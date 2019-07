Hòa Phát lãi 2.050 tỉ đồng trong Quý II

25/07/2019 20:47

Đây là thông tin được Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đưa ra tại buổi Gặp mặt nhà đầu tư chiều 25/7/2019, diễn ra trực tuyến tại Hà Nội và TP HCM, với sự tham gia của khoảng 150 nhà đầu tư, đại diện các quỹ, công ty chứng khoán,…



Kêt quả kinh doanh khá tốt và đạt kế hoạch đề ra

Theo lãnh đạo Tập đoàn: "Chưa khi nào ngành thép thế giới và Việt Nam gặp khó khăn như vậy. Giá quặng sắt vượt 120 USD/tấn, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trong điều kiện như vậy, kêt quả của Hòa Phát khá tốt và đạt kế hoạch đề ra".

6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng thép xây dựng Hòa Phát cung cấp cho thị trường đạt hơn 1,34 triệu tấn, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng thép xây dựng xuất khẩu tăng 35% so với cùng kỳ. Với kết quả này, thép Hòa Phát vững vàng ở vị trí số 1 với 25%. Lũy kế nửa đầu năm 2019, Ống thép Hòa Phát đã tiêu thụ được 363.200 tấn ống thép các loại, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm ngoái, giữ thị phần dẫn đầu tại Việt Nam với gần 30%. Dự kiến tháng 10 tới, Hòa Phát sẽ bắt đầu cung cấp sản phẩm ống thép cỡ đại lên tới 325mm, lớn nhất thị trường.

Khu Liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất

Thời gian qua, Hòa Phát đã bắt đầu cung cấp sản phẩm thép dự ứng lực, một sản phẩm trước đây Việt Nam phải nhập khẩu hoàn toàn. Đáng chú ý, dù mới ra đời, thép dự ứng lực đã được các đối tác nước ngoài đặt hàng ngày càng nhiều.

Nhóm ngành nông nghiệp, bất động sản tiếp tục hoàn thiện các trang trại, dự án đã và đang triển khai nhằm tạo thêm động lực tăng trưởng trong thời gian tới. Đối với nông nghiệp công nghệ cao, Hòa Phát hiện đang dẫn đầu thị phần cung cấp bò Úc tại Việt Nam với trên 50%. Lĩnh vực cho thuê hạ tầng khu công nghiệp tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ. Cụ thể, diện tích và giá trị cho thuê 6 tháng đầu năm đạt gần bằng con số cả năm trước.

Dự án Dung Quất: Sản xuất đến đâu sẽ cố gắng bán hết đến đó

Ngoài kết quả kinh doanh, các nhà đầu tư đặt ra nhiều câu hỏi liên quan tới tiến độ, lợi thế cạnh tranh và kế hoạch bán hàng cho dự án Dung Quất, giá quặng tăng cao ảnh hưởng thế nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh,…. Đối với dự án khu liên hợp Dung Quất, đến hết 30/6 về cơ bản giai đoạn 1 đi vào công đoạn cuối cùng, đầu tháng 7 bắt đầu thử nguội và thứ nóng dây chuyền đồng bộ lò cao, luyện thép và cán thép. Tiến độ của khu Dung Quất hiện đang đạt kế hoạch đặt ra, dự kiến tháng 3/2020, HPG sẽ ra thép cán nóng.

Chủ tịch HPG Trần Đình Long cũng chia sẻ, Hòa Phát đã chuẩn bị rất kỹ các phương án tiêu thụ sản phẩm, từ kho bãi, công tác thị trường, thương hiệu…Hòa Phát đã đầu tư xây dựng cảng của Tập đoàn tại Đồng Nai và Cần Thơ, đảm bảo cung cấp sản phẩm nhanh và đầy đủ. Thời gian tới Tập đoàn sẽ tập trung cao độ cho thị trường phía Nam từ 2020.

Tại Hội nghị khách hàng phía Nam lần đầu tiên tổ chức vào tuần trước, lãnh đạo cao nhất của Hòa Phát đã cam kết với các đại lý phân phối sẽ đưa ra các chính sách hỗ trợ tốt nhất nhằm sản xuất ra bao nhiêu, bán hết bấy nhiêu, cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu của thị trường. "Quan ngại thì rất quan ngại nhưng khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng sẽ hoàn thành", ông Long khẳng định.

Về dự báo giá quặng và tình hình kinh doanh cuối năm, ông Long chia sẻ, Hòa Phát luôn có kế hoạch dài hơi nên chuẩn bị được nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau, hạn chế tối đa ảnh hưởng của thị trường cung cầu.

"Vừa rồi nếu giá quặng không tăng thì KQKD của Hòa Phát còn cao nữa, tuy nhiên với giá quặng như vậy thì kết quả trên là tốt. 6 tháng cuối năm có thể vẫn khó khăn do thị trường bất động sản đang chậm lại. Dù vậy, nếu không có gì biến động lớn, Hòa Phát tự tin sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019", Chủ tịch Hòa Phát cho biết.

P.Hoàng