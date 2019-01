Bỏ quên người thu nhập thấp, BĐS tiếp tục gặp khó

Doanh nghiệp bất động sản giải thể nhiều nhất Theo HoREA, trong 10 tháng đầu năm 2018, tại TP HCM, có 35.585 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, trong đó có gần 2.600 doanh nghiệp BĐS (tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 7,2% trong tổng số doanh nghiệp đăng ký. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, trong phạm vi cả nước, số doanh nghiệp BĐS chờ giải thể trong 7 tháng đầu năm 2018 là 773 doanh nghiệp (tăng 74,5%), số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh cũng chiếm số lượng lớn nhất với mức tăng 46,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tồn kho do lệch pha cung - cầu