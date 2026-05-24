Lao động

Tháng Công nhân diễn ra sôi nổi tại nhiều phường, xã ở TPHCM

Thanh Nga

(NLĐO)- Chuỗi hoạt động đa dạng trong Tháng Công nhân vừa chăm lo về vật chất vừa nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Sáng 24-5, Công đoàn phường Bình Dương, TPHCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí, tư vấn pháp luật, tư vấn hỗ trợ vay vốn và trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động.

Người lao động tại phường Bình Dương được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí

Tại đây, hàng trăm đoàn viên, người lao động đã được đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. 

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, chương trình còn tổ chức tư vấn pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời hỗ trợ tư vấn vay vốn từ Tổ chức tài chính vi mô CEP giúp đoàn viên, người lao động có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Người lao động được khám, phát thuốc và nhận quà tại chương trình

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 100 phần quà đến đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng ngày, Công đoàn xã Bàu Bàng tưng bừng khai mạc "Giải cầu lông CNVC-LĐ xã Bàu Bàng năm 2026".

Lãnh đạo Công đoàn xã Bàu Bàng trao cờ cho các đội tham gia Giải cầu lông

Giải cầu lông thu hút gần 80 vận động tại 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia tranh tài. Nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ, đơn nam và đơn nữ.

Các trận đấu diễn ra với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng... cống hiến cho khán giả nhiều pha cầu đẹp mắt, hấp dẫn.

Người lao động tại xã Nhà Bè có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo trong Tháng Công nhân

Trước đó, Công đoàn xã Nhà Bè cũng tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 thu hút hàng trăm lao động tham dự.

Chuỗi hoạt động gồm nhiều nội dung thiết thực như khám sức khỏe về tim mạch, đái tháo đường; khám cơ xương, khớp điều trị đau giảm nhẹ bằng phương pháp điện châm; tầm soát ung thư cổ tử cung, tầm soát bệnh đục thủy tinh thể; xét nghiệm đường huyết; siêu âm bụng tổng quát… phát thuốc miễn phí và trao hơn 200 suất ăn sáng cho người lao động. 

Đồng thời, người lao động còn được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ vốn vay, tiện ích thẻ; hỗ trợ đổi Giấy phép lái xe; được bảo dưỡng xe miễn phí; tham gia gian hàng "Áo dài 0 đồng"...

Một số hoạt động ý nghĩa tại sự kiện

Ngoài ra, Công đoàn xã cũng đã ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 4 đơn vị nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động và trao tặng 18 suất quà cho các trường hợp khó khăn. Tổ chức Tài chính vi mô CEP - Chi nhánh Tân Thuận trao bảng tượng trưng 25 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh vượt khó vươn lên.

Tại phường Phú Thuận, Công đoàn phường phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội LHTN phường tổ chức Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2026, mang đến nhiều hoạt động chăm lo thiết thực dành cho đoàn viên, thanh niên công nhân và người lao động trên địa bàn.

Công đoàn phường Phú Thuận ra mắt Nghiệp đoàn xe ôm phường Phú Thuận

Tại ngày hội, đoàn viên, người lao động được nghe tuyên truyền mô hình "Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân" và mô hình "SOS an ninh trật tự", qua đó nâng cao nhận thức của người dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương… Ban tổ chức đã trao 45 phần quà (500.000 đồng/phần) cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đoàn viên, thanh niên công nhân khó khăn được hỗ trợ tại chương trình

Tại đây, Công đoàn phường đã ra mắt Nghiệp đoàn xe ôm phường Phú Thuận với 45 thành viên, góp phần tập hợp lực lượng lao động tự do vào tổ chức, tạo điều kiện để người lao động được hỗ trợ, chăm lo và tiếp cận nhiều chính sách an sinh xã hội thiết thực.

Một doanh nghiệp "Cảm ơn người lao động" với 1.346 chỉ vàng dành cho công nhân

(NLĐO)- Hơn 4.000 đoàn viên, lao động đã tham gia các hoạt động thiết thực tại Ngày hội "An toàn giao thông" và Chương trình "Cảm ơn người lao động"

Tập trung chăm lo cho đoàn viên- lao động

(NLĐO)- Trong Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026, Công đoàn Tổng Công ty Bến Thành tổ chức gian hàng phúc lợi, khám sức khỏe miễn phí, tặng quà…

KHÔNG ĐỂ CÔNG NHÂN - LAO ĐỘNG PHẢI LO TOAN (*): Thích nghi với môi trường số

Muốn giữ chân lao động trong kỷ nguyên AI, TP HCM cần đổi mới đào tạo, giúp người lao động thích nghi và tự phục hồi

