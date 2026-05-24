Soi tỉ số trận Liverpool - Brentford: Trận cầu vì danh dự Anfield

Mo Salah (Liverpool) và Jordan Henderson (Brentford)

Tuần trước, Liverpool đã gây thất vọng khi để thua 2-4 trên sân Aston Villa, kết quả giúp đội quân của Unai Emery chính thức lấy vé dự Champions League, nhưng cùng lúc đó Liverpool cũng xem như bỏ túi chiếc vé còn lại ở ngôi thứ 5. Nguyên do là Manchester City đã vô tình giúp Liverpool khi chia điểm 1-1 trên sân Bournemouth.

Chú ngựa ô Bournemouth bây giờ vẫn kém Liverpool 3 điểm và kém xa hề hiệu số (+4 so với +10), điều đó có nghĩa là Liverpool chỉ bị mất vị trí thứ 5 hiện thời nếu để thua lượt cuối 0-3, trong lúc Bournemouth phải thắng 4-0 trên sân Nottingham Forest. Cả 2 vế đó đều rất khó xảy ra nên giới chuyên môn xem như Liverpool đã 'bỏ túi' suất Champions League.

Trong lúc nhiều người tin là Liverpool không còn động lực thì HLV Arne Slot quả quyết là The Reds sẽ quyết thắng Brentford để lấy lại danh dự trước Aston Villa. Nói trắng ra là nếu thắng Brentford, Liverpool có thể giành lại vị trí thứ 4 nếu như Manchester City giúp họ một lần nữa bằng cách đánh bại Aston Villa ở Etihad.

HLV Arne Slot dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh bất chấp phong độ không ổn định gần đây. Florian Wirtz đang nỗ lực để được đá chính sau màn trình diễn ấn tượng tại Villa Park, trong khi phong độ sân nhà của Liverpool vẫn rất tốt, với trung bình 1,5 bàn thắng mỗi trận tại Anfield trong bốn trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Brentford vẫn đang mơ về một suất dự cúp châu Âu sau trận hòa kịch tính 2-2 với Crystal Palace. Bầy ong đang đứng thứ 9, chỉ kém suất dự Conference League của Chelsea hiệu số thắng bại, vì thế họ sẽ cố gắng giành điểm trên sân Anfield và hy vọng Chelsea sẽ vấp ngã trên sân Sunderland.

Đội bóng của HLV Keith Andrew đã gặp khó khăn trong việc giành chiến thắng gần đây, chỉ thắng 2 trong 10 trận Premier League gần nhất, nhưng họ vẫn thi đấu khá cạnh tranh trong hầu hết các trận đấu. Dango Ouattara là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía đội khách sau khi lập cú đúp vào lưới Palace.

Tuy nhiên, phong độ sân khách của Brentford là đáng lo ngại, khi họ không thắng trong 5 trận gần nhất và chỉ ghi được trung bình 0,6 bàn thắng mỗi trận sân khách trong khoảng thời gian đó.

Liverpool thường thi đấu tốt tại Anfield trong những trận đấu quan trọng và xét đến những khó khăn của Brentford trên sân khách, nên cửa thắng của chủ nhà trong trận cầu cuối mùa là rất khả quan. Một chiến thắng mang về ngôi thứ 4 cũng là phần thưởng đáng mong đợi với Liverpool trong trận đấu chia tay huyền thoại Mo Salah.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin Brentford có thể gây sốc trên sân Anfield. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đều chọn tỉ số 2-1. Cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson dự báo tỉ số 3-1. Nhưng cựu tiền đạo Chris Sutton và bình luận viên Sky Sport Knows Jones dự báo kết quả hòa 2-2.

Dự đoán: Liverpool - Brentford 2-1 (diễn ra lúc 22 giờ- giờ Việt Nam, ngày 24-5)

Đối đầu trực tiếp

25-10-2025 Brentford Liverpool 3-2 18-1-2025 Brentford Liverpool 0-2 25-8-2024 Liverpool Brentford 2-0 17-2-2024 Brentford Liverpool 1-4 12-11-2023 Liverpool Brentford 3-0 06-5-2023 Liverpool Brentford 1-0 02-1-2023 Brentford Liverpool 3-1 16-1-2022 Liverpool Brentford 3-0 25-9-2021 Brentford Liverpool 3-3

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 24/5 22:00 [5] Liverpool vs Brentford [9] 1.85 0 : 1/2 2.025 2.05 3 1/4 1.825

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Liverpool chấp chỉ nửa trái, ăn 85, thua đủ, nhưng chỉ vài ngày sau đã chuyển thành nửa một, ăn đủ, thua 85 cho dù thị trường có chuyển biến rất ít. Giới thạo tin nghi ngờ sự thay đổi tỉ lệ là do các hãng tác động.

Quả nhiên, đến sáng nay, tỉ lệ đã chuyển thành nửa trái như ban đầu khi Liverpool ăn 87, thua đủ. Cho dù trận đấu này không thu hút nhiều 'mãi lực' nhưng số tiền đặt vào Liverpool vẫn chiếm 74%. Dù sao, theo chủ nhà vẫn vui hơn.



