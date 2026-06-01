HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

PSG thăng hoa, vươn lên vị thế mới

ĐÀO TÙNG

Vượt qua "kẻ thách thức" Arsenal ở loạt đá luân lưu trận chung kết, PSG chính thức ghi lại một chương mới trong lịch sử bóng đá châu Âu

Thất bại trước Paris Saint-Germain (PSG) ở trận chung kết Champions League không phải là kết quả quá bất ngờ đối với Arsenal. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta đã có khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm của Kai Havertz. Họ phòng ngự kiên cường bất chấp việc bị gỡ hòa, kéo trận đấu đến loạt luân lưu để rồi cay đắng dừng bước trước nhà đương kim vô địch.

Arsenal lại hụt hơi

Đêm Budapest - Hungary lung linh với đầy đủ sắc màu, bao gồm màn thư hùng trên đỉnh châu Âu được cả thế giới bóng đá dõi theo. Tuy nhiên, niềm vui chỉ thuộc về một phía bởi không như PSG đã khẳng định được đẳng cấp, Arsenal lại hụt hơi như thường thấy trước ngưỡng cửa thiên đường.

Những năm gần đây, Arsenal đã trở lại hàng ngũ các đội bóng hàng đầu châu Âu. Họ cạnh tranh quyết liệt ở Premier League, tiến sâu tại Champions League và sở hữu một trong những đội hình trẻ trung, giàu tiềm năng nhất lục địa già. Tuy vậy, giữa nhà đương kim vô địch và một ứng viên dù sáng giá nhất vẫn luôn tồn tại một khoảng cách khó xóa nhòa.

Kết quả hòa 1-1 sau 120 phút dễ làm nhiều người lầm tưởng đây là trận đấu rất cân bằng. Các con số thống kê lại phản ánh một thực tế khác: PSG tung ra tới 21 cú dứt điểm, gấp 3 lần so với Arsenal (7); kiểm soát bóng 75,3% và được hưởng 11 quả phạt góc so với chỉ 3 của đối thủ.

PSG thăng hoa, vươn lên vị thế mới - Ảnh 1.

PSG đã biết cách ngự trị trên đỉnh cao bóng đá châu Âu. (Ảnh: UEFA)

Những con số ấy cho thấy Arsenal dù ghi bàn trước nhưng không thể kiểm soát trận đấu. Họ buộc phải lùi sâu chống đỡ sức ép trong phần lớn thời gian thi đấu và gần như chỉ còn cách chờ đợi cơ hội phản công. Đó là khác biệt giữa một đội bóng muốn chiến thắng và một đội bóng biết cách chiến thắng.

Arsenal không thiếu tài năng. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Declan Rice hay Kai Havertz đều là những cầu thủ hàng đầu châu Âu. Điều "Pháo thủ" còn thiếu là chiều sâu lực lượng và bản lĩnh được tích lũy từ những cuộc chinh phục. Những cú vấp liên tiếp nhiều mùa giải qua cho thấy muốn bước lên đỉnh cao, Arsenal cần nhiều hơn một đội hình xuất phát chất lượng.

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm, dàn sao đầy cá tính có khả năng tạo nên khác biệt trong các thời khắc quyết định là các nhân tố mà Arsenal cần xây dựng, giống như cách Real Madrid hay Man City thiết lập "đế chế" của mình.

PSG tìm thấy "công thức chiến thắng"

Không như Arsenal vẫn đang trên hành trình hoàn thiện, PSG chứng minh rằng thành công không nhất thiết phải được xây dựng bằng những siêu sao đình đám. Nhiều năm trước, đội bóng thủ đô Paris từng sở hữu "tam tấu" Neymar, Lionel Messi và Kylian Mbappé nhưng vẫn không thể chạm tay vào chiếc cúp Champions League.

Điều nghịch lý là PSG lại tìm thấy "công thức chiến thắng" sau khi những ngôi sao lớn nhất ra đi. Đội hình bảo vệ thành công chức vô địch Champions League mùa này không có nhiều cái tên tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Ngoài Ousmane Dembélé hay Khvicha Kvaratskhelia, phần lớn cầu thủ PSG không thuộc nhóm ngôi sao quen thuộc với số đông người hâm mộ.

Điều gì tạo nên sức mạnh của "Les Parisiens"? Vitinha là một mảnh ghép trong khối lego liền mạch mang tên PSG. Tiền vệ người Bồ Đào Nha có tới 162 lần chạm bóng, thực hiện 150 đường chuyền và tung ra 4 cú dứt điểm - những thống kê tốt nhất trận chung kết. Achraf Hakimi dẫn đầu về số đường chuyền ở khu vực tấn công, còn Désiré Doué là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất.

Không ai trong số họ là trung tâm của một chiến dịch quảng bá toàn cầu, song tất cả đều là mắt xích quan trọng trong hệ thống mà HLV Luis Enrique xây dựng. PSG hiện nay không còn là tập hợp của những cái tôi lớn. Họ vận hành như một cỗ máy được tổ chức chặt chẽ, nơi tập thể được đặt cao hơn mọi giá trị cá nhân.

Hai chức vô địch Champions League liên tiếp là minh chứng cho sự chuyển mình quan trọng của PSG. Trong nhiều năm, Ligue 1 thường bị lép vế so với Premier League, La Liga hay Bundesliga. 

PSG thống trị nước Pháp nhưng hiếm khi được xếp ngang hàng với những thế lực lớn nhất châu Âu. Vì vậy, thành công lần này của đoàn quân dưới trướng HLV Luis Enrique còn vượt ra ngoài phạm vi một CLB. 

Hai lần liên tiếp bước lên đỉnh Champions League giúp PSG trở thành lá cờ đầu của bóng đá Pháp. PSG thành công là nhờ chiến lược phát triển đúng đắn, sở hữu nhà cầm quân bậc thầy cùng một tập thể luôn khát khao vươn lên, luôn ước mơ chiến thắng, khẳng định vị thế của một thế lực mới trong trật tự bóng đá châu Âu.

PSG thăng hoa, vươn lên vị thế mới - Ảnh 2.


Tin liên quan

Chung kết Champions League và những tranh cãi chưa có hồi kết

Chung kết Champions League và những tranh cãi chưa có hồi kết

(NLĐO) - Trọng tài chính Daniel Siebert trở thành tâm điểm sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi trong trận chung kết Champions League 2025-2026.

Bảo vệ ngai vàng Champions League: PSG gia nhập nhóm tinh hoa châu Âu

(NLĐO) - PSG đánh bại Arsenal trong loạt luân lưu 11m để bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

PSG dựng tượng đài kỷ lục, Arsenal ôm nỗi đau 266 trận

(NLĐO) - PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League một cách thuyết phục, trong khi Arsenal kết thúc mùa giải bằng kỷ lục buồn kéo dài 266 trận.

PSG Arsenal Champions League HLV Mikel Arteta HLV Luis Enrique
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo