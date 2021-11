Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang kiểm tra, xác minh đơn tố giác có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua pháp nhân Công ty CP Lina Network do Nguyễn Đăng Triều Thiên làm tổng giám đốc.



Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 11-2019, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, 7 khách hàng đã gặp và được Thiên giới thiệu về Công ty CP Lina Network. Theo đó, công ty này phát triển ứng dụng Fintech trên nền tảng Blockchain, trí tuệ nhân tạo và đây là ứng dụng mới cho lợi nhuận cao.

Công an yêu cầu Nguyễn Đăng Triều Thiên ra trình diện

Nguyễn Đăng Triều Thiên cho biết đang cần thêm vốn đầu tư, lợi nhuận sẽ được chia cho cổ đông tham gia góp vốn là 36%/năm trên tổng số vốn đầu tư. Bên cạnh đó, Thiên cam kết sẽ hoàn trả tiền gốc khi hết hạn đầu tư, đồng thời khi người đầu tư cần tiền lúc nào cũng sẽ được hoàn trả.



Do tin tưởng nên 7 khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn và chuyển cho Thiên hoặc theo tài khoản Thiên chỉ định tổng số tiền 19,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thiên không thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng, đóng cửa công ty, bỏ trốn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Công an TP HCM đã nhiều lần triệu tập nhưng Nguyễn Đăng Triều Thiên không đến làm việc, hiện không có mặt tại địa phương. Công an TP HCM yêu cầu Nguyễn Đăng Triều Thiên đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (Đội 9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP HCM) gặp điều tra viên Trần Năng Lực.