Đang nhậu, 9X bị 2 đối tượng dùng dao tự chế và dao bấm giết chết

Ngày 6-11, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa có quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Văn Tí (SN 1986) và Nguyễn Văn Quân (SN 1988; cùng ngụ tại thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Giết người".

Theo kết quả xác minh ban đầu, vào ngày 28-10, anh Nguyễn Văn Phúc (SN 1997; ngụ thị trấn Mỹ An) đến trước một quán nhậu thuộc địa phận khóm 1, thị trấn Mỹ An và gọi điện thoại cho 2 người bạn là Nguyễn Thành Luân và Huỳnh Văn Quý đang nhậu đi ra trước cổng quán nói chuyện.

Sau đó, cả 3 đi vào quán để nhậu. Do có mâu thuẫn từ trước nên lúc này Tí và Quân cũng đi xe mô tô đến quán. Tí cầm 1 con dao tự chế, còn Quân cầm 1 con dao bấm xông vào quán chém vào người, đâm vào vùng ngực anh Phúc.

Sau khi anh Phúc bị đánh, Luân và Quý có dùng ghế đánh trả lại nên Tí, Quân chạy ra khỏi quán. Luân và Quý đưa anh Phúc đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi giết chết nạn nhân, Tí và Quân đã bỏ trốn, nhưng sau đó cả 2 đối tượng cùng ra đầu thú.

NGUYỄN HUYNH