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Thời sự Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng tốc cải tạo chung cư cũ

PHAN ANH

(NLĐO) - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông yêu cầu tháo gỡ nhanh các vướng mắc, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục cải tạo chung cư cũ

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông tại cuộc họp nghe báo cáo công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

Trước đó, ngày 3-6, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đã họp nghe báo cáo công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố.

Sau khi nghe UBND TPHCM và Sở Xây dựng báo cáo và ý kiến phát biểu các đại biểu dự họp, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy UBND TPHCM, UBND TPHCM, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực tham mưu, xây dựng kế hoạch, ban hành các cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng tốc cải tạo chung cư cũ - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng tốc cải tạo chung cư cũ

Tuy nhiên, kết quả thực hiện đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Nghị quyết 09/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và Chương trình hành động 21/2026 của Thành ủy TPHCM đã xác định công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố.

Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt: chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chỉnh trang đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nghiên cứu cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND TPHCM tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh, phê duyệt Đề án bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Trong đó lưu ý thống kê, cập nhật đầy đủ hiện trạng các nhà chung cư cũ theo địa giới hành chính mới; phân loại theo mức độ an toàn, hiện trạng sử dụng và nhu cầu đầu tư để xây dựng kế hoạch tổng thể, lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng dự án, từng khu vực; xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy TPHCM trước ngày 15-6-2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu tăng tốc cải tạo chung cư cũ - Ảnh 2.

TPHCM xác định công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị thành phố

Đồng thời rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để kiến nghị đưa vào Luật Đô thị đặc biệt.

Trên cơ sở các nội dung dự kiến được phân quyền, phân cấp cho thành phố, chủ động chuẩn bị đầy đủ các nghị quyết, quyết định, quy trình, quy định thuộc thẩm quyền của thành phố để ban hành đồng bộ ngay sau khi Luật có hiệu lực, bảo đảm không để khoảng trống pháp lý và không làm gián đoạn việc triển khai thực hiện.

Tổ chức rà soát tổng thể công tác quy hoạch tại các khu vực có nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp; nghiên cứu các giải pháp quy hoạch phù hợp, bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cải thiện điều kiện sống của người dân, đồng thời không làm gia tăng áp lực dân số đối với khu vực trung tâm theo đúng chủ trương của Thường trực Thành ủy TPHCM.

Trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền, đánh giá đầy đủ năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ cấp xã; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; ban hành tài liệu hướng dẫn thống nhất nhằm bảo đảm việc thực hiện đúng quy định, hiệu quả và đồng bộ trên toàn địa bàn thành phố...

Định kỳ hằng tháng báo cáo Thường trực Thành ủy TPHCM về tình hình, kết quả và tiến độ triển khai thực hiện Đề án; đồng thời kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. 

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy xã, phường, đặc khu có dự án chung cư bị xuống cấp cần cải tạo, tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân đang sinh sống tại các nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp hiểu rõ nguy cơ mất an toàn công trình, nguy cơ cháy nổ và sự cần thiết phải thực hiện chủ trương di dời, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định.

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