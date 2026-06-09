Sở Y tế TPHCM kiểm tra vụ người bệnh tử vong sau điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Ngày 9-6, Sở Y tế TPHCM cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội liên quan trường hợp một người bệnh tử vong sau quá trình khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa- nơi xảy ra sự việc.

Trước sự việc trên, ngành y tế TPHCM gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình người bệnh.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khẩn trương báo cáo toàn bộ quá trình tiếp nhận, thăm khám, chẩn đoán, theo dõi, chỉ định cận lâm sàng, hội chẩn, phẫu thuật, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện này được yêu cầu tổ chức họp hội đồng chuyên môn theo đúng quy định với sự tham gia của các chuyên gia từ các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM nhằm đánh giá khách quan, toàn diện quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh, qua đó xác định nguyên nhân tử vong.

Theo yêu cầu của Sở Y tế, kết luận của hội đồng chuyên môn phải được lập thành biên bản, làm rõ các nhận định chuyên môn, những vấn đề cần rút kinh nghiệm và trách nhiệm liên quan (nếu có), đồng thời báo cáo về sở trước ngày 10-6.

Song song với việc đánh giá chuyên môn, Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra để rà soát, đánh giá toàn diện việc tuân thủ các quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chẩn đoán, xử trí, điều trị và chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Đoàn kiểm tra sẽ đối chiếu với các quy định chuyên môn hiện hành nhằm làm rõ các nội dung phản ánh, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan (nếu có) và xử lý theo đúng quy định.

Sở Y tế TPHCM khẳng định sẽ xem xét vụ việc một cách khách quan, thận trọng, đúng quy định pháp luật trên tinh thần minh bạch, cầu thị, đặt quyền lợi và sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu.

Sở Y tế cũng đề nghị Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp tục quan tâm, chia sẻ, động viên và phối hợp chặt chẽ với gia đình người bệnh trong quá trình giải quyết vụ việc; đồng thời cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan cho các cơ quan chức năng phục vụ công tác xác minh vụ việc.