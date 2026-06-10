Tạo sức hút việc làm

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh, việc tuyển dụng đủ và đúng chất lượng lao động đang trở thành thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp (DN). Điều này đòi hỏi DN phải đổi mới cách tiếp cận để nâng cao hiệu quả tuyển dụng.

Trước hết, DN cần xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp với mặt bằng thị trường. Tiền lương vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với người lao động (NLĐ) khi lựa chọn việc làm. Nhưng bên cạnh thu nhập, các chế độ phúc lợi như thưởng, hỗ trợ nhà ở, xe đưa đón, bữa ăn giữa ca, bảo hiểm và các chương trình chăm sóc sức khỏe cũng có tác động lớn đến quyết định ứng tuyển.

Một giải pháp quan trọng khác là đa dạng hóa các kênh tuyển dụng. Thay vì chỉ đăng thông tin trên các bảng thông báo hoặc website DN, cần tận dụng mạng xã hội, sàn giao dịch việc làm trực tiếp, trực tuyến và các chương trình kết nối với trường nghề, trường đại học để tiếp cận nguồn ứng viên rộng hơn. Việc ứng dụng công nghệ trong tuyển dụng cũng giúp DN rút ngắn thời gian tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ.

Bên cạnh đó, DN cần chú trọng xây dựng thương hiệu tuyển dụng. NLĐ ngày nay còn tìm hiểu về môi trường làm việc, văn hóa DN và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Những DN có môi trường làm việc chuyên nghiệp, quan tâm đến đời sống NLĐ và tạo điều kiện học tập, thăng tiến thường có lợi thế lớn trong việc thu hút nhân lực.

Liên kết với các cơ sở đào tạo cũng là giải pháp mang lại hiệu quả lâu dài. Thông qua các chương trình thực tập, đào tạo nghề theo nhu cầu DN hoặc tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp, DN có thể chủ động xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu sản xuất - kinh doanh. Đây cũng là cách giúp NLĐ sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Ngoài ra, quy trình tuyển dụng cần được đơn giản hóa, minh bạch và thuận tiện cho ứng viên. Những thủ tục phức tạp, thời gian chờ đợi kéo dài hoặc thông tin tuyển dụng không rõ ràng có thể khiến DN đánh mất nhiều ứng viên tiềm năng. Việc phản hồi nhanh chóng, chuyên nghiệp sẽ tạo ấn tượng tích cực và nâng cao tỉ lệ tuyển dụng thành công.

Trong bối cảnh nguồn lao động có nhiều biến động, tuyển dụng không chỉ là hoạt động tìm kiếm nhân sự mà còn là quá trình xây dựng hình ảnh và sức hấp dẫn của DN đối với NLĐ. Kết hợp hài hòa giữa chính sách đãi ngộ, môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ và liên kết đào tạo sẽ giúp DN nâng cao hiệu quả tuyển dụng, bảo đảm nguồn nhân lực ổn định để phát triển bền vững.