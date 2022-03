Tải xuống các ứng dụng hoạt động ngoại tuyến

Nhìn vào các phiên bản ngoại tuyến của các ứng dụng trên điện thoại, bạn sẽ ngạc nhiên về số lượng ứng dụng rất hữu ích này. Từ quản lý tiền tệ đến chuyển đổi tiền tệ, các công cụ hướng dẫn du lịch, dịch thuật và hơn thế nữa đều có sẵn ngoại tuyến. Các ứng dụng này chỉ dùng một phần nhỏ dữ liệu di động hoặc hoàn toàn không cần kết nối internet, sau đó đồng bộ hóa thông tin mới nhất (thường là tự động) ngay khi điện thoại kết nối Wi-Fi.

Sử dụng công cụ lập bản đồ ngoại tuyến

Ứng dụng điều hướng và bản đồ là một trong những thứ quan trọng nhất đi du lịch, nhưng chúng có thể nhanh chóng ngốn hết dung lượng dữ liệu của bạn. Thay vào đó, hãy sử dụng các công cụ lập bản đồ ngoại tuyến như Citymaps2Go hoặc Here We Go, cho phép bạn tải xuống bản đồ quốc gia và khu vực để sử dụng không cần internet. Google Maps có một tính năng tương tự, nhưng người dùng chỉ có thể tải xuống bản đồ của một thành phố hoặc một khu vực nhỏ hơn. Việc sẵn sàng các bản đồ ngoại tuyến trong điện thoại cũng rất hữu ích, nếu bạn đi vào khu vực hẻo lánh không có kết nối Internet .

Nên sử dụng công cụ lập bản đồ ngoại tuyến khi đi du lịch. Nguồn: Pexels Tắt sao lưu và cập nhật tự động



Bạn có thể thay đổi nhiều cài đặt để giúp giảm mức sử dụng dữ liệu di động khi đi du lịch, đặc biệt là cài đặt sao lưu và cập nhật ứng dụng tự động. Dù những tính năng này rất hữu ích, nhưng không thực sự cần phải dùng qua kết nối di động mà có thể chạy khi điện thoại kết nối Wi-Fi. Điều tương tự cũng nên áp dụng cho các công cụ sao lưu như iCloud, Google Photos và Dropbox. Hãy đảm bảo ảnh, video và các tệp lớn khác chỉ được sao lưu tự động khi có kết nối Wi-Fi.



Giới hạn quyền truy cập dữ liệu di động



Đa phần các điện thoại thông minh có khả năng giới hạn riêng những ứng dụng nào có thể truy cập vào dữ liệu di động. Trong chuyến du lịch, có lẽ bạn không cần cho phép các ứng dụng giải trí tại nhà sử dụng dữ liệu di động, ví dụ như ứng dụng nghe nhạc trực tuyến, xem phim trực tuyến hoặc các phần mềm phục vụ công việc khác. Hãy tạm tắt các ứng dụng này và khôi phục tính năng khi bạn trở về nhà; thay vào đó là trải nghiệm chuyến du lịch và tương tác với người dân địa phương.

Ngoài ra, tính năng cập nhật, làm mới ứng dụng trong nền chỉ hữu ích nếu bạn đang làm việc hay chờ đợi những thông tin đặc biệt về tỉ giá, chứng khoán hay thông tin trao đổi công việc. Tuy nhiên điều này dường như ít quan trọng khi đang đi du lịch, nhất là khi việc làm mới trong nền tiêu tốn khá nhiều dung lượng di động.

Tắt chế độ video tự động phát

Tính năng tự động phát video sẽ sử dụng nhiều dung lượng 4G không cần thiết, nhất là khi bạn đang trong chuyến du lịch. Hãy nhớ tắt hoặc giới hạn nó nhiều nhất có thể. Các cài đặt này sẽ hơi khác nhau tùy thuộc vào điện thoại bạn đang sử dụng, nhưng có thể làm được với các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Twitter và Instagram hay YouTube.

Có thể tắt dữ liệu di động và dành thời gian nhiều hơn cho bạn đồng hành hoặc các trải nghiệm du lịch. Nguồn: Pexels Sử dụng các phiên bản ứng dụng nhỏ nhẹ hơn



Khi các công ty lớn mở rộng sang những thị trường đang phát triển, họ nhận ra rằng người dùng đang sử dụng điện thoại cũ hơn và kết nối Internet chậm hơn. Vì vậy, nhiều nhà phát hành đã tung ra các phiên bản ứng dụng nhẹ hơn để bù đắp. Đây cũng là một tin vui cho những vị khách du lịch, vì những ứng dụng nhỏ nhẹ này giúp tiết kiệm dữ liệu di động và dung lượng điện thoại. Các phần mềm phổ biến dạng này bao gồm Facebook Lite, Twitter Lite và một số sản phẩm của Google (bao gồm cả Google Maps) được thu thập dưới thương hiệu "Go".

Tắt dữ liệu di động

Cuối cùng, lựa chọn dễ nhất đôi khi có thể là tốt nhất. Nếu bạn không cần dữ liệu di động, hãy tắt nó đi và dành thời gian nhiều hơn cho bạn đồng hành hoặc các trải nghiệm du lịch. Bạn có thể sử dụng chế độ trên máy bay nếu muốn ngừng kết nối và tạm quên đi các tin nhắn, email công việc. Nếu bạn vẫn muốn nhận các cuộc gọi và tin nhắn thì chỉ cần tắt dữ liệu di động./.