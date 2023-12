Tăng tốc nhiều dự án cuối năm

Tạo điều kiện cho nhà thầu

Dự án nút giao An Phú đến nay khối lượng chỉ 16%, chưa đạt so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do khối lượng di dời hạ tầng kỹ thuật lớn, cần thực hiện đồng bộ với quá trình thi công. Ngoài ra, việc vừa làm vừa bảo đảm giao thông ảnh hưởng lớn đến tiến độ.

Hình ảnh thường thấy của giao thông TP HCM những ngày gần đây

Để khắc phục, Sở Giao thông Vận tải đã kiến nghị UBND TP HCM hướng dẫn phương án thực hiện đối với phần mặt bằng 22.000 m2 phía đường Lương Định Của thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú (88 ha) làm cơ sở triển khai. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải cũng cấp phép tổ chức thi công, nới hàng rào thi công ra thêm nửa làn xe, tạo điều kiện cho các nhà thầu triển khai hạng mục hầm bên trong hàng rào phía đường Mai Chí Thọ. Việc mở rộng phạm vi thi công sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án.