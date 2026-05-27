Soi tỉ số trận Crystal Palace – Rayo Vallecano: Trận chiến giữa những chuyên gia phòng thủ

Adam Wharton (Crystal Palace) và Isi Palazon (Rayo Vallecano)

Khi cả Crystal Palace lẫn Rayo Vallecano đều có khả năng dựa vào hàng phòng ngự trong trận đấu quyết định, giới chuyên môn dự báo một trận cầu hiếm hoi bàn thắng và thậm chí tin rằng tỉ số chỉ quanh quẩn ở 1-1 hoặc 1-0.

Crystal Palace đã chứng tỏ chất lượng của mình trong hai trận bán kết gặp Shakhtar, nhưng họ bước vào trận chung kết với những lo ngại về tiền vệ quan trọng Adam Wharton, người đang gặp vấn đề về thể lực sau khi dính chấn thương nhẹ trong trận thua 2-1 trước Arsenal.

Vì quá chú trọng đến mặt trận Conference League, Palace đã gần như buông bỏ đấu trường Premier League. Họ gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định khi chỉ thắng 2 trong 10 trận gần nhất và để thủng lưới trung bình 1,90 bàn mỗi trận.

Trong khi đó, Rayo Vallecano đã gây ấn tượng với hàng phòng ngự chắc chắn trong hai trận thắng liên tiếp 1-0 trước Strasbourg để giành vé vào chung kết.

Đội bóng Tây Ban Nha hành quân đến Đức với phong độ tốt hơn nhiều, giành được trung bình 2,10 điểm mỗi trận trong 10 trận gần nhất và giữ sạch lưới trong một nửa số trận đó.

Một điểm tích cực khác cho Rayo Vallecano là sự trở lại của hậu vệ chủ chốt Pacha, người đã bình phục sau chấn thương nhẹ. Rayo cũng thể hiện sự cân bằng tuyệt vời trong phòng ngự, chỉ để thủng lưới trung bình 0,90 bàn mỗi trận trong thời gian gần đây, điều này có thể mang tính quyết định trong một trận chung kết đầy áp lực.

Hai trận đấu gần nhất của Rayo tại đấu trường châu Âu đều kết thúc với tỷ số 1-0, cho thấy lối chơi thận trọng của họ. Vì Palace cũng biết cách phòng ngự trong những trận đấu lớn, nhiều người tin rằng trận đấu có thể sẽ căng thẳng quyết liệt hơn là sôi động và gay cấn như một trận chung kết thường thấy.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, mỗi người mỗi ý. Tờ Sports Illustrated đoán Crystal Palace thắng 1-0. Trong khi bình luận viên Ben Knapton của Sports Mole dự đoán kết quả cách biệt 3-1.

Ngược lại, Akhil Fisher của website Goal.com đưa ra kết quả trái ngược với cơn mưa bàn thắng và Rayo Vallecano thắng với tỉ số 2-3.

Không ít chuyên gia quả quyết sức mạnh tấn công của Crystal Palace sẽ tạo nên khác biệt. HLV Olivier Glasner có bề dày lịch sử đáng kể ở châu Âu.

Ông đã dẫn dắt Eintracht Frankfurt giành chức vô địch Europa League mùa giải 2021-22 với chiến thắng trên chấm phạt đền trước Rangers.

Ngoài chiến thắng tại FA Cup trước Manchester City năm ngoái, Palace còn đánh bại nhà đương kim vô địch Premier League Liverpool trong trận tranh Siêu cúp Anh (Charity Shield) để mở màn mùa giải này.

Palace cũng có đội hình rất mạnh với Adam Wharton là người các CLB khổng lồ theo đuổi, có tiền vệ tấn công Sarr xuất sắc và có cả cầu thủ chạy cánh Pino – tuyển thủ Tây Ban Nha từng nhiều lần phá toang trận địa của Vallecano hồi còn chơi ở Liga.

Dự đoán: Crystal Palace - Rayo Vallecano 2-1

Chìa khóa trận đấu

• Crystal Palace đã thắng 8 trong số 14 trận đấu tại Conference League mùa này, một kỷ lục về số trận thắng của một đội bóng trong mùa giải đầu tiên tham dự một giải đấu lớn của châu Âu.

• Rayo Vallecano đã thắng 14 trong số 22 trận đấu cấp châu lục (3 hòa, 5 thua), đạt tỷ lệ thắng 64%, cao nhất trong số các đội đã chơi hơn 20 trận.

• Siêu máy tính Opta đoán Crystal Palace có 52% cơ hội thắng trong 90 phút.

• Palace và Rayo chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng đây là trận chung kết châu Âu thứ 20 giữa các đội bóng đến từ Anh và Tây Ban Nha. Từ mùa giải 2005-06 đến 2021-22, các đội bóng La Liga đã thắng cả 9 trận đấu giữa các CLB của hai quốc gia này, nhưng trận Chelsea đánh bại Betis với tỷ số 4-1 là trận chung kết gần nhất.

UEFA Conference League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 28/5 02:00 Crystal Palace (N) vs Rayo Vallecano 1.90 0 : 1/2 1.95 1.90 2 1/4 1.95

Tỉ lệ trận đấu ngày từ đầu Crystal Palace đã chấp Rayo Vallecano đến nửa trái, cho lựa. Đến chiếu qua chỉ nhích chút ít thành Palace ăn 92, thua 95.

Trưa nay, xu hướng đổ cửa dưới vẫn tiếp tục khiến Palace giờ ăn đủ, thua 9. Các hãng tiết lộ lượng đặt vào cửa Palace chiếm đến 59%. Dù sao thì chọn CLB Anh vẫn an toàn hơn.