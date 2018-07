Cổ phiếu bất động sản về đâu trong sự trượt dốc của thị trường chứng khoán?

15/07/2018 13:47

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những phiên sụt giảm rất mạnh cùng với sự lao dốc của thị trường chứng khoán châu Á sau khi cuộc "chiến tranh thương mại" Trung – Mỹ leo thang.



Không nằm ngoài quy luật giảm điểm của thị trường các cổ phiếu bất động sản cũng không ngừng lao dốc, thậm chí giảm mạnh hơn rất nhiều so với mức giảm điểm chung của thị trường.

Nguyên nhân làm thị trường lao dốc

Thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm có một phần tác động động không nhỏ bởi sự bất ổn của kinh tế toàn cầu và các chính sách thương mại của Mỹ. Ngày 6/7 vừa qua là một ngày đáng nhớ khi Mỹ đã chính thức áp dụng mức thuế thêm 25% cho 818 dòng sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Hơn 99% mặt hàng này là các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, hàng tiêu dùng cuối cùng chỉ chiếm 1%. Tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ đối với những mặt hàng này trị giá khoảng 34 tỉ USD.

Ngược lại Trung Quốc cũng ra quyết định đánh thuế lên một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá hơn 30 tỉ USD. Hành động này của Mỹ và Trung Quốc đã đẩy cuộc "chiến tranh thương mại" lên một nấc thang mới khiến cho thị trường tài chính toàn cầu rúng động.

Không chỉ có vậy mới đây Tổng thống Donald Trump còn tuyên bố sẽ áp thêm 25% đối với 284 dòng sản phẩm trị giá 16 tỉ USD. Trong trường hợp cần thiết sẽ đánh thuế thêm 10% đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD. Thậm chí Mỹ có thể đánh thuế thêm tất cả các sản phẩm trị giá 500 tỉ USD nhập khẩu từ Trung Quốc.

Với tính cách mạnh mẽ và "khó đoán" của Tổng thống Donald Trump khiến nhiều người lo ngài viễn cảnh này có thể trở thành hiện thực và sẽ làm cho kinh tế thế giới chao đảo. Tuy nhiên, giới tài chính trên thế giới cũng phần nào bớt lo lắng khi mới đây Trung Quốc đã xuống nước kêu gọi Mỹ đàm phán. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc vào phiên giao dịch cuối tuần này.

Bên cạnh mối lo ngại về chiến tranh thương mại kể trên thì một nguyên nhân sâu xa khác là tư việc có những dấu hiệu cho thấy kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn khó khăn hơn sau một khoảng thời gian phục hồi. Mỹ đã phải tăng lãi suất vì lo ngại lạm phát có thể tăng cao. Nhiều quỹ đầu tư đã bắt đầu rút vốn từ các thị trường mới nổi trên toàn cầu.

Đối với kinh tế trong nước cũng có dấu hiệu cho thấy tăng trưởng đang bị chững lại. Mức tăng trưởng GDP quý 2 chỉ đạt 6,79% thấp hơn nhiều so với mức gần 7,49% (mức điều chỉnh) của quý 1. Bên cạnh đó cũng có dấu hiệu khác không lành mạnh đối với nền kinh tế là việc tỷ giá thời gian qua cũng tăng mạnh và lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại. Trước bối cảnh đó, NHNN đang thực hiện một số chính sách để kiểm soát mạnh hơn dòng vốn trong nền kinh tế.



Nhìn lại nguyên nhân khiến cho thị trường khởi sắc vừa qua chúng ta cũng thấy có một số yếu tố không thực sự bền vững. Vào tháng 4-2018, VN-Index vượt mức 1.200 điểm, mức cao nhất của chỉ số này từ trước tới này. Việc VN-Index phục hồi mạnh bênh cạnh nguyên nhân bởi sự tích cực bởi kinh tế vĩ mô trong nước như việc quý 1-2018, còn do dòng vốn đầu tư nước ngoài cũng đổ vào nhiều khi liên tục mua ròng trên thị trường chứng khoán. Ngoài ra, dòng vốn "nóng" từ việc cho vay margin của công ty chứng khoán cũng lên tới 40.000 tỉ và được xem là có đóng góp không nhỏ vào mức tăng của thị trường.

Như vậy, việc thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh trong vài tháng gần đây cũng là điều dễ hiểu. VN-Index đã giảm gần 30% kể từ mức đỉnh hồi tháng 4. Rất nhiều cổ phiếu đã giảm trên 50% giá trị… Vấn đề tiêu cực khác của thị trường là gần đây khối ngoài đã liên tục bán ròng và thanh khoản của thị trường đã giảm 50-60% so với trước đó và hiện giá trị giao dịch đạt 3.000 đến 4.000 tỉ đồng/phiên.

VN-Index đã giảm rất mạnh sau khi tăng kể từ đầu năm 2016

Cổ phiếu bất động sản về đâu?

Thống kê cho thấy cổ phiếu bất động sản là một trong những nhóm cổ phiếu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thời gian qua. Nhiều cổ phiếu bất động sản đã giảm hơn 50% trong cơn sóng điều chỉnh của thị trường. Nhiều cổ phiếu tiếp tục chìm dưới đáy sâu dù thị trường bất động tăng mạnh trong vài năm gần đây.

Một trong những cổ phiếu giảm nhiều nhất là QCG của Quốc Cường Gia Lai. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần rồi QCG đang giao dịch quanh mức 7.670 đồng cổ phiếu, giảm 50% so với đầu năm. So với mức đỉnh gần 40.000 đồng/cổ phiếu đạt được cách đây 1 năm thì cổ phiếu này đã giảm tới gần 80% giá trị. Việc cổ phiếu QCG giảm không chỉ bởi sự lao dốc chung của thị trường chứng khoán còn do cổ phiếu này bị vướng vào việc mua bán đất doanh nghiệp nhà nước thiếu minh bạch và bị buộc phả trả lại đất.

Nhóm cổ phiếu bị giảm mạnh khác bởi Luật đặc khu hành chính đặc biệt không được thông qua như LDG và CEO. Đây là 2 doanh nghiệp có những dự án đầu tư lớn ở Phù Quốc và đã tăng khá mạnh trước khi Dự thảo Luật đặc khu trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 6 vừa rồi. Tuy nhiên, những cổ phiếu này đã sụt giảm mạnh khi Luật đặc khu bì hoãn lại. Cổ phiếu CEO đã giảm từ mức hơn 18.000 đồng/cổ phiếu, nay chỉ còn giao dịch quanh mức 12.000 đồng/cổ phiếu, LDG cũng giảm từ mức hơn 22.000 đồng/cổ phiếu nay chỉ còn quanh mức 10.000 đồng/cổ phiếu (giảm 60%).

Một loạt cổ phiếu bất động sản giảm mạnh khác là HAR, SJS, FCN, DIG, REE, DRH…. Đặc biệt ngay cả những cố phiếu ở mức rất thấp suốt thời gian qua cũng tiếp tục bị giảm sâu. "Ông trùm" nhà ở xã hội Hoàng Quân tiếp tục ngập sâu vào khó khăn. Cổ phiếu HQC hiện đang giao dịch quanh mức giá 1.800 đồng phiếu, giảm 31% so với đầu năm. Cổ phiếu lừng lẫy một thời là ITA của Công ty Tân Tạo cũng hiện đang giao dịch quanh mức chỉ có 2.250 đồng/cổ phiếu, giảm 32% so với đầu năm.

Cổ phiếu FLC của đại gia Trịnh Văn Quyết dù được "PR" rất nhiều khi liên tục thông tin về việc làm các dự án khủng và thành lập hãng hàng không Bamboo Airways cũng chìm sâu trong cơn giảm giá của thị trường. Hiện FLC đang giao dịch dưới mức 5.000 đồng/cổ phiếu và chưa có dấu hiệu gì cho thấy sẽ khởi sắc trở lại. Người "anh em" của FLC là ROS thì thực sự là một thảm họa đối với những ai đang nắm giữ cổ phiếu này khi giảm từ mức gần 200.000 đồng vào cuối tháng 11 năm 2017 xuống còn chỉ chưa tới 40.000 đồng/cổ phiếu. Tuy vậy, nhiều chuyên gia đánh giá đây vẫn là mức cao của cổ phiếu này.

Trong cơn "tháo chạy" của dòng tiền khỏi thị trường chứng khoán đó chúng ta cũng chứng kiến một số cổ phiếu đã đi ngược dòng. Cổ phiếu VIC của Vin Group đã tăng gần 30% kể từ đầu năm đến nay. VIC là một trong những chiếu lớn hiếm hoi vẫn trụ vững trong cơn lốc giảm điểm thị trường thời gian qua. Cổ phiếu công ty con của Vin Group là VHM cũng có những thành tích khá ấn tượng.

Các chỉ tiêu tài chính và giá cổ phiếu của 20 công ty bất động sản có vốn hóa lớn nhất

Mã CK Giá (đồng) EPS (đồng) BVPS (đồng) P/E (lần) P/B (lần) Khối lượng (cp) Vốn hóa (tỷ đồng) ROE (%) VIC 104.000 1.458 14.274 67,34 5,2 401,400 331.929 9,12 VHM 110.000 759 14.011 0 0 56,020 294.757 14,33 VRE 36.550 2.719 20.641 179,8 3,65 606,140 69.484 7,99 NVL 51.100 1.444 16.766 358,8 3,35 587,870 46.371 17,45 KDH 29.450 4.605 27.541 201,92 2,16 89,340 11.422 9,49 REE 30.150 5.966 15.839 68,71 1,37 148,540 9.348 16,78 DXG 22.150 1.200 31.213 11,30 2,3 4,104,700 7.582 18,33 CII 28.000 2.506 13.321 3397,34 0,99 960,330 6.901 25,39 PDR 25.200 1.180 12.765 59,37 3,06 804,650 6.713 16,82 VPI 41.400 3.049 17.254 1029,54 3,09 225,400 6.624 35,14 VCG 14.800 3.470 23.218 214,55 1,36 185,840 6.537 17,52 NLG 28.500 1.312 19.730 182,93 1,59 187,680 5.982 15,58 KBC 11.200 1.752 16.262 180,35 0,68 1,849,350 5.261 6,62 LGC 26.000 12.952 19.928 82,42 1,13 5.014 5,32 HBC 20.800 2.457 24.914 42,75 2,24 697,050 4.051 39,99 PC1 32.000 830 12.139 27,95 1,32 16,110 3.694 9,71 DIG 14.350 648 12.628 673,07 2,12 1,094,290 3.418 6,9 FLC 4.950 859 14.298 44,63 0,49 9,738,860 3.379 4,46 SCR 8.260 11 10.976 384,98 1,56 422,620 2.619 6,78 ITA 2.290 3.085 15.174 -497,46 0,57 1,793,360 2.149 0,47 QCG 7.770 1.856 23.480 121,07 0,89 381,990 2.138 9,99 SJS 17.800 4.553 12.431 58,21 1,27 14,610 2.027 5,98 LDG 10.550 1.407 19.995 12,78 1,95 958,260 1.991 17,77 NBB 19.400 1.458 14.274 78,54 0,93 1.890 4,4





Theo Hoàng Nam (CafeLand)