HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động

Tin-ảnh: Hồng Đào- Thanh Long

(NLĐO)- Trong Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành tổ chức gian hàng phúc lợi, khám sức khỏe miễn phí, tặng quà…

Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, ngày 24-5, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành tổ chức Ngày hội "Vì Người lao động Benthanh Group" với gần 400 đoàn viên- lao động tham gia.

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 1.

Người lao động được khám bệnh miễn phí

Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với Chủ đề "Công dân Việt Nam, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động". Sự kiện diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi nhằm thực hiện đợt cao điểm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động một cách thiết thực; chăm lo công nhân lao động bị bệnh nan y, hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn….

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 2.

Người lao động tham gia ngày hội

Công đoàn tổng công ty đã tổ chức Hội thi trực tuyến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2026 do LĐLĐ TPHCM phát động. Bên cạnh Chương trình khám sức khỏe tổng quát và tiêm ngừa miễn phí cho 300 người lao động,  Công đoàn còn tổ chức nhiều gian hàng mua sắm "Phúc lợi đoàn viên".

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 3.

Hội thi trực tuyến tổ chức nhân dịp Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2026

Dịp này, Công đoàn đã tặng quà cho 17 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, người lao động đang từng ngày phải vừa làm việc vừa chữa trị bệnh hiểm nghèo (2 triệu đồng và 1 phần quà); tặng ghế đá cho các doanh nghiệp. Chương trình cũng trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh tiếp sức đến trường cho 40 em là con người lao động khó khăn.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ 5 với phương châm "Không để người lao động sống trong những căn nhà dột nát", Công đoàn đã trao kinh phí 40 triệu đồng để anh Nguyễn Tấn Quang (nhân viên Chi nhánh KCN Bình Chiểu) sửa chữa nhà.

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 4.

Tổ chức tài chính vi mô CEP giới thiệu các gói hỗ trợ để giúp người lao động khó khăn được vay

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 5.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật TPHCM, tuyên truyền các điểm mới của luật năm 2026

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 6.

Ông Võ Khắc Bình, Tổ trưởng tổ công tác quản lý địa bàn số 2 LĐLĐ TPHCM, trao quà cho người lao động khó khăn

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 7.

Bà Huỳnh Thị Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành, trao học bổng cho con đoàn viên, người lao động

Tổ chức tài chính vi mô CEP giới thiệu các gói hỗ trợ để giúp người lao động khó khăn được vay khi có nhu cầu sửa nhà, trang trải chi phí cho con đi học, nhu cầu tiêu dùng… để tránh nạn tín dụng đen. 

Dịp này, chuyên gia cũng đã cập nhật những thông tin mới nhất về Luật Bảo hiểm xã hội năm 2026.

Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đã ký Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" cùng Công ty CP Gạo Kim Sáng Group để chăm lo cho người lao động.

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 8.

Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành đã ký Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" cùng Công ty CP Gạo Kim Sáng Group

Bà Huỳnh Thị Phương Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành, cho biết trong Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn tổng công ty triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Bên cạnh các chương trình đối thoại, thăm hỏi công nhân khó khăn, Công đoàn còn tăng cường tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động nhằm hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động - Ảnh 9.

Người lao động mua sắm tại các điểm "Phúc lợi đoàn viên"

Thông qua chuỗi hoạt động, tổ chức Công đoàn mong muốn nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người lao động trong việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, góp phần nâng cao năng suất lao động và phát triển bền vững doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn, nhân viên Khách sạn Viễn Đông, cho biết anh cảm nhận rõ sự quan tâm của tổ chức Công đoàn thông qua các hoạt động trong Tháng Công nhân năm nay.

"Tham gia Tháng Công nhân, tôi được công đoàn chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần. Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để công nhân lao động được quan tâm, chia sẻ nhiều hơn" – anh Tuấn bày tỏ.


Tin liên quan

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ

TPHCM: Nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ

(NLĐO) - Hưởng ứng Tháng Công nhân, nhiều Công đoàn cơ sở tại TPHCM đã tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ

Công đoàn xã Bình Hưng, TPHCM: Chăm lo đoàn viên bị tai nạn lao động

(NLĐO) - Nhiều phần quà ý nghĩa được Công đoàn xã Bình Hưng trao đến đoàn viên - lao động bị tai nạn lao động dịp Tháng Công nhân lần thứ 18

Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động

(NLĐO)- Ngoài các hoạt động thể thao, Công đoàn phường Tân Thới Hiệp, TPHCM đề ra nhiều chỉ tiêu chăm lo thiết thực cho người lao động trong Tháng Công nhân.

khám sức khỏe người lao động đợt cao điểm "Tháng Công nhân" đổi mới, sáng tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo