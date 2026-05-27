Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu xử lý nhanh dự án vướng đất đai

Văn phòng Thành ủy TPHCM vừa có thông báo kết luận của ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình, cho ý kiến xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư kéo dài trên lĩnh vực đất đai.

Tuyệt đối không né tránh trách nhiệm

Trước đó, ngày 14-5, ông Võ Văn Minh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình và cho ý kiến xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư kéo dài trên lĩnh vực đất đai.



Sau khi nghe các cơ quan báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, ông Võ Văn Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan trong công tác rà soát, phân loại và tham mưu xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai.

Qua báo cáo cho thấy các dự án được phân loại theo 6 nhóm công việc cụ thể, xác định tương đối rõ tình trạng pháp lý, nguyên nhân vướng mắc, thẩm quyền giải quyết, hướng xử lý.

TPHCM đang đẩy nhanh việc gỡ vướng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đến nay đã hoàn thành tháo gỡ đối với 101 dự án; 139 dự án đã có định hướng tháo gỡ và đang tiếp tục thực hiện; còn 16 dự án đang thực hiện theo trình tự, thủ tục thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, gắn với kết quả cuối cùng của dự án; không chỉ dừng ở việc hoàn thành trách nhiệm xử lý thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.

Đối với các dự án đã có định hướng tháo gỡ, cần tiếp tục theo dõi quá trình triển khai thực hiện của nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm sớm đưa dự án vào vận hành, khai thác, phát huy hiệu quả sử dụng đất và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Ông Võ Văn Minh thống nhất chủ trương tiếp tục theo dõi, xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc theo định hướng Kế hoạch 34/2025 của UBND thành phố; thực hiện phân loại theo từng nhóm dự án để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Các cơ quan được giao chủ trì phải phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tổng hợp đầy đủ các nội dung vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền xử lý và tiến độ hoàn thành; khắc phục tình trạng báo cáo phân tán, thiếu đồng bộ, thiếu tính tổng hợp trong quá trình tham mưu xử lý.

Tập trung tháo gỡ đối với từng nhóm dự án

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng nhóm dự án. Trong đó, Thường trực UBND thành phố trực tiếp chủ trì họp, chỉ đạo xử lý đối với các nhóm dự án trọng điểm.

Cụ thể, đối với Nhóm 1a1 và Nhóm 1a3 (các dự án đầu tư công vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng): Tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc để sớm triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Các thủ tục hành chính liên quan được thực hiện song song, đảm bảo không làm ảnh hưởng tiến độ triển khai thực tế dự án.

Đối với Nhóm 1b3 (các dự án vướng mắc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác định giá đất): Yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, xác định rõ lộ trình, tiến độ xử lý cụ thể đối với từng dự án; tập trung tháo gỡ các khó khăn liên quan công tác xác định giá đất để sớm hoàn tất thủ tục triển khai dự án.

Đối với các dự án ngoài đầu tư công: Tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc cốt lõi liên quan bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất sạch, thủ tục đầu tư và các điều kiện pháp lý có liên quan; phân công rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm xử lý xuyên suốt toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Đối với các khu đất, dự án chậm đưa đất vào sử dụng: Giao các cơ quan liên quan rà soát toàn diện, phân loại cụ thể từng trường hợp để xử lý phù hợp theo quy định pháp luật.

Đề xuất phải rõ ràng Để chuẩn bị tốt cho các buổi làm việc tiếp theo, UBND TPHCM được giao chỉ đạo các cơ quan được giao chủ trì chuẩn bị báo cáo tập trung thực hiện nhiều nội dung. Đó là phân loại cụ thể từng nhóm khó khăn, vướng mắc; cập nhật đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện mới nhất; xác định rõ các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của từng cấp, từng ngành; các nội dung cần xin ý kiến định hướng; các vấn đề vượt thẩm quyền thuộc Trung ương để kịp thời kiến nghị. Đồng thời xây dựng lộ trình, tiến độ và mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng nhóm dự án, từng vụ việc; tăng cường ứng dụng sơ đồ tiến độ, biểu đồ theo dõi phục vụ công tác điều hành, giám sát. Báo cáo phải nêu rõ các đề xuất, kiến nghị, phương án xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị liên quan.



