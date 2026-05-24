Soi tỉ số trận Crystal Palace - Arsenal: Ngày vinh danh Pháo thủ

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) và Wliliam Saliba (Arsenal)

Arsenal đã sớm đoạt ngôi vô địch cuối tuần qua sau cú vấp của Manchester City trên sân Bournemouth. Và trận đấu trên sân Selhurst Park sẽ là cơ hội để ban tố chức Premier League trao chiếc cúp vô địch cho Pháo thủ sau 22 năm chờ đợi.

Trong bầu không khí đó, Arsenal sẽ không chấp nhận một kết quả tiêu cực trước chủ nhà Crystal Palace cho dù họ vẫn còn trận chung kết Champions League với PSG vào tuần tới.

Mối bận tâm về lực lượng của Crystal Palace thậm chí còn lớn hơn khi họ phải chơi trận chung kết Conference League gặp CLB Tây Ban Nha Rayo Vallecano chỉ 3 ngày sau đó.

Đấy là danh hiệu châu Âu đầu tiên mà Crystal Palace có thể giành được trong lịch sử và nó thu hút sự quan tâm của họ trong mấy tháng qua, khiến họ không thắng trong 6 trận Premier League gần đây (hòa 3, thua 3).

Có thể hiểu rằng Đại bàng sẽ lại nhượng bộ trong trận cuối mùa trên sân nhà để dành sức cho chuyến bay sang Leipzig tranh tài với CLB đang đứng thứ 8 La Liga.

Tuần qua, Crystal Palace đã có trận hòa 2-2 hấp dẫn với Brentford và tiếp tục cống hiến những trận đấu cởi mở, với 70% trong 10 trận gần nhất có cả hai đội ghi bàn. Jean-Philippe Mateta và Brennan Johnson đều đang nỗ lực để được trở lại đội hình xuất phát.

Arsenal bước vào trận đấu với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp và sở hữu thành tích phòng ngự ấn tượng: Đoàn quân của Mikel Arteta chỉ để thủng lưới 0,5 bàn/trận trong 10 trận gần nhất và giữ sạch lưới trong 70% số trận đó.

Dù chơi trên sân khách, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn, đặc biệt là khi Victor Gyokeres đang chơi ở đỉnh cao phong độ. Chấn thương của Mikel Merino, Jurrien Timber và Ben White vẫn là những mối lo ngại, nhưng Mikel Arteta có chiều sâu đội hình đủ để khỏa lấp những khiếm khuyết.

Với phong độ mạnh mẽ và thành tích phòng ngự vượt trội, Arsenal có nhiều cơ hội thắng trong trận cuối mùa ở sân Selhurst Park, nơi các fan Pháo thủ sẽ kéo đến ngập tràn khán đài trong ngày rước cúp vô địch đi khắp London.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số dự đoán Arsenal sẽ thắng trên sân khách. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự báo tỉ số 1-2. Cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều chọn kết quả 0-1. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones dự báo kết quả hòa 1-1

Dự đoán: Crystal Palace - Arsenal 1-2 (diễn ra lúc 22 giờ- giờ Việt Nam, ngày 24-5)

Đối đầu trực tiếp

26-10-2025 Arsenal Crystal Palace 1-0 23-4-2025 Arsenal Crystal Palace 2-2 21-12-2024 Crystal Palace Arsenal 1-5 20-1-2024 Arsenal Crystal Palace 5-0 21-8-2023 Crystal Palace Arsenal 0-1 19-3-2023 Arsenal Crystal Palace 4-1 05-8-2022 Crystal Palace Arsenal 0-2 04-4-2022 Crystal Palace Arsenal 3-0 18-10-2021 Arsenal Crystal Palace 2-2 19-5-2021 Crystal Palace Arsenal 1-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 24/5 22:00 [15] Crystal Palace vs Arsenal [1] 1.85 3/4 : 0 2.025 1.875 2 3/4 2.025

24/5 22:00 [15] Crystal Palace vs Arsenal [1] 2.025 1/2 : 0 1.85 1.925 2 3/4 1.975

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu, Arsenal chấp chủ nhà Crystal Palace đến nửa một, ăn đủ, thua 85. Vài ngày sau đó, thị trường nghiêng về đội khách khiến giá Palace tăng lên 87, nhưng đến tối qua đã trở về mức 85.

Đến sáng nay, thị trường đã đổ mạnh vào cửa dưới khiến tỉ lệ chuyển thành Arsenal chấp chỉ nửa trái, ăn 85, thua đủ. Dù sao, chọn Arsenal vẫn an toàn hơn vì Palace thực sự bị trận chung kết châu Âu làm xao lãng.