Thí điểm phổ cập mầm non đối với trẻ 3 - 4 tuổi

Theo đó, tại các địa phương: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Sóc Trăng, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, Long An, Bạc Liêu, trẻ em mẫu giáo 3 - 4 tuổi sẽ được học 2 buổi/ngày trong thời gian 1 năm học (9 tháng). Đối với xã, phường, thị trấn, tỉ lệ trẻ em 3 - 4 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%.



Tỉ lệ trẻ em 3 - 4 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%. Đối với tỉnh, thành phố triển khai thí điểm, dự thảo đặt mục tiêu 100% quận - huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 - 4 tuổi.

Trẻ em mẫu giáo thuộc đối tượng thí điểm sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa tối thiểu từ 150.000 đồng hoặc 360.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học. Dự thảo cũng đề xuất cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ tối thiểu 960.000 đồng/tháng, hưởng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ cụ thể do HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định...

Tại cuộc họp thẩm định dự thảo nghị quyết vừa diễn ra, ông Nguyễn Bá Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non - Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho rằng việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Quốc hội thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố là cấp thiết.

Theo ông Nguyễn Bá Minh, 63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành các mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi có tác dụng tốt đối với sự phát triển của trẻ (chuẩn bị tốt vào lớp 1); tạo sự an tâm, tin tưởng của cha mẹ trẻ và cộng đồng...

Nhất trí cần thiết phải xây dựng nghị quyết, đại diện Bộ Tài chính đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức giáo viên/lớp... để đạt phổ cập giáo dục mầm non. Từ đó, xác định số cơ sở mầm non cần xây mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần đầu tư, số giáo viên cần bổ sung và nguồn kinh phí bảo đảm... Bên cạnh đó, cần làm rõ trẻ mẫu giáo trong độ tuổi phổ cập đi học tại trường mầm non công lập được "miễn học phí" hay "không phải đóng học phí" để bảo đảm thống nhất với quy định pháp luật hiện hành.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung căn cứ để xây dựng nghị quyết thí điểm; cân nhắc chỉ lựa chọn 2-3 tỉnh đại diện cho từng vùng miền để thực hiện thí điểm; kéo dài thời gian thực hiện để bảo đảm tính hiệu quả.