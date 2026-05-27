HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý nóng về tuyển sinh đầu cấp sau ngày đầu đăng ký

Đặng Trinh

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý phụ huynh đăng ký tuyển sinh trường đặc thù vẫn phải đăng ký thêm hệ đại trà.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, trong ngày đầu đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp, có tình trạng nhiều phụ huynh đăng ký tuyển sinh không đúng quy định.

Cụ thể, nhiều phụ huynh khi đăng ký tuyển sinh vào các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh (gọi chung là các trường đặc thù) thì không đăng ký tuyển sinh hệ đại trà. Nhiều phụ huynh nhầm tưởng đăng ký song song là chọn đăng ký 1 trong 2 loại hình tuyển sinh là không đúng.

Sở GD-ĐT TP cho biết phụ huynh đăng ký như trên là không đúng quy định.

Sở GD-ĐT TPHCM: Phụ huynh đăng ký tuyển sinh trường đặc thù vẫn phải đăng ký thêm hệ đại trà - Ảnh 1.

Tất cả phụ huynh (kể cả trường đặc thù) phải đăng ký mục 1

Do đó, Sở GD-ĐT TP lưu ý khi đăng ký tuyển sinh đầu cấp, có hai loại hình để phụ huynh lựa chọn, gồm: Thứ nhất, đăng ký đối tượng và khu vực tuyển sinh (hệ đại trà). Thứ 2: Đăng ký trường đặc thù.

Với những phụ huynh chỉ có nhu cầu cho con, em học hệ đại trà thì chỉ đăng ký loại hình 1. Còn riêng với những phụ huynh đăng ký tuyển sinh vào trường đặc thù thì phải đăng ký cả 2 loại hình.

Việc đăng ký này để trong trường hợp, phụ huynh nếu không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được phân bổ vào các trường hệ đại trà theo kế hoạch tuyển sinh ở từng phường/xã đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến 7-6.

Theo Sở GD-ĐT, tính đến 10 giờ sáng ngày 27-5, đã có hơn 90.000 phụ huynh đăng ký tuyển sinh đầu cấp thành công trên cổng thông tin tuyển sinh của sở tại địa chỉ: tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

Kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là kỳ tuyển sinh đầu tiên sau sáp nhập với quy mô "khủng". Ghi nhận trong buổi sáng ngày đầu tiên đăng ký tuyển sinh, hệ thống đăng ký tuyển sinh ổn định, phụ huynh thao tác các bước đăng ký thuận lợi.

Theo Sở GD-ĐT, năm học 2026-2027, số học sinh dự kiến vào lớp 1 là 197.593 em. Dù con số này giảm 6.113 học sinh so với năm học trước nhưng lại tăng đến 11.863 em so với số học sinh lớp 5 ra trường.

Trong khi đó, số học sinh lớp 6 năm học 2026-2027 dự kiến là 185.730 em. So với năm học trước, số học sinh lớp 6 giảm 2.215 em nhưng so với học sinh lớp 9 ra trường tăng 14.941 em.

Các trường đặc thù là bao gồm các trường tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường có lớp tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; tăng cường tiếng Pháp; THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh.

Sở GD-ĐT cho biết kết quả xét duyệt trường đặc thù (từ ngày 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6): Ban Chỉ đạo tuyển sinh cấp xã/phường và hiệu trưởng 2 Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn; THCS-THPT Lương Thế Vinh công bố kết quả xét duyệt vào loại hình trường đặc thù, đồng thời đồng bộ dữ liệu lên cổng tuyển sinh thành phố.

Lưu ý: Học sinh không trúng tuyển vào các trường đặc thù sẽ được bố trí vào các trường đại trà thuộc khu vực đã đăng ký trong giai đoạn từ ngày 27-5 đến 7-6.

Tin liên quan

Ngày đầu tuyển sinh đầu cấp, hơn 90.000 phụ huynh đăng ký thành công

Ngày đầu tuyển sinh đầu cấp, hơn 90.000 phụ huynh đăng ký thành công

(NLĐO)- Sáng nay, 27-5, phụ huynh các lớp đầu cấp tại TPHCM chính thức thực hiện đăng ký tuyển sinh các lớp đầu cấp.

Ngày mai, phụ huynh TPHCM bắt đầu đăng ký tuyển sinh đầu cấp: Chi tiết hướng dẫn và lưu ý

(NLĐO)- Ngày mai (27-5), phụ huynh các lớp đầu cấp tại TPHCM bắt đầu thực hiện đăng ký tuyển sinh. Sở GD-ĐT TP hướng dẫn chi tiết các bước đăng ký.

Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp phường Sài Gòn: Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 7 lớp 1

(NLĐO) - UBND phường Sài Gòn, TPHCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp, năm học 2026-2027.

học sinh lớp 6 kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 9 Lương Thế Vinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo