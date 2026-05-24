Phim có sao "nhí" Nina, Kiều Minh Tuấn vượt mốc 200 tỉ đồng

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 24-5, phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã thu về hơn 200 tỉ đồng. Phim vẫn đang trụ rạp với số suất chiếu khoảng 201 suất tính trong ngày.

Tối 23-5, nhà sản xuất "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" công bố phim cán mốc 200 tỉ đồng sau 39 ngày công chiếu, tính luôn các suất chiếu sớm từ ngày 15-4.

Phim lập kỷ lục cho dòng phim kinh dị Việt

Sao "nhí" Nina nhận được nhiều lời khen về diễn xuất trong phim

Tác phẩm trở thành phim kinh dị Việt Nam đầu tiên chạm mốc 200 tỉ đồng cùng 2,5 triệu khán giả ra rạp. Với thành tích này, phim cũng đang đứng thứ hai bảng xếp hạng doanh thu cao nhất trong năm 2026, chỉ xếp sau "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" cũng vượt qua "Em chưa 18" để góp mặt trong tốp 15 phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Thành tích này đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn, trở thành phim có doanh thu cao nhất mà nam diễn viên từng tham gia.

Phim xứng đáng với danh hiệu "ngựa ô" phòng vé mùa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 của điện ảnh Việt năm nay. Việc này cũng nhờ một phần chiến lược phát hành khôn ngoan của ê-kíp khi chọn lựa chiếu sớm hơn 1 tuần so với dự kiến. Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực ngay từ những ngày đầu, phim nhanh chóng chiếm ưu thế về suất chiếu, lập tức cán mốc 100 tỉ đồng chỉ sau 6,5 ngày ngay trước thềm lễ lớn.

Phim cũng là tác phẩm doanh thu cao nhất mà Kiều Minh Tuấn tham gia

Phim do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thuý, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương, sao "nhí" Thái Lan Nina Nutthacha Padovan…

Thành tích này mở ra nhiều kỳ vọng cho sự phát triển của dòng phim kinh dị nội địa trong thời gian tới, khi khán giả ngày càng sẵn sàng đón nhận những câu chuyện Việt được đầu tư nghiêm túc cả về chất lượng lẫn trải nghiệm điện ảnh.