa sộp. (Ảnh do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cung cấp)

Hồ sơ đơn xin khai thác được ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phú Hòa, ký và kiểm lâm địa bàn ký xác nhận vào ngày 3-7. Ông Bé cho biết trong ngày 18-7, ông đã cử cán bộ kiểm lâm xác minh lại toàn bộ hồ sơ nguồn gốc cây thì không thấy có gì sai.

Tuy nhiên, khi ông yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa kiểm tra thực địa cây "quái thú" này thì hoàn toàn bất ngờ khi cây vẫn đang sống xanh tốt trên đất rẫy bạch đàn của ông Nguyễn Mẹo. "Có thể chủ cây bị giữ ở Quảng Ngãi đã lấy hồ sơ nguồn gốc cây ở Phú Yên để vận chuyển một cây nào khác chứ không phải cây đúng trong hồ sơ" - ông Lê Văn Bé suy luận.

Một điều lạ nữa là cây ngoài thực địa trên rẫy ông Nguyễn Mẹo nhỏ hơn nhiều so với cây "quái thú" bị giữ ở Quảng Ngãi cũng như so với hồ sơ nguồn gốc có đường kính đến hơn 5 m của cây này. Ông Đoàn Quang Toàn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Hòa - người trực tiếp kiểm tra cây thực địa, xác nhận cây của ông Nguyễn Mẹo chỉ có đường kính khoảng 1 m. "Tôi có hỏi lại cán bộ lâm nghiệp ở thị trấn Phú Hòa, anh này bảo khi ghi vào hồ sơ bị nhầm, đo chu vi cây mà lại ghi đường kính (!?)" - ông Toàn nói. Không chỉ vậy, dựa vào hình ảnh mà kiểm lâm Phú Yên chụp lại cây thực địa trên đất ông Nguyễn Mẹo thì cây này lá nhỏ, trông giống cây sanh lá tròn hơn là cây đa sộp lá lớn. Về việc này, ông Bé cho biết sẽ tiếp tục cho kiểm tra lại một cách kỹ lưỡng.

Chưa đụng đến cây "quái thú"

Trả lời về việc liệu có thể cây "quái thú" bị giữ ở Quảng Ngãi được khai thác trái phép ở rừng tự nhiên đâu đó, đã "mượn hồn" hồ sơ cây Phú Yên để hợp thức hóa khi vận chuyển, ông Bé bảo đang chờ xác minh. Hiện ông đã cung cấp thông tin về sự "vênh nhau" giữa hồ sơ cây đa sộp và thực tế cây ở Phú Yên cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi. Theo quy định, nơi nào bắt giữ thì nơi đó xác minh, xử lý. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên chỉ hỗ trợ, phối hợp, còn xử lý thế nào là do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đại, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, thông tin hiện hồ sơ liên quan đến cây "quái thú" đang được phía công an tạm giữ, chi cục này chưa lập biên bản. "Qua kiểm tra sơ bộ, về tính pháp lý, hồ sơ là hợp lệ, còn gốc cây chưa ai đối chứng, chưa kiểm tra, bởi hồ sơ, xe đang được công an giữ hết. Họ chưa đề nghị phối hợp gì. Họ đề nghị, kiểm lâm chúng tôi mới làm, xác minh" - ông Đại nói.

Trong khi đó, thiếu tá Lê Minh Hoàng, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đường Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận lực lượng CSGT đang phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, xác minh nguồn gốc cây có đúng với giấy tờ, hồ sơ hay không. Hiện CSGT Công an tỉnh trình giám đốc công an tỉnh ký quyết định xử phạt lỗi không có giấy phép lưu hành đặc biệt đối với xe tải BKS 15C-279.96 kéo theo rơ-moóc 15R-09258 chở cây "siêu khủng" được tạm giữ tại bến xe Chín Nghĩa. "Nếu chủ xe không bổ sung được giấy phép lưu hành đặc biệt, CSGT Quảng Ngãi sẽ không cho xe lưu hành" - ông Hoàng khẳng định.

HỒNG ÁNH - TỬ TRỰC