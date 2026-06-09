Ngày 9-6, Công an phường Thông Tây Hội, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong nghi do điện giật.

Con hẻm xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một thanh niên trở về nhà sau giờ học ở hẻm 380 đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội (quận Gò Vấp cũ). Khi lên tầng hai, thanh niên hốt hoảng khi thấy cha mình (khoảng 50 tuổi) nằm bất động, cơ thể co giật, nghi đã bị điện giật nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thông Tây Hội phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường thì xác định người đàn ông đã tử vong.

Sự việc cũng khiến các hộ xung quanh bị cắt điện tạm thời. Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong.

CLIP: Đông người dân tụ tập theo dõi vụ việc.

Đến 21 giờ, hiện trường vẫn đang được bảo vệ.



