5 xu hướng định hình bất động sản Việt Nam 2019

28/01/2019 18:38

Căn hộ trung cấp và bình dân dẫn dắt thị trường



Theo JLL Việt Nam, tổng nguồn cung căn hộ hoàn thành tại TP HCM đạt 160.000 căn ở tất cả phân khúc, tương ứng với tỷ lệ 17 căn hộ/1.000 dân. "Nếu tỷ lệ này cao thì chúng ta nên đầu tư vào các căn hộ cao cấp, còn nếu thấp thì chúng ta nên tập trung vào thị trường nhà ở đại chúng, đây là phân khúc có nhu cầu thực về căn hộ", ông Stephen Wyatt, Tổng giám đốc JLL Việt Nam, nói.

Bên cạnh đó là sự gia tăng của các căn hộ nhỏ và siêu nhỏ. Khoảng 10 năm trước đây, các dự án nhà cao tầng xây dựng căn hộ 2 phòng ngủ khoảng 120 m2 thì hiện nay không còn căn hộ nào như thế nữa. Nhu cầu về kích thước căn hộ của bên mua và bên phát triển đã thay đổi. Người mua nhà lần đầu, nhất là người trẻ, muốn sống ở một nơi tiện nghi nên họ vẫn muốn mua căn hộ nhỏ với đầy đủ tiện ích và kết nối cộng đồng.

Không gian làm việc linh hoạt ngày càng trở nên phổ biến

Lý do phần lớn do nguồn cung văn phòng truyền thống hạn chế ở những địa điểm được săn đón. Đất nước hiện có 25 nhà khai thác không gian linh hoạt cao cấp, một số đơn vị nổi bật bao gồm Toong, Dreamplex, Circo, Workyos, Kloud, CEO Suites, UP và đặc biệt WeWork đã mở trụ sở đầu tiên vào tháng 12/2018.

Ảnh minh họa: Internet.

Thị trường không gian linh hoạt của Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn sơ khởi mặc dù văn phòng dịch vụ đầu tiên - Regus, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1999. Không gian linh hoạt thường được xem là câu trả lời cho bài toán kinh tế của các công ty so với loại hình văn phòng truyền thống do chi phí giảm thiểu từ việc chia sẻ không gian và cơ sở vật chất.



Thời gian đầu, nhu cầu chủ yếu đến từ các công ty khởi nghiệp có nhu cầu thuê văn phòng ngắn hạn cũng như các doanh nghiệp tìm kiếm vị trí văn phòng tạm thời. Các đơn vị điều hành coworking đang chú trọng tìm kiếm và tiếp cận khách thuê doanh nghiệp có nhu cầu chuyển và cải tạo văn phòng thành mô hình coworking thông qua dịch vụ tạm gọi là văn phòng may đo. Đây được nhận định là xu hướng sẽ đem đến sự phát triển bền vững hơn cho loại hình không gian làm việc linh hoạt khi thị trường ngày càng phát triển và trưởng thành hơn.

Các công ty công nghệ phủ sóng

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh doanh trực tuyến tại Việt Nam, JLL Việt Nam dự báo các tập đoàn công nghệ sẽ tiếp tục săn lùng các tòa nhà văn phòng lý tưởng và nhanh chóng trở thành nhóm khách thuê chính. Thời điểm này là thời cơ dành cho các nhà đầu tư và chủ đầu tư có thể xây dựng văn phòng để bắt kịp nhu cầu.

10 năm trước, văn phòng của Google tại Singapore có 25 nhân viên và ngày nay, con số này đã lên tới 1.000 nhân viên. Năm 2018, TP HCM cũng ghi nhận một thương vụ đình đám của một vị đại gia thương mại điện tử thuê văn phòng 10.000 m2 ở đất vàng Sài Gòn. Đây là giao dịch thuê văn phòng lớn nhất trong 10 năm qua tại thị trường văn phòng cho thuê TP HCM do JLL là đơn vị tư vấn.

Qua quan sát của JLL, yếu tố tiên quyết mà các công ty công nghệ hướng đến là vị trí văn phòng phải thu hút được nhân tài, được chế độ hỗ trợ của chính phủ, có khả năng kết nối giao thông, môi trường làm việc tích hợp với mục tiêu sống, vui chơi và làm việc.

Thương mại điện tử thúc đẩy logistic

Logistics là một phần không thể thiếu trong việc phát huy toàn bộ tiềm năng và sự phát triển thành công của thị trường thương mại điện tử. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ logistics và vận hành thương mại điện tử nước ngoài đang rất nỗ lực để không bỏ lỡ cơ hội thâm nhập thị trường Việt Nam. Sự ra đời của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW tại Việt Nam, một liên doanh giữa Quỹ đầu tư toàn cầu Warburg Pincus và nhà đầu tư Becamex IDC vào tháng 1/2018 có thể xem là một dấu hiệu cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường này.

Ảnh minh họa: Internet.

So với các nước khác trong khu vực, thị trường logistics của Việt Nam vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, thị trường chủ yếu cung cấp các sản phẩm có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, phát triển tại khu vực xa trung tâm. Với tiềm năng phát triển của ngành thương mại điện tử và lĩnh vực sản xuất, thị trường logistics Việt Nam được mong đợi sẽ bước lên một nấc thang mới trong tiến trình phát triển của thị trường này, tương tự như tiến trình mà các thị trường khác trong khu vực đã trải qua.



Dịch vụ lưu trú trải nghiệm – hotel lifestyle

Nhu cầu đối với hotel lifestyle - một mô hình khách sạn hiện đại với những không gian trải nghiệm cùng thiên nhiên cũng tương tự như sự phổ biến của co-working. Với sự thiếu hụt nguồn cung khách sạn tại những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, thị trường hotel lifestyle đang nhận được sự quan tâm đáng kể của các nhà đầu tư đặc biệt những chủ nhà đang sở hữu tài sản thân thiện với thiên nhiên và có tầm nhìn đẹp.

Một yếu tố khác cần được chú trọng là sự bền vững và tính hợp thời. Những dự án hotel lifestyle có thiết kế và trang trí hiện đại sẽ thu hút được nhiều khách du lịch. Bên cạnh đó, những không gian lưu trú này cần duy trì được phong độ hấp dẫn qua việc thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng, tăng cường an ninh và cung cấp thức ăn đặc sản vùng miền cho du khách.

Theo ndh.vn