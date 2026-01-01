Huyền Trân - Chí Nguyên - Hà Nguyễn
Xanh đô thị, mát tinh thần:
Những "điểm hẹn xanh" của người dân
Những "điểm hẹn xanh"
của người dân tphcm
Huyền Trân - Chí Nguyên - Hà Nguyễn
Huyền Trân - Chí Nguyên - Hà Nguyễn
(NLĐO) - Giữa nhịp sống đô thị hiện đại, những công viên cây xanh tại thành phố đã và đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của hầu hết người dân.
Tại nhiều công viên trên địa bàn TPHCM, hình ảnh người dân tìm đến những không gian xanh để tập thể dục, vui chơi, trò chuyện trở nên ngày càng phổ biến cho thấy nhu cầu tìm về những “lá phổi xanh” giữa lòng đô thị đang gia tăng rõ rệt.
"Khoảng thở" nhẹ nhàng giữa đô thị hiện đại
Khi thành phố bước vào những ngày nắng nóng gay gắt, giá trị của những mảng xanh càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Công viên không chỉ là nơi để đến, mà còn là nơi để “trốn” khỏi cái nóng, sự ngột ngạt của bê tông và khói bụi.
Giữa cái nắng gắt còn vương lại của những ngày cuối tháng 4, chúng tôi bắt đầu hành trình đi qua những mảng xanh của TPHCM.
Nếu thành phố bắt đầu ngày mới bằng tiếng xe cộ và dòng người tất bật, thì tại những mảng xanh đô thị này, nhịp sống lại khởi động theo một cách rất khác.
Từ khi trời còn chưa sáng rõ, Công viên Gia Định đã rộn ràng tiếng bước chân. Từng tốp người bắt đầu xuất hiện trên các lối đi rợp bóng cây. Người chạy bộ lướt nhanh qua, hơi thở đều theo từng nhịp chân. Người đi bộ thong thả, vừa đi vừa trò chuyện, vừa tận hưởng không khí mát lành hiếm hoi trước lúc thành phố thức giấc. Ở một góc khác, những nhóm tập thể dục nhịp điệu mở nhạc sôi động, động tác tay chân nhịp nhàng trong làn gió sớm. Xa hơn, vài cụ già chậm rãi tập dưỡng sinh, chiếc quạt giấy khẽ vẫy theo từng chuyển động nhẹ nhàng...
Những người chạy bộ lướt nhanh qua từng lối đi, những cụ già chậm rãi tập dưỡng sinh, từng nhóm nhỏ tập thể dục nhịp điệu trong tiếng nhạc vang lên vừa đủ.
Không khí buổi sáng ở đây không ồn ào, nhưng lại đầy năng lượng. Tiếng giày chạm đất, tiếng cười nói, tiếng lá xào xạc hòa quyện, tạo nên một “bản giao hưởng” rất riêng của thành phố lúc bình minh.
Không chỉ riêng Công viên Gia Định, tại Công viên Tao Đàn hay Công viên Lê Văn Tám, bức tranh đầu ngày cũng mở ra tương tự. Dưới những tán cây cổ thụ, từng nhóm người tập luyện, trò chuyện, bắt đầu ngày mới theo cách riêng của mình.
Khi mặt trời dần lặn, ánh nắng dần nghiêng về phía tây, nhịp sống tại những "không gian xanh" của thành phố lại chuyển sang một gam màu khác.
Tại khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hoà), một diện mạo khác đang hiện hữu. Công viên cây xanh với chủ đề “Rừng sinh thái trong lòng đô thị” phủ lên khu đất cũ một lớp xanh dịu mắt.
Học sinh tan trường ghé vào, những nhóm bạn trẻ ngồi thành vòng tròn trò chuyện. Nhiều gia đình đưa con nhỏ ra chơi, trẻ em chạy lon ton trên lối đi, tiếng cười vang lên trong khoảng không gian thoáng đãng. Người lớn tuổi chọn những ghế đá, chậm rãi nhìn dòng người qua lại.
Rời Khu đất số 8 Võ Văn Tần, chúng tôi tìm đến Công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành), một không gian xanh quen thuộc giữa trung tâm thành phố.
Chiều xuống, công viên bắt đầu nhộn nhịp. Ở một góc, những cụ già đi bộ vòng quanh các lối đi, bước chân đều đặn. Gần đó, nhiều nhóm bạn trẻ tụ họp sinh hoạt câu lạc bộ, trải bạt ngồi đọc sách, ăn uống và trò chuyện.
Khu vui chơi rộn ràng tiếng trẻ nhỏ với những chiếc xích đu, cầu trượt.
