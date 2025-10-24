Sự đồng kiến tạo của phụ huynh trong hành trình phát triển của học sinh tại Wellspring Saigon

Gia đình, đặc biệt là ba mẹ, chính là những "người thầy đầu tiên", đồng hành và góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, trí tuệ và tâm hồn của con. Tại Wellspring Saigon, triết lý này được thể hiện rõ rệt qua sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường và Phụ huynh, một hành trình đồng kiến tạo để nuôi dưỡng thế hệ học sinh toàn diện, hạnh phúc và sẵn sàng hội nhập.

Ngay từ những ngày đầu nhập học, hình ảnh phụ huynh luôn hiện diện trong mọi cột mốc quan trọng của học sinh Wellspring Saigon. Đó có thể là ánh mắt tự hào trên khán đài cổ vũ một trận bóng rổ, là sự ủng hộ âm thầm trong những buổi biểu diễn nghệ thuật, hay đơn giản chỉ là lời động viên dịu dàng trước giờ con bước vào kỳ thi. Giữa nhịp sống bận rộn, đôi khi một buổi sáng cùng con đến trường hay một lời chúc ngắn ngủi cũng đủ mang lại cho các em cảm giác an toàn, yêu thương và tự tin.

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ, phụ huynh Wellspring Saigon còn trở thành một phần trong quá trình kiến tạo môi trường học tập

Khi tiếng nói phụ huynh được lắng nghe

Thông qua hội phụ huynh, với gần 10 buổi họp định kỳ và đột xuất xuyên suốt trong năm, Nhà trường luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận những góp ý quan trọng từ phụ huynh nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và giảng dạy để đem đến một trải nghiệm học tập tốt nhất có thể cho học sinh. Những buổi hội thảo định kỳ, tọa đàm giáo dục hay các chương trình kết nối luôn có sự tham gia của phụ huynh, không chỉ góp phần định hình phương hướng phát triển của các hoạt động học tập ngoại khóa mà còn trực tiếp kiến tạo một cộng đồng học đường gắn kết, nơi học sinh cảm nhận được sự đồng lòng của cả nhà trường lẫn gia đình.

Tiêu biểu, trong năm học 2024-2025, Wellspring Saigon đã kết nối cùng các phụ huynh để triển khai chuỗi hoạt động "Jobs shadowing", tạo cơ hội trải nghiệm thực tế về những ngành nghề khác nhau tại các doanh nghiệp lớn cho các bạn học sinh, một bước tiến quan trọng trên hành trình định hướng nghề nghiệp tương lai. Cùng với đó là chuỗi hội thảo về dinh dưỡng, được dẫn dắt trực tiếp bởi một phụ huynh của nhà trường, cũng là một bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tại TP HCM, với mục tiêu giúp học sinh hiểu rõ hơn về lối sống khỏe mạnh và chế độ ăn uống hợp lý.

Đặc biệt, khi nhắc đến các sự kiện lớn của nhà trường, từ các sự kiện mang tính vui chơi, làn tỏa tinh thần tích cực như Ngày Hội Gia đình, Greatest Show, Happy Run… đến các lễ hội truyền thống như Hội Xuân, Trung thu… hay các hoạt động thiện nguyện như trao tặng sữa và xe lăn cho các bệnh nhân tại Bệnh viện ung bướu…, sự đồng hành và tiếng nói của phụ huynh luôn mang đến những dấu ấn đặc biệt, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho cộng đồng Wellspring Saigon. Điển hình như đường chạy Happy Run 2022 và 2025, khi phụ huynh không chỉ chạy cùng con, mà còn đồng hành cùng nhà trường trong công tác tổ chức, hoạt động từ thiện và lan truyền thông điệp sống khỏe đến cộng đồng.

Các buổi hội thảo định kỳ, chương trình kết nối luôn có một lượng lớn sự tham gia từ phụ huynh

Định hướng Well-being - Nền tảng của sự gắn kết

Từ năm học 2024–2025, Wellspring Saigon đã chính thức đưa định hướng "Well-being" vào chiến lược phát triển. Không chỉ tập trung vào kết quả học tập, Nhà trường đặc biệt chú trọng đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc và sự cân bằng của học sinh. Mạng lưới hỗ trợ tâm lý học đường được thiết lập, các hội thảo phụ huynh với sự tham gia của chuyên gia giáo dục tâm lý uy tín được tổ chức đều đặn. Mục tiêu không chỉ là cung cấp kiến thức, mà còn trao cho ba mẹ công cụ để thấu hiểu con, đóng vai trò một "người thầy đồng hành" trong từng giai đoạn phát triển.

Bước sang năm học 2025–2026, Wellspring Saigon tiếp tục hành trình "Well-being" với chủ đề "Happy WISers: Being Well - Being Me". Đây không chỉ là khẩu hiệu mà là định hướng chiến lược, nhấn mạnh đến hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh. Trong đó, vai trò của phụ huynh được đặt ở vị trí trung tâm, đồng hành chặt chẽ cùng con trong từng bước trưởng thành. Tiếng nói phụ huynh không chỉ góp phần phản ánh mong muốn của gia đình mà còn trở thành yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo trải nghiệm học tập và phát triển toàn diện Thân - Tâm - Trí của học sinh.

