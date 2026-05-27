Tài tử Kim Soo-hyun lên tiếng cảm ơn sau khi được minh oan bê bối tình ái

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Kim Soo-hyun gửi lời cảm ơn người hâm mộ, những người đã luôn tin tưởng anh vô tội trong suốt bê bối tình ái với cố minh tinh Kim Sae-ron.

Khẳng định Kim Soo-hyun không phụ niềm tin từ người hâm mộ

Ngày 27-5, công ty quản lý của Kim Soo-hyun là Gold Medalist đã đưa ra tuyên bố liên quan đến vụ bê bối tình ái liên quan cố minh tinh Kim Sae-ron. Tuyên bố đưa ra nhân dịp Kim Se-ui - người điều hành kênh YouTube Viện Garo Sero, chính thức bị bắt giữ điều tra với cáo buộc phỉ báng, lan truyền thông tin sai sự thật về tài tử Kim Soo-hyun.

Theo đó, dẫn nguồn kết quả điều tra từ cơ quan chức năng, Gold Medalist nhận định các cuộc trò chuyện trên nền tảng KakaoTalk được công khai và cho là có liên quan đến Kim Sae-ron được xác định bị thao túng bởi một bên thứ ba không liên quan Kim Soo-hyun. Các bản ghi âm được cho là từ Kim Sae-ron cũng được xác định làm giả bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Tài tử Kim Soo-hyun lên tiếng cảm ơn sau khi được minh oan bê bối tình ái - Ảnh 1.

Kim Soo-hyun lên tiếng sau khi được minh oan

Tài tử Kim Soo-hyun lên tiếng cảm ơn sau khi được minh oan bê bối tình ái - Ảnh 2.

Kim Se-ui đã bị bắt sau khi phía lực lượng chức năng xin lệnh bắt giữ

Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, tòa án đã ra lệnh bắt giữ những đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn cơ quan điều tra đã làm sáng tỏ sự thật dựa trên bằng chứng khách quan" - Tuyên bố viết.

Công ty quản lý cũng nhắc lại buổi họp báo đẫm nước mắt của Kim Soo-hyun cách đây một năm khi nam diễn viên nhắn nhủ: "Tôi không yêu cầu mọi người tin tưởng nhưng tôi sẽ chứng minh điều đó".

"Năm vừa qua, chúng tôi đã dành toàn bộ thời gian để giữ lời hứa đó. Sự thật cuối cùng đã được chứng minh thông qua các thủ tục pháp lý và một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Chúng tôi vô cùng cảm ơn tất cả những người hâm mộ đã tin tưởng và chờ đợi Kim Soo-hyun" - thông cáo viết.

Kim Soo-hyun đã được giải oan sau khi mất rất nhiều từ hình ảnh đến thu nhập do bê bối

Sau quá trình điều tra, cảnh sát kết luận rằng những video clip tuyên bố trên kênh YouTube Viện Garo Sero về việc Kim Soo-hyun và Kim Sae-ron yêu nhau thời điểm cố minh tinh còn tuổi vị thành niên hay Kim Sae-ron tự tử do phía Kim Soo-hyun gây áp lực đòi nợ là không đúng sự thật. Nguyên nhân Kim Se-ui lan truyền thông tin sai lệch, bôi nhọ, phỉ báng Kim Soo-hyun là vì muốn trục lợi từ YouTube.

Tài tử Kim Soo-hyun lên tiếng cảm ơn sau khi được minh oan bê bối tình ái - Ảnh 3.

Kim Soo-hyun từng bật khóc tại họp báo 1 năm trước

Tài tử Kim Soo-hyun lên tiếng cảm ơn sau khi được minh oan bê bối tình ái - Ảnh 4.

Vụ bê bối tình ái với cố minh tinh Kim Sae-ron đã lấy đi nhiều từ tài tử này

Trước đó, phía Kim Soo-hyun đã đệ đơn khiếu nại chống lại Kim Se-ui, cho rằng đoạn ghi âm nói trên đã bị "thao túng bằng trí tuệ nhân tạo". Cảnh sát đã yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia Hàn Quốc phân tích đoạn ghi âm này.

Vào tháng 11 - 2025, cơ quan này kết luận rằng họ không thể xác định liệu đoạn ghi âm có bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo hay không.

Vụ bê bối của Kim Soo-hyun gây chấn động làng giải trí Hàn Quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh tài tử này. Anh đã mất nhiều hợp đồng quảng cáo, bị cắt hình ảnh các chương trình truyền hình. Hơn một năm qua, Kim Soo-hyun không xuất hiện công khai.

Đầu năm 2025, Kim Soo-hyun bị cáo buộc hẹn hò với Kim Sae-ron khi cô vẫn còn là trẻ vị thành niên. Ban đầu, anh phủ nhận hoàn toàn tin đồn nhưng sau đó thừa nhận chỉ hẹn hò với cô sau khi cô đã trưởng thành.

Khi tranh cãi vẫn tiếp diễn, anh đã đệ đơn kiện gia đình Kim Sae-ron và một YouTuber đã lan truyền tin đồn này, yêu cầu bồi thường thiệt hại 12 tỉ won.

