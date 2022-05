Theo thống kê của NordPass, công ty chuyên về ứng dụng quản lý mật khẩu, các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cũng sử dụng nhiều mật khẩu dễ đoán, dù họ nắm trong tay sự an nguy của công ty và nhân viên. Nghiên cứu được phân tích từ 290 triệu vụ vi phạm dữ liệu an ninh mạng trên toàn cầu thời gian qua, sau đó phân loại riêng chủ doanh nghiệp hoặc giám đốc cấp C trở lên như CEO (giám đốc điều hành), CMO (giám đốc marketing) và CTO (giám đốc công nghệ).

Kết quả, mật khẩu "123456" vẫn được các chủ doanh nghiệp sử dụng nhiều nhất với hơn 220.000 lần, trong khi "123456789" là khoảng 64.500 lần. Những mật khẩu phổ biến như "qwerty", "password" và "1111" cũng có tần suất dùng nhiều.

Những mật khẩu mà chủ doanh nghiệp dùng nhiều nhất. Nguồn: NordPass

Tuy nhiên, những người đứng đầu doanh nghiệp có xu hướng đặt mật khẩu là tên gọi nhiều hơn chữ số, như "Tiffany" được phát hiện trong hơn 100.000 lần vi phạm, "Charlie" là 33.600 lần, còn "Michael" và "Jordan" là hơn 10.000 lần.

Từ chỉ động vật cũng là lựa chọn ưa thích của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chẳng hạn "Dragon" được phát hiện trong 12.000 lần và "Monkey" là 11.600 lần.

"Việc các CEO và lãnh đạo đặt mật khẩu yếu có thể tạo điều kiện cho hacker xâm nhập vào hệ thống công ty, lấy đi những dữ liệu quan trọng. Đối với doanh nghiệp, đó còn là sự sống còn của rất nhiều người", Ash Smith, một kỹ sư công nghệ thông tin, nói với PC Gamer. "Mật khẩu mạnh nên được tạo từ ba từ ngẫu nhiên và dễ nhớ. Nó có thể đến từ một câu chuyện quen thuộc mà bạn đã ghi nhớ trong đầu". Trung tâm An ninh mạng Quốc gia Anh cũng đưa ra khuyến nghị tương tự.

Theo Bleeping Computer, khoảng 80% các vụ vi phạm dữ liệu trong các công ty lớn trên toàn cầu liên quan đến mật khẩu dễ đoán. Do đó, người dùng, trong đó có các chủ doanh nghiệp, cần chọn mật khẩu phức tạp với ít nhất 9 ký tự, tốt nhất là gồm số, chữ thường, chữ in hoa và các ký tự đặc biệt.