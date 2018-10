Bất động sản vệ tinh: Long An hội tụ nhiều lợi thế

16/10/2018 15:00

Hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn



Hạ tầng giao thông hoàn thiện đã giúp Long An đón nhận làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Tập đoàn Nam Long, Him Lam, Phú An Thạnh… Có thể thấy, chỉ khi địa phương nào có chính sách quy hoạch, phát triển kinh tế đồng bộ, kết nối giao thông thuận lợi giữa TP HCM với các khu vực khác thì mới hấp dẫn các nhà đầu tư làm dự án trước tiên, rồi mới đến các khách hàng đầu và người mua để ở. Và Long An đáp ứng được các yêu cầu đó.



Điển hình, mới đây Công ty SeaHoldings đã công bố việc phát triển một dự án Lago Centro tại huyện Bến Lức. Dự án án này quy mô 13ha, với các loại nhà phố thương mại, nhà liên kế và biệt thự song lập.

Hạ tầng hoàn thiện, tạo cú hích cho thị trường BĐS Long An

Không như những dự án phân lô bán nền thông thường, Lago Centro được thiết kế hiện đại hoàn chỉnh với đầy đủ công năng như cổng chào dự án, trường tiểu học, trung tâm y tế cộng đồng, khu phức hợp thể thao, với điểm nhấn đặc biệt là hồ cảnh quan. Dự án sẽ cung cấp cho thị trường trên 700 sản phẩm đất nền nhà phố, nhà phố thương mại, biệt thự song lập.



Đặc biệt, dự án có vị trí thuận lợi là nằm mặt tiền tỉnh lộ 830, kết nối dễ dàng với đường vành đai 3 - 4, cao tốc TP HCM - Trung Lương. Lago Centro là dự án kết nối quan trọng giữa hai trung tâm Bến Lức và Đức Hoà, các cụm công nghiệp trên địa bàn và các tỉnh Đông Nam bộ và Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Tổng Giám đốc SeaHoldings, ông Trần Hiền Phương, cho biết công ty sẽ kiến tạo một khu nhà ở Lago Centro "chuẩn mực", giá vừa tầm tay cho thị trường Long An trong tương lai gần.



Một số chuyên gia bất động sản cho rằng đất nền vùng ven thuộc TP HCM đang khang hiếm cục bộ, vì vậy việc các doanh nghiệp ồ ạt dãn ra các tỉnh lân cận là điều dễ hiểu. Có thể nói lợi thế của các vùng lân cận là quỹ đất nhiều, giá mềm và đặc biệt là hạ tầng kết nối hoàn chỉnh. Điều này rất thu hút giới đầu tư cũng như những người có nhu cầu ở thật.

Ngoài ra, khó khăn của đối với các doanh nghiệp BĐS trên địa bàn TP HCM là thời gian tạo lập dự án khá dài, mất 3-5 năm để có được đất sạch, đầy đủ pháp lý để đưa ra thị trường. Từ đó mất đi chi phí cơ hội vì dòng vốn bị chôn trong dự án rất lâu. Trong khi đó, Long An tạo điều kiện để các DN phát triển dự án, giải quyết vấn đề pháp lý dự án khá nhanh" vị chuyên gia này phân tích.

Còn theo ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty BĐS Việt An Hoà thì lý do khiến doanh nghiệp BĐS Sài Gòn đổ xô về Long An làm dự án là do Thông tư 60 đã làm hạn chế việc phân lô bán nền, làm hạn chế nguồn cung đất nền của TP HCM và đẩy giá BĐS lên rất cao.

Bên cạnh đó, Long An có một số chủ đầu tư lớn, làm dự án rất bài bản và thanh khoản tốt như Trần Anh, Cát Tường Đức Hoà… gần đây nhất là một số tên tuổi lớn như Nam Long, Danh Khôi… Điều này giúp cho đất nền Long An tạo được sự tin tưởng của khách hàng.

Lợi thế lớn từ hạ tầng



Giáp ranh với TP HCM, Long An đang là thị trường BĐS cực kỳ sôi động với rất nhiều dự án đã và đang được triển khai. Một trong những lý do tạo ra sự sôi động này là do lãnh đạo UBND tỉnh Long An, đã đề ra Chương trình 09 để huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng, trong đó hạ tầng giao thông được ưu tiên.

Cụ thể, Long An đã hoàn thành nhiều quy hoạch quan trọng cho giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn tới 2030 như quy hoạch tổng thể phát triển giao thông, quy hoạch hệ thống giao thông đường thủy, cảng thủy nội địa, quy hoạch điểm đấu nối các tuyến quốc lộ N1, N2, 14C…



Cùng với đó, mạng lưới đường bộ tỉnh Long An là các tuyến cao tốc và 4 tuyến quốc lộ. Cụ thể, ngoài tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương đã đưa vào khai thác, Quốc lộ 1A hoàn thành đầu tư mở rộng thì dự án Quốc lộ N2 cũng đã hoàn thành xây dựng đoạn Đức Hòa-Mỹ An….

Ngoài ra, bên cạnh cao tốc TP HCM-Trung Lương, Long An còn có 2 tuyến cao tốc khác là Bến Lức - Long Thành đang được thi công xây dựng. Dự án này sẽ kết nối địa bàn các huyện Bến Lức, Cần Giuộc của tỉnh Long An, huyện Bình Chánh, Cần Giờ của TP HCM và huyện Nhơn Trạch, Long Thành của Đồng Nai.



Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này sẽ giúp giao thông liên vùng miền Tây và vùng Đông Nam Bộ không cần quá cảnh qua TP HCM, kết nối trực tiếp với mạng lưới cao tốc với Quốc lộ, hệ thống cảng biển Cái Mép - Thị Vải, cảng Sao Mai Bến Đình và với sân bay quốc tế Long Thành, rút ngắn thời gian đi từ tỉnh Long An đến TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong khi đó, dự án đường cao tốc Bến Lức-Hiệp Phước đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư.



Long An cũng thừa hưởng giá trị của các dự án hạ tầng lớn kết nối với lõi đô thị TP HCM. Có thể kể đến như dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ-Nguyễn Văn Tạo thành đường 6 làn xe thông với Khu Công nghiệp Long Hậu, tuyến Metro số 4 nối quận 12, Tân Bình, Phú Nhuận, quận 1, quận 4, quận 7 và Khu Đô thị cảng Hiệp Phước.



Thêm vào đó, tuyến đường Lê Văn Lương sẽ được mở rộng 30m trong thời gian sắp tới để nối quận 7 và Cần Giuộc-Long An, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 22, nâng cấp và mở rộng Tỉnh lộ 824, Tỉnh lộ 9... đi qua các huyện Đức Hòa, Cần Giuộc. Tuyến đường Vành đai 4 đoạn Bến Lức- Hiệp Phước đang chuẩn bị khởi công xây dựng. Chiều dài toàn tuyến khoảng 35,8km, đi qua các địa phương gồm tỉnh Long An dài 32km và TP HCM dài 3,8km đi qua huyện Nhà Bè.



Cùng với đó, dự án BOT nâng cấp mở rộng ĐT 830 mà tỉnh Long An đang ráo riết triển khai, sẽ gia tăng đáng kể năng lực trung chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp trọng điểm của Long An tới các cảng biển trong vùng Đông Nam Bộ Đồng thời, tăng lưu lượng hàng hóa giao lưu giữa các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM, giảm áp lực quá tải cho các tuyến đường cửa ngõ phía Nam trung tâm kinh tế năng động hàng đầu cả nước.



Ông Phạm Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, nhận xét, trong hơn 5 năm qua mỗi công trình giao thông khi được chọn thực hiện luôn đặt mục tiêu tận dụng những thuận lợi từ việc phát triển hạ tầng phục vụ cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Hầu hết các công trình giao thông hiện nay đã kết nối liên hoàn, thống nhất, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tỉnh, nhất là phát triển trên lĩnh vực công nghiệp. Chương trình 09 có 14 danh mục công trình giao thông, đến nay có 3 công trình hoàn thành, 7 công trình đang thi công, 4 công trình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để triển khai thi công trong thời gian tới.

Đất nền phố chợ luôn hấp dẫn

Công ty Bất động sản Danh Khôi (DKR) vừa công bố ra thị trường dự án đất nền phố chợ Long Hậu Riverside. Dự án có quy mô hơn 20 ha, là một trong những dự án được giới đầu tư đánh giá là tiềm năng khi tiếp giáp khu Nam Sài Gòn có hạ tầng đồng bộ. Dự án có lợi thế là xây dựng tự do và pháp lý sổ đỏ từng nền. Bên cạnnh đó, dự án có kết nối hạ tầng tốt, được chủ đầu tư phát triển thành một khu dân cư hiện đại kết hợp với yếu tố thương mai. Điểm nhấn ủa dự án chính là khu phố Long Hậu Riverside Market, với mục đích phục vụ nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của dân cư, công nhân khu công nghiệp kề cận… Phố chợ Long Hậu Riverside với quy mô gần 200 kiot, được phân theo từng khu. Mỗi khu được bố trí bày bán những mặt hàng khác nhau để người mua có thể dễ dàng lựa chọn. Dự án được cam kết ra sổ cho khách hàng trong vòng 3 tháng và được ngân hàng Vpbank hỗ trợ cho vay 50% giá trị sản phẩm.

Phạm Hoàng