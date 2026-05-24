Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, ngày 24-5, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành tổ chức Ngày hội "Vì Người lao động Benthanh Group" với gần 400 đoàn viên- lao động tham gia.

Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với Chủ đề "Công dân Việt Nam, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động". Sự kiện diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi nhằm thực hiện đợt cao điểm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động một cách thiết thực; chăm lo công nhân lao động bị bệnh nan y, hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn….

Công đoàn tổng công ty đã tổ chức Hội thi trực tuyến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2026 do LĐLĐ TPHCM phát động. Bên cạnh Chương trình khám sức khỏe tổng quát và tiêm ngừa miễn phí cho 300 người lao động, Công đoàn còn tổ chức nhiều gian hàng mua sắm "Phúc lợi đoàn viên".

Dịp này, Công đoàn đã tặng quà cho 17 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, người lao động đang từng ngày phải vừa làm việc vừa chữa trị bệnh hiểm nghèo (2 triệu đồng và 1 phần quà); tặng ghế đá cho các doanh nghiệp. Chương trình cũng trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp sức đến trường cho 40 em là con người lao động khó khăn.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 5 với phương châm "Không để người lao động sống trong những căn nhà dột nát", Công đoàn đã trao kinh phí 40 triệu đồng để anh Nguyễn Tấn Quang (nhân viên Chi nhánh KCN Bình Chiểu) sửa chữa nhà.

Tổ chức tài chính vi mô CEP giới thiệu các gói hỗ trợ để giúp người lao động khó khăn được vay khi có nhu cầu sửa nhà, trang trải chi phí cho con đi học, nhu cầu tiêu dùng… để tránh nạn tín dụng đen.

Dịp này, chuyên gia cũng đã cập nhật những thông tin mới nhất về Luật Bảo hiểm xã hội năm 2026.

Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đã ký Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" cùng Công ty CP Gạo Kim Sáng Group để chăm lo cho người lao động.

Bà Huỳnh Thị Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành, cho biết trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn tổng công ty triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh các chương trình đối thoại, thăm hỏi công nhân khó khăn, Công đoàn còn tăng cường tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động nhằm hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Thông qua chuỗi hoạt động, tổ chức Công đoàn mong muốn nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, góp phần nâng cao năng suất lao động và phát triển bền vững doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, nhân viên Khách sạn Viễn Đông, cho biết anh cảm nhận rõ sự quan tâm của tổ chức Công đoàn thông qua các hoạt động trong Tháng Công nhân năm nay. "Tham gia Tháng Công nhân, tôi được công đoàn chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để công nhân lao động được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn" – anh Tuấn bày tỏ.



