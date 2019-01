Thưởng Tết của môi giới địa ốc thấp nhất 5 năm

24/01/2019 22:39

Lãnh đạo một công ty chuyên phân phối bất động sản có trụ sở tại quận Bình Thạnh TP HCM tiết lộ, trong năm 2018, doanh nghiệp có doanh số bán hàng giảm gần 70% so với giai đoạn 2016-2017 và chỉ bằng 30-40% của các năm 2014-2015. Thị trường khan hiếm nguồn cung do chậm trễ pháp lý đã khiến rổ hàng mới trở nên ít ỏi, hạn chế, không còn dồi dào như trước nữa.



Đơn vị này chỉ bán được chưa đầy 500 sản phẩm trong 12 tháng qua, cũng là kết quả bán hàng thấp nhất kể từ năm 2014 (thời điểm thị trường bất động sản hồi phục sau khủng hoảng). "Với tình hình kinh doanh không mấy khả quan, thưởng Tết cho nhân viên bị cắt giảm xuống mức thấp kỷ lục trong nửa thập kỷ qua", ông cho hay.

Trong khi đó, kịch bản thưởng Tết của một công ty môi giới địa ốc quy mô vừa và nhỏ, với khoảng 20 nhân viên sale tại khu Đông Sài Gòn, thậm chí còn ảm đạm hơn. Quản lý sàn này tiết lộ, không biết nhân viên lấy đâu ra tiền ăn Tết vì suốt gần 6 tháng cuối năm 2018, những siêu dự án tưởng sẽ mở bán trước tháng 12 cuối cùng lại trì hoãn sang năm 2019 mới tung hàng.

Quản lý sàn này giải thích, nhân viên môi giới đã mất nhiều thời gian tìm hiểu dự án và phân loại sản phẩm, lập chiến lược bán hàng, tiếp cận, tư vấn khách hàng cũng như chuẩn bị chi phí chạy quảng cáo, kỳ vọng có thể mang về doanh số cho năm 2018. Thế nhưng dự án đã dời ngày bán sang năm sau nên xem như không chốt được giao dịch nào cho 6 tháng bán hàng cuối năm. "Điều này đồng nghĩa với việc mức thưởng Tết của nhân viên môi giới sẽ rất thấp, vì doanh số thực tế chỉ bằng 15% so với những năm trước", ông nói.

Môi giới bất động sản TP HCM sẽ khó có mức thưởng Tết khủng như các năm 2014-2017. Ảnh: K.H

Ngay cả những công ty môi giới bất động sản có quy mô tương đối lớn, hàng trăm nhân viên sale trở lên, có hàng bán đều trong mỗi quý, cũng ghi nhận hiệu suất bán hàng yếu hơn các năm trước đây. Với quy mô 300 nhân viên sale, một công ty môi giới bất động sản có trụ sở tại quận 5, TP HCM đã tăng 30% nguồn lực trong 12 tháng qua.Một sàn địa ốc là công ty thành viên của chủ đầu tư dự án hơn 4.000 căn hộ tại phía Tây TP HCM cũng nếm trái đắng khi chuẩn bị mọi kế hoạch bán hàng từ giữa năm 2018 nhưng dự án lùi ngày mở bán. Chủ đầu tư thậm chí còn chưa xác định khi nào mới tung hàng. Do thận trọng chờ hoàn thiện pháp lý, chủ đầu tư hoàn lại tiền giữ chỗ cho hàng nghìn khách hàng. Lực lượng môi giới vì vậy cũng không được trả hoa hồng bán hàng. Doanh số mang về thấp nên mức thưởng Tết Kỷ Hợi của sàn này cũng ảm đạm.

Thế nhưng hiệu quả kinh doanh tính đến tháng 12/2018 vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu vì thị trường bắt đầu xuất hiện nhiều khó khăn hơn so với các năm trước đây. Nguồn nhân lực tăng 30% đồng nghĩa với chi phí nuôi hệ thống cũng tăng lên tương ứng, song hiệu suất bán hàng chưa thể đạt bằng năm 2017, đang trở thành thách thức lớn đối với doanh nghiệp.

Ông Lê Châu, một môi giới chuyên địa bàn khu Đông Sài Gòn tiết lộ, năm 2018 là một năm kỳ lạ của thị trường bất động sản. Kỳ lạ vì lượng booking (giữ chỗ, đặt chỗ) mua nhà cao kỷ lục, trung bình mỗi sàn quy mô nhỏ có thể cán mốc 300-500 lượt đặt chỗ, các hệ thống sàn lớn có thể đạt một vài nghìn lượt giữ chỗ (mỗi lượt đặt chỗ khách hàng thường nộp 50 triệu đồng) nhưng lại không chốt được giao dịch nào.

Theo cách tính doanh thu và trả phí hoa hồng của ngành địa ốc, chỉ khi ra hợp đồng mua bán chủ đầu tư mới trả phí môi giới, các lượt booking dù cho lên đến hàng nghìn đều chưa được tính phí. Do đó, năm 2018 vô địch về lượng booking nhưng giao dịch thực tế lại kém xa so với những năm trước đó. Điều này khiến cho thu nhập và thưởng Tết của môi giới địa ốc sụt giảm mạnh so với những năm trước.

Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị thị Công ty cổ phần Bất động sản Danh Khôi (DKR), Nguyễn Lộc Hạnh đánh giá, năm 2018 thị trường địa ốc Sài Gòn có diễn biến khác với giai đoạn 2014-2017 khi các dấu hiệu giảm tốc ngày càng lộ diện rõ rệt. Nguồn cung hạn chế cùng với sự sụt giảm thanh khoản, lượng tiêu thụ giảm mạnh so với các năm trước đã khiến cho các sàn địa ốc kém tên tuổi và quy mô nhỏ lẻ không còn kinh doanh hiệu quả như trước.

Chuyên gia này nhận xét, với các sàn địa ốc không có dự án để bán thưởng Tết sẽ thấp đã đành. Ngay cả các đơn vị tiếp cận được rổ hàng là những dự án quy mô lớn nhưng chưa chốt được giao dịch do chủ đầu tư lùi thời gian bung hàng, lại càng khó khăn hơn. Bởi lẽ, họ phải bỏ ra chi phí marketing rất lớn nhưng không thu về được dòng tiền vì chưa được trả phí. Do dó, ngoại trừ những cá nhân và đơn vị xuất sắc, chuyên nghiệp, mặt bằng chung môi giới địa ốc sẽ khó có thể kỳ vọng mức thưởng Tết cao như các năm 2014-2017.

