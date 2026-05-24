Soi tỉ số trận Manchester City - Aston Villa: Kết thúc kỷ nguyên của Pep Guardiola

Jeremy Doku (Manchester City) và Morgan Rogers (Aston Villa)

Manchester City vốn thường giành ngôi vô địch Premier League bằng những cú nước rút hoàn hảo về địch, nhưng mùa này, họ đã vấp 2 lần (hòa Everton 3-3 và Bournemouth 1-1) để đánh rơi danh hiệu vào tay Arsenal.

Trận đấu cuối mùa ở sân Etihad sẽ đầy cảm xúc khi Manchester City kết thúc kỷ nguyên ngập tràn vinh quang của Pep Guardiola, người đã thông báo chia tay CLB vào tuần trước.

Cuộc chia tay Pep Guardiola sẽ là trận cầu đặc biệt nhất trong 10 năm qua ở Etihad khi tất cả các cầu thủ đều muốn ghi dấu ấn với vị thuyền trường tài ba ở thành Manchester. Liệu đó có phải là động lực lớn cho Manchester City trước đối thủ cứng cựa như Aston Villa?

Chơi trên sân nhà cuối mùa là một ngày hội mà Manchester City đã thể hiện trong suốt những năm qua, Mùa này, thành tích sân nhà của Man City đặc biệt ấn tượng, với 5 chiến thắng liên tiếp tại Etihad và chỉ để thủng lưới trung bình 0,4 bàn mỗi trận. Rayan Cherki, Phil Phoden, Omar Marmoush và Savinho đều đang nỗ lực để được đá chính sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa 1-1 với Bournemouth, trận đấu đã làm tan vỡ hy vọng vô địch của họ.

Trong khi đó, Aston Villa cũng cần cố gắng để giành 1 điểm tại Etihad nhằm đảm bảo ngôi thứ 4 Premier League (nếu thua Manchester City, họ có thể bị Liverpool qua mặt khi thắng Brentford). Tuy nhiên, thầy trò Unai Emery có thể gặp khó khăn về thể lực sau trận chung kết Europa League với Freiburg.

Nhiều khả năng Unai Emery sẽ phải xoay vòng đội hình để giúp các ngôi sao kết thúc mùa giải lành lặn khi mà World Cup 2026 sẽ khai mạc trong tháng 6 tới. Phong độ sân khách của Villa cũng không ổn định, chỉ thắng một trong 5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu giữa hai đội nghiêng hẳn về phía Manchester City, khi thắng 24 trong 35 lần gặp nhau gần nhất.

Manchester City đang có phong độ sân nhà xuất sắc và nhiều khả năng sẽ áp đảo trước một Aston Villa có thể đã xoay vòng đội hình. Phía đội khách, tâm lý hả hê sau chiến thắng Europa League sẽ ngăn cản họ chơi với 100% phong độ, bên cạnh đó, tính chuyên nghiệp của những ngôi sao sẽ ngăn họ phá hỏng trận cầu chia tay nhà cầm quân huyền thoại Pep Guardiola.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều đoán chiến thắng dễ dàng cho Manchester City. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson cùng dự báo kết quả 3-0. Cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả 4-2, bình luận viên Sky Sport Knows Jones đoán cách biệt đến 4-1. Chỉ mỗi mình cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson chọn kết quả hòa 2-2.

Dự đoán: Manchester City - Aston Villa 3-1 (diễn ra lúc 22 giờ- giờ Việt Nam, ngày 24-5)

Đối đầu trực tiếp

26-10-2025 Aston Villa Manchester City 1-0 22-4-2025 Manchester City Aston Villa 2-1 21-12-2024 Aston Villa Manchester City 2-1 03-4-2024 Manchester City Aston Villa 4-1 06-12-2023 Aston Villa Manchester City 1-0 12-2-2023 Manchester City Aston Villa 3-1 03-9-2022 Aston Villa Manchester City 1-1 22-5-2022 Manchester City Aston Villa 3-2 01-12-2021 Aston Villa Manchester City 1-2 21-4-2021 Aston Villa Manchester City 1-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 24/5 22:00 [2] Manchester City vs Aston Villa [4] 2.025 0 : 1 3/4 1.85 2.00 3 3/4 1.85

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất chênh lệch khi Manchester City chấp đến 1 trái rưỡi 2 trái, ăn đủ, thua 85. Vài ngày sau đó, giá của Manchester City đã giảm thành 92 rồi sau đó là 90, cho thấy thị trường vẫn tiếp tục đổ cửa trên. Nhưng đến trưa nay, tỉ lệ Manchester City chấp 1 trái rưỡi 2 trái đã biến động khi giá chuyển thành ăn đủ, thua 9. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn vui hơn.



