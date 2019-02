4 khuyến nghị đầu tư địa ốc không nên bỏ qua năm Kỷ Hợi

18/02/2019 08:36

Chuyên gia này đưa ra 4 khuyến nghị để người tham gia thị trường cân nhắc và thận trọng hơn khi quyết định "chọn mặt gửi vàng" vào kênh đầu tư này trong 12 tháng tới.



Nếu đầu tư nhà nên ưu tiên căn nhỏ



Ông Đào cho biết, dù mua nhà với mục đích gì: để ở (an cư), cho thuê (khai thác tiêu dùng), để dành (tích lũy tài sản) hoặc bán lại để kiếm lời, với căn đầu tiên mua trong năm 2019, đừng ham nhà to. Đặc biệt là các gia đình trẻ thu nhập chưa cao, tích lũy dòng tiền chưa đủ lớn, nên cân nhắc mua nhà có giá trị vừa phải với khả năng chi trả để đảm bảo an toàn.

Đối với đại đa số người Việt Nam, ngôi nhà không chỉ là nơi để ở mà còn là tài sản tích lũy và thước đo cho sự thành công. Song, đừng vì sĩ diện mà chọn nhà to, cũng đừng mua theo sở thích mà chọn nhà quá sang trọng, rồi lại thiếu hụt dẫn đến vay nhiều, sẽ tự làm khó mình. Sau này khi tích lũy đủ lớn và đã trả được một khoản tiền đáng kể cho căn nhà đầu tiên, đó mới là thời điểm phù hợp đổi nhà lớn hơn. Nhà nhỏ, tổng giá trị thấp, dễ mua, dễ bán, dễ cho thuê, là suất đầu tư an toàn và hiệu quả trong năm 2019.

Với những nhà đầu tư bắt đầu tậu căn nhà thứ hai trở đi trong năm 2019, bài toán nên đặt ưu tiên hàng đầu là tính thanh khoản phải cao (dễ giao dịch mua bán trên thị trường thứ cấp). Ưu tiên thứ hai là khả năng khai thác dòng tiền tốt (dễ cho thuê). Tuy nhiên, giá thuê nhà trên thị trường đang chịu áp lực giảm do số lượng nhà bàn giao ra thị trường cực lớn.

Các chuyên gia khuyến cáo cần thận trọng khi đầu tư bất động sản năm 2019. Ảnh: Vũ Lê

Cẩn trọng với đòn bẩy tài chính

Tỷ lệ vay ngân hàng bao nhiêu là an toàn khi đầu tư bất động sản trong 12 tháng tới là câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm. Với diễn biến bình thường mọi năm, chắc chắn giới đầu tư địa ốc đều phải sử dụng vốn vay để tham gia cuộc chơi này. Thế nhưng, gió đã đảo chiều trong năm Kỷ Hợi vì chính sách thắt chặt tín dụng bất động sản đã bước vào lộ trình quan trọng.



Động thái thắt chặt vốn vào đầu tư bất động sản và giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn tiếp tục được giảm xuống sẽ khiến cung tiền vào kênh đầu tư này sẽ bị hạn chế.

Do đó, nhà đầu tư cần cân nhắc trước khi vay ngân hàng tham gia vào thị trường nhà đất để tránh rủi ro do biến động của thị trường tín dụng. Với việc giá bất động sản đã đẩy lên khá cao ở một số nơi, thì mức tăng giá những nơi đó sẽ không còn tăng cao như những năm trước, thậm chí có những phân khúc dư cung, khả năng đứng giá hoặc điều chỉnh dần dần có thể xảy ra. Trên cơ sở này nếu đầu tư không đúng mà vay ngân hàng với tỷ lệ cao có thể dẫn đến những rủi ro lớn. Mức vay không nên cao quá 40% vốn tự có để có thể cân bằng được lợi ích và rủi ro.

Nên đầu tư sản phẩm thị trường có nhu cầu lớn

Năm 2019 sẽ là một năm đặc biệt của thị trường bất động sản, bởi lẽ với việc nhiều biến cố xảy ra như việc rà soát lại thủ tục pháp lý, thanh kiểm tra nhiều dự án, hạn chế cấp phép dự án mới... sẽ khiến nguồn cung sơ cấp bị hạn chế. Tuy nhiên, các vùng ven và tỉnh giáp ranh TP HCM, rổ hàng lại khá dồi dào. Giữa một rừng hàng hóa, lựa chọn loại bất động sản nào để đầu tư hiệu quả đóng vai trò quan trọng.

Để suất đầu tư đảm bảo an toàn và hiệu quả, phân khúc dành cho những người có nhu cầu thật sẽ được quan tâm nhiều nhất và là lựa chọn hàng đầu. Nhà đầu tư nên thận trọng trước những bất động sản có giá đã bị đẩy lên quá cao trong các cơn sốt ảo, tránh đổ tiền vào những nơi có tốc độ phát triển quá chậm (hay nói đúng hơn là nhu cầu thực thấp) nhưng giá ngất ngưởng. Nên đầu tư vào phân khúc có nhu cầu thật để tránh những rủi ro ngoài ý muốn về thanh khoản.

Giá bất động sản quá cao là một cái bẫy

Đầu tư bất động sản năm 2019 khác biệt rất lớn so với giai đoạn 2015-2018. Thị trường bất động sản suy giảm từ năm 2008 đến năm 2013, có dấu hiệu hồi phục từ năm 2014 và tăng trưởng trở lại từ 2015 trở đi. Trong giai đoạn 2015-2018, nhiều cơn sốt đất diễn ra khiến cho tốc độ tăng giá bất động sản rất cao, trong đó đỉnh điểm là 2016-2017 và tăng chậm lại, xuất hiện các dấu hiệu giảm tốc nhiều hơn từ năm 2018.

Diễn biến này một phần có được là thặng dư tích lũy của người dân sau gần một thập kỷ đã được đưa vào đầu tư trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2018. Mặt bằng giá bất động sản năm 2019 đã bị đẩy lên khá cao từ các năm trước. Những nhà đầu tư cũ có thể sẽ chốt lời, nhà đầu tư mới ít nhiều sẽ có tâm lý thận trọng hơn khi đầu tư.

Bên cạnh đó, lượng tiền tích lũy của người dân một phần lớn đã đổ vào thị trường bất động sản để đầu tư trong các năm trước, vì thế lượng tiền đầu tư trong 2019 sẽ không thể sánh bằng các năm 2016-2017. Năm 2019 giá bất động sản sẽ khó có khả năng tăng mạnh như những năm trước và giá càng cao lại càng phải tỉnh táo cân nhắc kỹ.

Theo Vũ Lê (vnexpress.net)