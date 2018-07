Viết giấy cam kết vay 9 tỉ đồng rồi bỏ trốn

19/07/2018 19:25

Chiều 19-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế, cho biết vừa ra quyết định truy nã toàn quốc đối với đối tượng Lê Thị Kiều Châu (43 tuổi) trú đường Võ Trác, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế ) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



Trước đó, lợi dụng uy tín và các mối quan hệ xã hội, bà Châu đã đứng ra vay mượn tiền của một số người trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế dùng vào mục đích cá nhân nhưng sau đó không có khả năng chi trả.

Đối tượng Lê Thị Kiều Châu bị cơ quan công an phát lệnh truy nã

Cụ thể, vào tháng 9-2017, bà Châu vay mượn của chị Trần Thị N.Y. (trú ở phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) số tiền hơn 8,8 tỉ đồng. Để làm tin, bà Châu viết giấy cam kết vay tiền và sẽ hoàn trả số tiền cho chị Y. nếu không sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sau nhiều lần hứa hẹn không thấy trả tiền, chị Y. đã gọi điện và đến nhà tìm bà Châu nhưng đều không gặp. Phát hiện bà Châu bỏ trốn khỏi địa phương, chị Y. làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Qua công tác điều tra, ngày 4-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Châu về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên do bà Châu đã bỏ trốn nên cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