Bà Nhâm (ngụ phường Chánh Hưng) chia sẻ công viên chính là điểm hẹn tinh thần của những người cùng thế hệ. “Ở tuổi này, chúng tôi không cần gì lớn lao, chỉ cần có chỗ để gặp nhau, vận động nhẹ nhàng, nói chuyện cho vui là đã quý rồi. Nhưng không phải khu nào cũng có công viên như vậy. Tôi nghĩ thành phố nên dành nhiều quỹ đất hơn cho cây xanh, để người lớn tuổi, trẻ nhỏ hay ai cũng có nơi để ra ngoài, thay vì quanh quẩn trong nhà” - bà cho biết.
Khi mảng xanh trở thành không gian kết nối
Không còn là nơi dành riêng cho người lớn tuổi, công viên ngày nay còn trở thành một phần trong đời sống của giới trẻ, một không gian chung kết nối những người trẻ.
Khi ánh nắng dịu đi, dòng người đổ về Công viên số 1 Lý Thái Tổ cũng đông dần.
Trẻ em vui chơi, người lớn đi dạo, những nhóm bạn trẻ cũng tụ họp gặp gỡ trò chuyện. Không gian công viên trở nên sống động với nhiều hoạt động đan xen.
Điểm nhấn đặc biệt tại công viên này là trình diễn nhạc nước. Khi màn trình diễn bắt đầu, khu vực quanh Tượng đài Giọt nước gần như kín chỗ. Người xem ngồi kín các bậc thang, đứng dọc lối đi, chăm chú theo dõi từng chuyển động của ánh sáng, âm thanh và làn nước.
Không gian công viên lúc này giống như một “sân khấu mở”, nơi mỗi người đều có thể tìm thấy một góc riêng cho mình.
Càng về tối không gian Công viên Sáng tạo, Công viên Sông Sài Gòn cũng càng đông đúc hơn, những bãi cỏ xanh mướt tại những nơi này dần kín người.
Nhiều nhóm bạn trẻ trải thảm, ngồi thành vòng tròn, mang theo đồ ăn nhẹ, đàn guitar, loa nhỏ… Không khí giống như một buổi dã ngoại giữa lòng thành phố.
Khi ánh đèn cầu Ba Son bắt đầu sáng, không gian trở nên lung linh hơn. Có nhóm hát, có nhóm trò chuyện, có nhóm chỉ đơn giản là nằm ngắm trời... Những khoảnh khắc ấy không cầu kỳ, nhưng lại đủ để tạo nên sự gắn kết.
Chị Trần Thị Kim Hiếu (phường Hiệp Bình) cho biết những buổi tụ họp tại công viên thường mang lại cảm giác kết nối rất đặc biệt, không chỉ với bạn bè mà là tất cả mọi người tại công viên khi đó. “Có lần nhóm tôi tổ chức sinh nhật ở Công viên Sáng Tạo, lúc mọi người xung quanh cùng hát theo chúc mừng sinh nhật rất bất ngờ và vui” - chị kể.
Mặt trời lại lên, bước sang ngày mới, một sáng cuối tuần tại Công viên 30 tháng 4 khởi động bằng một nhịp điệu rất khác.
Những nhóm bạn trẻ ngồi cà phê bệt dưới tán cây, vừa trò chuyện vừa ngắm dòng người qua lại. Một số người đọc sách, làm việc trên laptop, biến công viên thành một “văn phòng ngoài trời”.
Chị Lê Huyền Trang (ngụ phường Linh Xuân) cho biết chị và bạn bè thường đến đây trải nghiệm văn hóa cà phê bệt. “Tôi và bạn bè thường đến đây vào cuối tuần. Nhất là dịp 30-4, nhóm tôi thường ra đây chụp ảnh và ngắm Hội trường Thống Nhất để nhớ về những ngày tháng 4 lịch sử” - chị nói.
Trong một đô thị đang phát triển nhanh như TPHCM, mỗi mảng xanh không chỉ là cảnh quan mà còn là một phần thiết yếu của đời sống. Công viên cây xanh không chỉ làm đẹp mỹ quan đô thị mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Đó là nơi người dân thành phố tìm lại sự cân bằng, nơi những nhịp sống khác nhau có thể giao nhau một cách nhẹ nhàng và bền vững. Phát triển công viên cây xanh là yêu cầu từ thực tiễn quy hoạch đô thị, đồng thời là nhu cầu thiết yếu về chất lượng sống.
Thực hiện: Huyền Trân - Chí Nguyên - Hà Nguyễn