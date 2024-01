Sắm Tết sớm, ưu đãi nhiều

Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Co.opOnline thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) bắt đầu bước vào mùa mua sắm Tết với sức mua và lượt khách tăng dần, đặc biệt vào những ngày cuối tuần. Không khí mua sắm đặc biệt sôi động trong những ngày cuối năm 2023 đầu năm 2024.

Sắm Tết sớm để mua hàng đẹp, giá tốt

Cuối giờ chiều 3-1, tranh thủ ngày nghỉ bù hiếm hoi sau gần 1 tháng tăng ca liên tục, chị Lê Thị Thanh Hương (ngụ quận 7, TP HCM) dẫn 3 con vào Co.opXtra Tân Phong (quận 7) sắm Tết sớm. Sau một hồi lựa chọn, mặc thử, các con chị chọn được mấy bộ đồ mới vừa ý, chị cũng chọn được cho mình một bộ đầm công sở thanh lịch, vừa có thể mặc đi làm vừa mặc đi dạo phố. "Mọi năm tôi thường tự mua đồ Tết cho cả nhà nhưng năm nay, tụi nhỏ muốn tự chọn đồ mặc theo ý thích. Trước khi đi, mẹ con đã quán triệt là mỗi đứa được tối đa 700.000 đồng cho quần áo Tết, nếu biết tính toán thì có thể mua được 2-3 cái quần/áo mới. Tụi nhỏ rất vui, chủ động kiểm tra giá, hỏi mẹ về chất liệu vải… để mua" - chị Thanh Hương kể. Cũng trong buổi tối đó, chị chọn xong giỏ quà Tết, nhờ dịch vụ giao quà Tết miễn phí của siêu thị giao về nhà nội ở Hà Tĩnh ngày 23 Tết. "Năm nay kinh tế khó khăn, chi phí đi lại dịp Tết đắt đỏ nên vợ chồng tôi bàn nhau ở lại TP HCM, chỉ gửi tiền và quà về quê cho ba mẹ, anh chị em ăn Tết" - chị Thanh Hương tâm sự.

Dạo một vòng siêu thị này, chúng tôi ghi nhận một số khách hàng đã bắt đầu mua bánh mứt, nước ngọt, giò chả, dung dịch vệ sinh nhà cửa, đồ gia dụng… nhiều hơn trước.

Thống kê của các hệ thống bán lẻ cho thấy lượng khách tham quan, mua sắm tăng trong đợt lễ Noel và Tết dương lịch đã kéo sức mua chung tăng nhẹ so với trước. Tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op, sức mua đã tăng khoảng 10% so với ngày thường. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành chuỗi Co.opmart kiêm Giám đốc marketing Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), cho hay người tiêu dùng có tâm lý dành dụm cho Tết Nguyên đán nên hiện tại, mức tăng trưởng doanh thu không cao. Tuy nhiên, đây là tín hiệu đáng mừng để khởi đầu năm 2024. Những ngày cuối năm, Saigon Co.op khai trương 2 siêu thị mới là Co.opmart Chợ Mới (An Giang) và Co.opmart Cái Bè (Tiền Giang), góp phần thúc đẩy doanh số những ngày cuối năm 2023.

Co.opmart thu hút khách hàng mua sắm Tết vì các chương trình khuyến mãi đậm được tổ chức liên tục

Mua càng nhiều, giảm càng đậm

Bắt nhịp sức mua tăng cao từ Tết dương lịch, Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… tổ chức chương trình "Đón tân niên rước tài lộc" với hơn 5.000 sản phẩm Tết giảm giá, mua càng nhiều giảm càng đậm, khách hàng thành viên mức độ càng cao càng siêu ưu đãi.

Cụ thể, từ nay đến ngày 10-1, các điểm bán thuộc Saigon Co.op luân phiên giảm giá từ 15% - 30% cho các sản phẩm thực phẩm tươi sống gồm sandwich Momiji khoai tây gạo lứt, bánh mì thịt xông khói Staff Plus, nạc vai bò đông lạnh, giò heo rút sườn, sườn heo, cá ba sa, nấm kim châm, cà chua, ổi nữ hoàng, vú sữa… Các sản phẩm bánh mứt Tết, trà các loại của nhãn hàng Co.op Finest và Co.op Select thì được bán với giá siêu hời, chỉ từ 19.500 - 249.000 đồng.

Đợt này, nhiều sản phẩm nhà bếp, vệ sinh nhà cửa, thời trang, đồ dùng được bán đồng giá 24.000 đồng, 124.000 đồng và 240.000 đồng. Trong khi đó, các sản phẩm tẩy rửa, giặt giũ gồm nước tẩy toilet, nước xả, nước giặt, nước rửa chén… giảm giá sâu đến 48%. Các sản phẩm trang trí Tết và đồ dùng dọn dẹp gồm bộ thố/hộp mứt các loại, bộ tách đĩa trà sứ, bộ bàn ăn sứ các loại, dĩa khay các loại, bình hoa sứ/thủy tinh, kệ/giỏ nhựa đa năng, bộ ky chổi dài thân kim loại… thì được giảm giá 25% - 35%.

Không dừng lại ở đó, Co.opmart còn mang lại nhiều lựa chọn tối ưu cho khách hàng có nhu cầu mua đồ may mặc, thời trang. Hàng loạt sản phẩm của các thương hiệu Việt nổi tiếng như Novelty, TK Fashion, Green's, Kidmoon, Hqlens, Su Bin… giảm giá đến 45%.

Đặc biệt, trong 3 ngày cuối tuần 5, 6, 7-1, Co.opmart, Co.op Food, Co.opXtra áp dụng giảm giá từ 20% - 30% cho các sản phẩm bánh kẹo các loại, cà phê, mì gói…



"Saigon Co.op đã chuẩn bị kỹ lượng hàng hóa và các chương trình khuyến mãi xuyên suốt 8 tuần trước Tết, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tiêu dùng yên tâm sắm Tết". Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành chuỗi Co.opmart kiêm Giám đốc marketing Saigon Co.op



Nhiều chương trình cho khách hàng thành viên Trong chương trình Tết năm nay, Saigon Co.op đặc biệt quan tâm đến khách hàng thành viên và dành rất nhiều chương trình hỗ trợ, đồng hành cùng nhóm khách hàng này. Riêng trong đợt khuyến mãi đến ngày 10-1, khách hàng thành viên mua sắm với hóa đơn trên 400.000 đồng sẽ được tặng ngay 100 điểm thưởng áp dụng cho các sản phẩm công nghệ, hóa phẩm và nhãn hàng Co.op với giá chỉ từ 0 đồng đến 206.000 đồng hoặc mua nhiều ưu đãi lớn cho sản phẩm thứ 2, 4, 6... cùng loại. Ngoài ra, khách hàng thành viên còn được tặng đặc quyền "deal hot": hạng mức thẻ thành viên càng cao thì mức giảm càng sâu áp dụng cho thực phẩm công nghệ, hóa phẩm, đồ dùng và may mặc với giá chỉ từ 12.800 đồng đến 499.000 đồng...; ưu đãi giá chỉ từ 5.000 đồng đến 79.000 đồng cho các sản phẩm mì gói, creamer đặc, kem đặc, bánh quy, nước uống sữa trái cây, sữa đậu nành, màng bọc thực phẩm, khăn ăn, giấy vệ sinh...