Robot siêu nhỏ mở ra phương thức điều trị mới

Các nhà nghiên cứu từ ĐH Công nghệ Nanyang (NTU - Singapore) vừa phát triển mẫu robot chỉ dài 4,4 mm, có thể được sử dụng trong tương lai để thực hiện các ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, như sinh thiết và loại bỏ khối u.

Robot này có khả năng di chuyển bên trong cơ thể người, đưa thuốc đến đúng vị trí cần thiết, cắt mô sinh học, cũng như gắp và lưu trữ mẫu mô. "Robot có thể được thu nhỏ chỉ còn 1,5 mm, qua đó mở rộng tiềm năng ứng dụng trong nhiều loại phẫu thuật nội soi hơn nữa" - ông Lum Guo Zhan, trưởng nhóm nghiên cứu, khẳng định với báo The Straits Times ngày 31-5.

Robot nêu trên cũng có thể tạo nhiệt bên trong cơ thể khi được kích hoạt. Công nghệ này giúp nâng cao hiệu quả của các phương pháp điều trị tăng thân nhiệt từ tính đang được nghiên cứu, nhằm tiêu diệt hoặc làm suy yếu tế bào ung thư mà không cần phẫu thuật xâm lấn.

"Robot siêu nhỏ có thể di chuyển đến những vị trí rất cụ thể và tạo nhiệt cục bộ chính xác. Nhờ đó, chúng ta có thể nhắm trúng tế bào ung thư cần tiêu diệt và hạn chế ảnh hưởng đến tế bào khỏe mạnh" - ông Lum giải thích. Theo chuyên gia này, robot siêu nhỏ được phát triển trong 7 năm qua, trong tương lai có thể được tích hợp thêm công nghệ hình ảnh và hệ thống cảm biến.

Robot siêu nhỏ của các nhà nghiên cứu từ ĐH Công nghệ Nanyang có thể được sử dụng trong tương lai để thực hiện các ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Ảnh: ĐH CÔNG NGHỆ NANYANG

Về kế hoạch thương mại hóa, ông Lum cho biết trong ngắn hạn, nhóm của ông hướng đến việc triển khai robot trong can thiệp y khoa ở những khu vực dễ tiếp cận như tai, mũi, họng. Về lâu dài, tầm nhìn của nhóm là mở rộng ứng dụng sang nhiều cơ quan khác như não và tim, mang đến giải pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu cho những ca phức tạp.

Theo chuyên gia Leonard Yeo của Bệnh viện ĐH Quốc gia Singapore, kích thước cực nhỏ của robot khiến nó khác biệt hoàn toàn so với robot phẫu thuật hiện hành. "Chúng có tiềm năng thay thế nhiều khía cạnh của phẫu thuật điện quang can thiệp, mở ra một phương thức điều trị mới trong y học" - ông nhận định.