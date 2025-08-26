16 tuổi 341 ngày, Rio Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn cho Liverpool trong một trận cầu chính thức. Chàng trai sinh ra tại London chỉ được tung vào sân ở những phút bù giờ thay cho đàn anh Cody Gakpo nhưng lại trở thành cứu tinh cho "The Kop".

Liverpool dù chưa thể đòi được ngôi đầu bảng từ tay Arsenal thế nhưng thành tích hai trận mở màn toàn thắng là động lực cực lớn trước khi bước vào trận đại chiến với chính Arsenal cuối tuần này để phân cao thấp.



Newcastle dồn ép đội khách Liverpool trong nửa giờ đầu tiên

Trận cầu muộn nhất vòng 2 Ngoại hạng Anh trên sân St.James' Park rạng sáng 25-8 thực sự đáng xem.

Được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, Newcastle nhập cuộc quyết liệt, hầu như dồn được Liverpool phải lùi sâu phòng ngự trên phần sân nhà trong nửa giờ đầu tiên.

Ryan Gravenberch mở tỉ số cho Liverpool

"Chích chòe" trả giá

Tuy nhiên, những sai lầm nơi hàng thủ khiến "Chích chòe" phải trả giá sớm. Phút 35, Ryan Gravenberch tung cú sút xa đẹp mắt mở tỉ số cho Liverpool.

Bàn thua bất ngờ, cộng thêm việc bị thiệt quân cuối hiệp 1 sau tấm thẻ đỏ trực tiếp của Anthony Gordon, tâm trạng của Newcastle lẫn khán giả tại cầu trường chùng hẳn ở giờ nghỉ giữa hiệp.

Pha phạm lỗi của Gordon với Van Dijk khiến anh bị truất quyền thi đấu

Chưa dừng ở đó, đầu hiệp hai, Hugo Ekitike "xát muối" bằng bàn nhân đôi cách biệt sau pha xử lý khéo léo trong vòng cấm địa chủ nhà. 2-0 sau chưa đầy một giờ so tài thực sự là màn tra tấn tinh thần đáng sợ dành cho Newcastle.

Tân binh Hugo Ekitike liên tục ghi bàn từ ngày gia nhập Liverpool,

Ngược dòng kịch tính

Tưởng chừng "Chích chòe" sẽ sụp đổ hoàn toàn, thế nhưng tinh thần quật khởi cùng sự điều chỉnh chiến thuật hợp lý của HLV Eddie Howe đã giúp Newcastle tạo nên bất ngờ. Phút 57, Bruno Guimarães đánh đầu chuẩn xác rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Đến phút 88, tiền đạo trẻ William Osula có bàn gỡ hòa 2-2 không lâu sau khi được tung vào sân đã làm nổ tung khán đài. St James' Park trở thành "chảo lửa", còn Liverpool thì lâm vào tình thế căng thẳng, bị dồn ép dù chơi hơn người.

William Osula (trái) và Bruno Guimaraes (giữa) ghi bàn gỡ hòa cho Newcastle

Kịch bản nghẹt thở kéo dài cho đến những phút bù giờ. Khi trọng tài đã chuẩn bị nổi còi kết thúc, một khoảnh khắc đi vào lịch sử xuất hiện.

Phút 90+10, Rio Ngumoha – cầu thủ mới 16 tuổi của Liverpool – tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ môn Nick Pope, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính.

Bàn thắng này không chỉ giúp Liverpool giành trọn 3 điểm mà còn đưa cái tên Ngumoha trở thành hiện tượng mới của bóng đá Anh.

Rio Ngumoha ghi bàn quyết định, giúp Liverpool thắng 3-2

Chiến thắng trước Newcastle cho thấy sức mạnh tinh thần và bản lĩnh "không bao giờ bỏ cuộc" của Liverpool.

Dù để đối thủ vùng lên mạnh mẽ, đội bóng của HLV Arne Slot vẫn biết cách kết liễu trận đấu đúng thời khắc quyết định.

Trong khi đó, Newcastle có quyền tiếc nuối khi màn lội ngược dòng tưởng như hoàn hảo lại bị phá vỡ trong những giây cuối cùng.

Bản lĩnh đem về chiến thắng cho nhà đương kim vô địch

Thống kê sau trận cho thấy Liverpool cầm bóng 61%, tung ra 15 cú dứt điểm (7 lần trúng đích), trong khi Newcastle chỉ có 9 pha dứt điểm nhưng tận dụng tốt để ghi 2 bàn.

Với kết quả này, Liverpool tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh, còn Newcastle sẽ phải tìm lại sự cân bằng sau cú sốc trên sân nhà. Trận cầu kinh điển ở St James' Park một lần nữa minh chứng vì sao Premier League luôn hấp dẫn và khó lường bậc nhất thế giới.