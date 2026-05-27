Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu xử lý nhanh dự án vướng đất đai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu xử lý nhanh dự án vướng đất đai

PHAN ANH

(NLĐO)- TPHCM còn hơn 150 dự án đang tiếp tục xử lý và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu các đơn vị không đùn đẩy, tăng tốc gỡ vướng

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết luận của ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM -  tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, cho ý kiến xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư kéo dài trên lĩnh vực đất đai.

Tuyệt đối không né tránh trách nhiệm

Trước đó, ngày 14-5, ông Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình và cho ý kiến xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư kéo dài trên lĩnh vực đất đai.

Sau khi nghe các cơ quan báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, ông Võ Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan trong công tác rà soát, phân loại và tham mưu xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai.

Qua báo cáo cho thấy các dự án được phân loại theo 6 nhóm công việc cụ thể, xác định tương đối rõ tình trạng pháp lý, nguyên nhân vướng mắc, thẩm quyền giải quyết, hướng xử lý.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu xử lý nhanh dự án vướng đất đai, không đùn đẩy - Ảnh 1.

TPHCM đang đẩy nhanh việc gỡ vướng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đến nay đã hoàn thành tháo gỡ đối với 101 dự án; 139 dự án đã có định hướng tháo gỡ và đang tiếp tục thực hiện; còn 16 dự án đang thực hiện theo trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn với kết quả cuối cùng của dự án; không chỉ dừng ở việc hoàn thành trách nhiệm xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

Đối với các dự án đã có định hướng tháo gỡ, cần tiếp tục theo dõi quá trình triển khai thực hiện của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng đất và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu xử lý nhanh dự án vướng đất đai, không đùn đẩy - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh thống nhất chủ trương tiếp tục theo dõi, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc theo định hướng Kế hoạch 34/2025 của UBND thành phố; thực hiện phân loại theo từng nhóm dự án để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan được giao chủ trì phải phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tổng hợp đầy đủ các nội dung vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và tiến độ hoàn thành; khắc phục tình trạng báo cáo phân tán, thiếu đồng bộ, thiếu tính tổng hợp trong quá trình tham mưu xử lý.

Tập trung tháo gỡ đối với từng nhóm dự án

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng nhóm dự án. Trong đó, Thường trực UBND thành phố trực tiếp chủ trì họp, chỉ đạo xử lý đối với các nhóm dự án trọng điểm.

Cụ thể, đối với Nhóm 1a1 và Nhóm 1a3 (các dự án đầu tư công vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng): Tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các thủ tục hành chính liên quan được thực hiện song song, đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ triển khai thực tế dự án.

Đối với Nhóm 1b3 (các dự án vướng mắc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất): Yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác định rõ lộ trình, tiến độ xử lý cụ thể đối với từng dự án; tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan công tác xác định giá đất để sớm hoàn tất thủ tục triển khai dự án.

Đối với các dự án ngoài đầu tư công: Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc cốt lõi liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất sạch, thủ tục đầu tư và các điều kiện pháp lý có liên quan; phân công rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm xử lý xuyên suốt toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Đối với các khu đất, dự án chậm đưa đất vào sử dụng: Giao các cơ quan liên quan rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng trường hợp để xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.

Đề xuất phải rõ ràng

Để chuẩn bị tốt cho các buổi làm việc tiếp theo, UBND TPHCM được giao chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị báo cáo tập trung thực hiện nhiều nội dung.

Đó là phân loại cụ thể từng nhóm khó khăn, vướng mắc; cập nhật đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện mới nhất; xác định rõ các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp, từng ngành; các nội dung cần xin ý kiến định hướng; các vấn đề vượt thẩm quyền thuộc Trung ương để kịp thời kiến nghị.

Đồng thời xây dựng lộ trình, tiến độ và mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng nhóm dự án, từng vụ việc; tăng cường ứng dụng sơ đồ tiến độ, biểu đồ theo dõi phục vụ công tác điều hành, giám sát.

Báo cáo phải nêu rõ các đề xuất, kiến nghị, phương án xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.


Tin liên quan

TPHCM: Lãnh đạo sẽ bị "thẻ đỏ" nếu tỉ lệ giải ngân liên tiếp thấp

TPHCM: Lãnh đạo sẽ bị "thẻ đỏ" nếu tỉ lệ giải ngân liên tiếp thấp

(NLĐO) - TPHCM sẽ áp dụng cơ chế "thẻ đỏ", kiên quyết thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công trong 2 quý liên tiếp

Phát Đạt "bắt tay" Lotte làm dự án 11 tòa tháp cao 50 tầng tại Thủ Thiêm

(NLĐO) - Theo quy hoạch, dự án gồm trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp và căn hộ khách sạn, với 11 tòa tháp cao tới 50 tầng

Nhiều dự án giao thông tăng tốc về đích

Các tuyến giao thông trọng điểm đang dần thành hình, mang theo kỳ vọng phát triển bứt phá của Tây Ninh

Dự án Thành ủy TPHCM TPHCM Ông Võ Văn Minh Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự án vướng đất đai không đùn đẩy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo