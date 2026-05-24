Soi tỉ số trận Brighton - Manchester United: Khát vọng châu Âu của Chim mòng biển

Pascal Gross (Brighton) và Benjamin Sesko (Manchester United)

Brighton đang đứng thứ 7 với 53 điểm, nhưng chiếc vé dự Europa League trong tay họ đang rất mong manh khi những đội có 52 điểm như Chelsea và Brentford, hay 51 điểm như Sunderland không giấu tham vọng vượt lên trong lượt đấu cuối cùng.

Một kết quả hòa có lẽ là không đủ cho Chim mòng biển nếu Liverpool để thua Brentford ở Anfield, cùng lúc Chelsea thắng trên sân Ánh sáng của Sunderland. Tất nhiên, các fan Brighton sẽ hy vọng có thể giành điểm trước Manchester United, trong lúc Brentford và Chelsea đều không thắng.

Trong trận đấu gần nhất, Brighton để thua 0-1 trên sân Leeds United nhưng phong độ sân nhà gần đây của họ rất ấn tượng, với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất tại Amex.

Đội bóng của Fabian Hurzeler ghi trung bình 2,0 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà trong chuỗi trận đó, đồng thời chỉ để thủng lưới trung bình 0,6 bàn.

Đối với Manchester United, trận đấu cuối mùa trên sân khách sẽ là một cái kết hoàn hảo cho HLV Michael Carrick khi sớm giành ngôi thứ ba Premier League và đĩnh đạc lấy suất dự Champions League trước những đối thủ kỳ cựu như Liverpool và Aston Villa.

Quỷ đỏ bước vào trận đấu với phong độ mạnh mẽ, giành được 20 điểm từ 10 trận gần nhất, nhưng màn trình diễn trên sân khách của họ kém thuyết phục hơn, chỉ có tỷ lệ 25% khi thắng 1, hòa 2 và thua 1 trong 4 trận gần nhất.

Chấn thương của Benjamin Sesko và Matthijs de Ligt cũng là mối lo ngại đối với HLV Michael Carrick. Xét về lịch sử, trận đấu này thường mang lại nhiều pha bóng hấp dẫn, với 67% trong số 21 lần gặp nhau gần nhất có hơn 2.5 bàn thắng.

Phong độ sân nhà xuất sắc của Brighton và phong độ sân khách không ổn định của Manchester United khiến đội chủ nhà trở thành lựa chọn an toàn hơn khi mà giới chuyên môn vẫn nghi ngờ quyết tâm của Manchester United. Khát vọng giành điểm của Brighton là rất lớn nhưng đánh bại Manchester United lúc này không phải là chuyện dễ dàng, nên hòa có thể là đáp án thích hợp nhất.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đoán chiến thắng nghiêng về phía chủ nhà Brighton. Cựu HLV Harry Redknapp, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đều ra dự báo Brighton thắng với tỉ số 2-1. Bình luận viên Sky Sport Knows Jones dự báo tỉ số 3-2. Chỉ mỗi mình cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn kết quả 1-1.

Dự đoán: Brighton - Manchester United 1-1 (diễn ra lúc 22 giờ- giờ Việt Nam, ngày 24-5)

Đối đầu trực tiếp

25-10-2025 Manchester Utd Brighton 4-2 19-1-2025 Manchester Utd Brighton 1-3 24-8-2024 Brighton Manchester Utd 2-1 19-5-2024 Brighton Manchester Utd 0-2 16-9-2023 Manchester Utd Brighton 1-3 04-5-2023 Brighton Manchester Utd 1-0 07-8-2022 Manchester Utd Brighton 1-2 07-5-2022 Brighton Manchester Utd 4-0 15-2-2022 Manchester Utd Brighton 2-0 04-4-2021 Manchester Utd Brighton 2-1

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 24/5 22:00 [7] Brighton vs Manchester Utd [3] 1.925 0 : 1/2 1.95 2.025 3 1/4 1.85

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Manchester United chấp đồng nửa, ăn 95, thua 92, đến chiều qua, thị trường có xu hướng đổ cửa dưới khi Manchester United ăn đủ và thua 87.

Trưa nay, Brighton tiếp tục rớt giá nên từ 87 chỉ còn 82, nhiều người đoán đến giờ bóng lăn, tỉ lệ có thể chuyển thành Manchester United chấp đồng nửa. Dù sao, chọn cửa dưới vẫn an toàn hơn bởi Brighton có động lực rất rõ ràng.