TRÌNH BÀY: NGỌC QUÝ
Cận cảnh đường Lê Lợi, TPHCM trước ngày “thay áo” đón Tết
Đường Lê Lợi - một trong những trục phố nhộn nhịp nhất trung tâm TPHCM, không khí sôi động, náo nhiệt như thường lệ.
Các quán cà phê, cửa hàng, sạp hàng dọc vỉa hè đông khách, tiếng người đi bộ hòa cùng tiếng xe cộ rộn ràng, tạo nên bức tranh sống động của trung tâm thành phố trước ngày tuyến phố được “thay áo” đón Tết.
Trên các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, mái ngói cũ, tường sơn bạc màu và những bảng hiệu từng tồn tại nhiều năm vẫn hiện hữu, mang dấu ấn của phố phường lâu đời. Rong rêu len lỏi trên các mảng tường cũ, những bụi cây nhỏ mọc ven ban công, vỉa hè lát gạch cũ kỹ… tất cả đều là hình ảnh quen thuộc với người dân và du khách.
Người bán hàng rong, du khách, dân công sở đi lại tấp nập, dường như chưa ai để ý rằng ngay từ ngày mai, tuyến đường này sẽ bước vào giai đoạn chỉnh trang.
Dải phân cách giữa đường, những bồn cây còn đơn sơ, sẽ sớm được lát đá granite và trồng thêm cây bụi lá màu; vỉa hè sẽ được thay bằng đá granite đồng bộ; mặt tiền các công trình sẽ khoác lên màu sơn mới, tấm áo mới hiện đại, rực rỡ.
Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi, phường Sài Gòn và phường Bến Thành, theo đề nghị của Sở Xây dựng.
Thời gian thi công dự kiến từ ngày 5 đến trước ngày 30-12-2025. Phạm vi thi công là trục đường Lê Lợi và Công trường Lam Sơn.
Theo đó, sẽ chỉnh trang mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 Công trường Lam Sơn; cải tạo vỉa hè hai bên và dải phân cách giữa đường Lê Lợi.
Cụ thể, đối với mặt đứng các dãy nhà: vệ sinh rong rêu, cây bụi trên mặt đứng; sơn mới mặt tiền các công trình dọc đường Lê Lợi; chọn màu sắc tạo sự hài hòa tổng thể cho cả trục đường.
Sắp xếp lại vị trí bảng hiệu, bảng quảng cáo cho phù hợp (bố trí tại tầng 1 của các dãy nhà - không che chắn cửa sổ các tầng lầu). Sơn mới lại các mái nhà và mặt bên của các công trình (trường hợp tiếp giáp các nhà kế cận có tầng cao khác nhau).
Đối với dải phân cách: lát đá mặt bằng dải phân cách và ốp đá granite thành bồn cây tạo thẩm mỹ, đồng bộ với cảnh quan chung; bổ sung cây bụi (cây lá màu) nhằm tạo sự sinh động. Vỉa hè hai bên đường Lê Lợi cũng được lát đá granite, đồng bộ với cảnh quan chung.
Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND phường Sài Gòn, UBND phường Bến Thành và Công ty Khang Điền tổ chức và triển khai thực hiện chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi theo phương án đề xuất của công ty.
UBND phường Sài Gòn và UBND phường Bến Thành phối hợp Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Văn hóa và Thể thao và Công ty Khang Điền tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của các cá nhân/tổ chức là chủ sở hữu các công trình trên tuyến đường về phương án thiết kế chỉnh trang mặt tiền, đảm bảo tiến độ khởi công vào ngày 5-12.
Sở Xây dựng đánh giá đường Lê Lợi là một trong những trục đường chính của khu vực trung tâm hiện hữu TPHCM, nơi thường tổ chức các sự kiện lớn và tập trung đông đảo du khách trong và ngoài nước, là bộ mặt của thành phố. Do đó, chỉnh trang mặt đứng dãy nhà, dải phân cách, vỉa hè hai bên đường nhằm tạo sự mới mẻ, sinh động, hiện đại, từng bước chỉnh cảnh quan đô thị.