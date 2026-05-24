Kinh tế

Phạt người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên gần nửa tỉ đồng vì bán "chui" 2,39 triệu cổ phiếu

Minh Phong

(NLĐO)- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt bà Phạm Thúy Liễu số tiền gần 480 triệu đồng vì bán “chui” cổ phiếu TLH của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Phạm Thúy Liễu do vi phạm quy định về công bố thông tin trong giao dịch cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (mã chứng khoán: TLH).

Xử phạt người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên vì bán chui cổ phiếu - Ảnh 1.

Xử phạt người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên vì bán chui cổ phiếu (Ảnh minh hoạ).

Theo quyết định ngày 21-5, Thanh tra UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thúy Liễu (trú tại TP Đồng Nai). Cơ quan thanh tra nêu rõ, tại thời điểm giao dịch, bà Phạm Thúy Liễu là người có liên quan của bà Phạm Thị Hồng, Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

Bà Liễu bị xác định có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch chứng khoán theo quy định. Cụ thể, bà đã thực hiện bán 2.398.662 cổ phiếu TLH nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch.

Theo quy định hiện hành, hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch của người nội bộ và người có liên quan bị xử phạt bằng 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế. Với khối lượng hơn 2,39 triệu cổ phiếu TLH đã bán, tương ứng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá hơn 23,9 tỉ đồng, bà Phạm Thúy Liễu bị xử phạt số tiền hơn 479,7 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, bà Liễu còn bị áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

Biện pháp này được áp dụng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TLH thời gian qua duy trì giao dịch ở vùng giá thấp. Hiện thị giá mã này chỉ còn dưới 5.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, cổ phiếu TLH đang thuộc diện cảnh báo kể từ tháng 4-2025 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán ở trạng thái âm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025, tính đến ngày 31-12-2025, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên âm 17,67 tỉ đồng.

Trong quý I/2026, doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện về kết quả kinh doanh khi báo lãi sau thuế hơn 6,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, khoản lợi nhuận này vẫn chưa đủ để đưa doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng lỗ lũy kế.

Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa

Chứng khoán Việt Nam "gồng mình" giữa lúc thị trường châu Á đỏ lửa

(NLĐO) - Khép lại phiên giao dịch ngày 15-5, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh sau nhịp phục hồi mạnh trước đó

Kiểm soát hoạt động của người hành nghề môi giới chứng khoán trên mạng xã hội

(NLĐO)- Cần rà soát hoạt động của môi giới chứng khoán nhằm bảo đảm không thực hiện những hoạt động khuyến nghị, tư vấn vượt quá phạm vi.

Chủ tịch Chứng khoán SSI khẳng định không kinh doanh cổ phiếu của chính mình

(NLĐO)- Chủ tịch Chứng hoán SSI Nguyễn Duy Hưng khẳng định với cổ đông ông không bao giờ kinh doanh cổ phiếu của chính mình

