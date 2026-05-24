Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Phường Diên Hồng vào chiến dịch bứt phá, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Diên Hồng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm để phường phát triển bứt phá trong kỷ nguyên số

Ngày 24-5, phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức lễ phát động đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Dịp này, phường ra quân cao điểm thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, phổ cập toàn diện "phát triển công dân số" và ứng dụng Công dân số TPHCM trên địa bàn phường.

Phường Diên Hồng vào chiến dịch bứt phá, "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" - Ảnh 1.

Ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng trao quyết định thành lập 38 Tổ công tác thực hiện chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người"

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng phát động chiến dịch "Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực trung tâm để phường Diên Hồng phát triển bứt phá trong kỷ nguyên số".

Phường Diên Hồng vào chiến dịch bứt phá, "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" - Ảnh 2.

Phường Diên Hồng ký kết liên tịch cùng VNPT An Đông và Viettel Khu vực 10 nhằm phối hợp hỗ trợ nhân dân kích hoạt định danh điện tử mức độ 2, cài đặt chữ ký số và ứng dụng Công dân số TPHCM, thực hiện chuẩn hóa thuê bao điện thoại của người dân

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, phường Diên Hồng quyết tâm hoàn thành định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện; đẩy mạnh sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt. Cạnh đó, nâng cao kỹ năng số cho người dân; hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phường Diên Hồng vào chiến dịch bứt phá, "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" - Ảnh 3.
Phường Diên Hồng vào chiến dịch bứt phá, "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" - Ảnh 4.

Các sản phẩm hưởng ứng phong trào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Về giải pháp, phường Diên Hồng phát động cao điểm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" nhằm hỗ trợ người dân kích hoạt VNeID, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và kỹ năng số cơ bản.

Phát huy vai trò nòng cốt của 38 Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ trực tiếp người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người yếu thế.

Cán bộ, công chức, viên chức phường phải tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong thực thi công vụ. Khối Giáo dục đào tạo tăng cường trang bị kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin cho học sinh, để mỗi em học sinh trở thành một "sứ giả số" trong gia đình.

Phường Diên Hồng cũng đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số", phát huy tinh thần "người biết dạy người chưa biết", tạo phong trào học tập kỹ năng số rộng khắp trong nhân dân.

Phường Diên Hồng vào chiến dịch bứt phá, "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" - Ảnh 5.

Lãnh đạo phường Diên Hồng động viên tinh thần các Tổ công tác thực hiện chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người"

Tại buổi lễ, phường Diên Hồng trao quyết định thành lập và ra mắt 38 Tổ công tác thực hiện chiến dịch "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" tại 38 khu phố trên địa bàn phường.

Mỗi Tổ công tác là một đội hình tinh nhuệ, được tổ chức chặt chẽ. Tổ trưởng là Trưởng Khu phố cùng các thành viên là Tổ công nghệ số cộng đồng, cảnh sát khu vực, lực lượng an ninh cơ sở, chiến sĩ dân quân thường trực, dân quân cơ động, Đoàn Thanh niên và phụ nữ khu phố. 

Phường Diên Hồng vào chiến dịch bứt phá, "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" - Ảnh 6.

Công an phường hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Phường Diên Hồng xác định 38 Tổ công tác thực hiện chiến dịch là cánh tay nối dài của chính quyền phường, trực tiếp đến từng nhà, gặp từng người dân, hỗ trợ tận tay từng thao tác cài đặt, kích hoạt định danh điện tử và sử dụng ứng dụng Công dân số TPHCM.

Phường Diên Hồng vào chiến dịch bứt phá, "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" - Ảnh 7.

Chuyên gia giới thiệu "Đề án phường Diên Hồng thông minh, giai đoạn 2026-2030"

 

"Thời điểm vàng" để chọn ngành khoa học, công nghệ

