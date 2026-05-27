Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đang quyết liệt tấn công các tổ chức tội phạm, bóc gỡ triệt để chuỗi vi phạm từ nguồn nguyên liệu, sản xuất đến tiêu thụ; đồng thời mở rộng điều tra các hành vi liên quan như rửa tiền, đưa nhận hối lộ... Nhiều đợt kiểm tra được triển khai tại các chợ đầu mối, kho bãi, tuyến vận chuyển, sàn thương mại điện tử…

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có buổi phỏng vấn độc quyền Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM liên quan vấn đề này.

Đại tá Ngô Thuận Lăng: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai nhiều kế hoạch, xác lập nhiều chuyên án và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh quyết liệt với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả và thực phẩm bẩn. Mục tiêu là xử lý triệt để các đường dây vi phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại sức khỏe người tiêu dùng.

Kết quả trên góp phần kiểm soát, đẩy lùi tình trạng hàng giả, thực phẩm bẩn, hạn chế nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và củng cố niềm tin của người dân đối với môi trường kinh doanh lành mạnh tại TPHCM.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá cơ sở sản xuất, buôn bán thịt bò giả, thịt bò có chứa chất cấm, khởi tố, bắt tạm giam 02 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, xảy ra tại phường Bình Trị Đông, TP. Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại điện tử phát triển mạnh, tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm bẩn và vi phạm an toàn thực phẩm đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn TP HCM. Là trung tâm kinh tế, thương mại lớn của cả nước, thành phố đối mặt áp lực lớn trong kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và hoạt động kinh doanh.

Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức hoạt động để né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, xóa dấu vết tội phạm. Không chỉ xuất hiện trong lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, hàng giả còn lan sang dược phẩm, phân bón, vật tư nông nghiệp và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Công an TPHCM đột kích "công xưởng" kem trộn giữa lòng thành phố

Đáng chú ý, hoạt động mua bán qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến với tốc độ giao dịch nhanh, gây khó khăn cho việc kiểm soát và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhiều đối tượng thuê nhà xưởng trong khu dân cư, tổ chức sản xuất khép kín, sử dụng lao động thời vụ để che giấu hành vi vi phạm. Người tham gia thường được phân công theo từng công đoạn riêng lẻ, chủ yếu là lao động thời vụ nên việc xác định toàn bộ đường dây gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, một số đối tượng còn lợi dụng người không biết chữ tham gia các khâu liên quan hóa chất nhằm che giấu hành vi phạm tội hoặc né tránh khai báo.

Nguyên liệu, phụ gia, hóa chất sử dụng phần lớn không rõ nguồn gốc, thường bị tiêu hủy nhanh sau chế biến nhằm xóa dấu vết. Việc giao hàng nhanh, thanh toán trực tuyến cũng khiến công tác truy vết, thu thập chứng cứ điện tử gặp nhiều trở ngại.

Công an TPHCM bắt vợ chồng bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng (SN 1982) dùng hàn the và thuỷ tinh lỏng để sản xuất mì sợi tươi

Trước thực trạng này, lực lượng công an đã tăng cường phối hợp các ngành chức năng, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, việc siết chặt quản lý, ứng dụng công nghệ và huy động sự tham gia của toàn xã hội được xem là giải pháp then chốt, quan trọng nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng hàng giả, thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Quán triệt chỉ đạo của đồng chí Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định phương châm đấu tranh với tội phạm kinh tế là "đánh đúng, đánh trúng" và "đánh tận gốc". Lực lượng tập trung trực diện vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; xác định chính xác địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động và từng mắt xích trong các đường dây để xử lý đúng người, đúng hành vi, đúng tính chất, mức độ phạm tội.

Tinh thần "đánh tận gốc" được triển khai đồng bộ từ khâu truy nguồn nguyên liệu, hoạt động sản xuất, khâu vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm, che dấu tội phạm, sử dụng tiền, lợi nhuận bất hợp pháp; từ đó mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi phạm tội liên quan khác như rửa tiền, đánh bạc, đưa - nhận hối lộ… nhằm bóc gỡ toàn bộ hệ sinh thái của tội phạm.

Từ định hướng đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã mở các đợt cao điểm xử lý tội phạm liên quan sở hữu trí tuệ, tháng hành động vì an toàn thực phẩm và các đợt tổng kiểm tra quy mô lớn trên toàn thành phố. Trọng tâm là đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh làm sạch địa bàn, phục vụ công tác chuyển hóa các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM an toàn, lành mạnh.

Song song đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức chỉ dẫn nghiệp vụ, hướng dẫn Công an phường/xã "rà quét" theo từng địa bàn, từng nhóm đối tượng, kể cả trong và ngoài diện quản lý nghiệp vụ. Công tác đấu tranh tập trung vào các đường dây, băng nhóm có tổ chức ở các khâu sản xuất, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn; chủ động ngăn chặn từ sớm, không để hình thành các "hệ sinh thái" tội phạm hoạt động tinh vi, khép kín.

Dùng hoá chất ngâm ốc số lượng lớn

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM xác định sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp phòng ngừa xã hội theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an thành phố.

Chúng tôi xem tuyên truyền là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp, phát động toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện song song với kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tăng tính răn đe. Đồng thời, trách nhiệm được gắn cụ thể đối với công tác quản lý, đến việc để tồn tại, không phát hiện, xử lý tội phạm đến từng cán bộ, lãnh đạo cấp cơ sở.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh, triệt phá đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm trên không gian mạng

Đường dây mua bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc tái phạm nhiều lần.

Ngày 16-5-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành tạm giam đối với 03 bị can gồm: Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979) cùng cư trú tại TP. Hồ Chí Minh, về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto với quy mô lớn.

Triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng có chứa chất cấm, khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng

