Cuối năm, nở rộ chiêu lừa bán nhà đất giá rẻ

"Đất ngân hàng thanh lý cuối năm tại TP HCM; mua đất đón xuân; khu dân cư sầm uất, mặt tiền đường 30m, đối diện chợ khu công nghiệp, trả góp 20 năm..." là những thông tin đang được treo, dán khắp các cột điện trên các tuyến đường ở Q.6, Q.Bình Tân.





Cuối năm, người dân cần thận trọng với thông tin nhà, đất "ngân hàng thanh lý" Trong vai khách hàng, tôi liên hệ mua. Một thanh niên tự giới thiệu là nhân viên môi giới của sàn giao dịch bất động sản (BĐS) T.A. có trụ sở ở H.Bình Chánh. Tôi hỏi ngân hàng nào thanh lý thì nhân viên này không trả lời được.





"Anh chỉ cần quan tâm vị trí, giá bán. Khi mua, anh sẽ được ngân hàng cho vay vốn, nghĩa là dự án có pháp lý đàng hoàng" - thanh niên này nói.





Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là một khu đất tự phân lô bán nền. Khu đất này nằm ở H.Bình Chánh, trước đây bị thổi giá lên gần 30 triệu đồng/m2, nay thị trường nhà đất ảm đạm, khó bán nên sàn môi giới nghĩ ra chiêu trò "ngân hàng thanh lý" để dụ khách hàng.





"Ngân hàng Vietcombank mở buổi thanh lý đầu năm đặc biệt cho khách hàng với 33 lô đất nền thổ cư ở TP HCM, giá chỉ từ 980 triệu đến 1,2 tỷ đồng/nền" là thông tin đang được rao rất nhiều trên tờ rơi, pa-nô ở các tuyến đường tại Q.9. Thông tin không nêu rõ vị trí khu đất mà chỉ cho biết gần Khu Công nghệ cao, bến xe Miền Đông mới, gần chợ, trường học, siêu thị, cơ sở hạ tầng hoàn thiện...





Tuy nhiên, khi chúng tôi truy hỏi, một nhân viên tên T. thừa nhận, dự án ở H.Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhân viên này tự giới thiệu mình làm ở Công ty Nam Long, nhưng khi trao đổi với chúng tôi, đại diện Công ty cồ phần Đầu tư Nam Long khẳng định không có bất kỳ dự án nào ở khu vực nêu trên.





Trên các trang mạng, thông tin rao bán căn hộ, đất nền thanh lý, siêu giảm giá dịp cuối năm cũng rầm rộ không kém. Một người môi giới tên V. rao trên mạng: "Bán lỗ 300 triệu đồng căn hộ dự án Long Phụng Residence, Q.Bình Tân, diện tích 65m2". V. cho biết, mình là nhân viên của một sàn giao dịch BĐS ở Q.6. Do thấy dự án tốt, giá mềm nên công ty nhận bán lại cho một số khách hàng mua căn hộ dự án.





Mạo danh ngân hàng bán nhà đất tràn lan trên mạng



Nhân viên này còn cho rằng, do người mua cần vốn làm ăn nên bán giảm giá. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, các căn hộ được rao bán với giá rẻ là do dự án đang có vấn đề, khách hàng tháo chạy.





Khách hàng cần kiểm chứng thông tin





Theo Công ty Nam Long, đơn vị này cũng rất đau đầu về tình trạng mạo danh. Công ty từng phát hiện một sàn môi giới BĐS ngang nhiên sử dụng thương hiệu Nam Long trên các biển hiệu, giấy tờ giao dịch để bán hàng. Các dự án chủ yếu ở tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An nhưng được rao ở TP HCM. Vừa qua, công ty đã gửi văn bản cầu cứu đến Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ và một số cơ quan liên quan. Qua kiểm tra, đoàn thanh tra đã phát hiện đơn vị có hành vi sai trái trên là Công ty Nam Long Real.





Tương tự, vừa qua, Công ty cổ phần Địa ốc Him Lam (Công ty Him Lam) cũng bị một đơn vị môi giới mạo danh chào bán các dự án mang tên "Him Lam Bình Chánh", "Him Lam Nam Sài Gòn"... Trong khi đó, theo Công ty Him Lam, doanh nghiệp không triển khai, mở bán bất kỳ dự án nào mang hai tên này tại H.Bình Chánh, trừ khu dân cư Him Lam 6A đã xây dựng hoàn tất và bàn giao từ lâu.





Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo một ngân hàng cho biết, việc thanh lý tài sản của ngân hàng luôn được thông tin rộng rãi trên mạng và các phương tiện truyền thông đại chúng. Ngân hàng không bao giờ thông tin qua các tờ rơi, pa-nô treo, dán ngoài đường.





Ngoài ra, với tất cả tài sản do ngân hàng thanh lý, khách mua bán đều giao dịch trực tiếp với ngân hàng, không có chuyện thông qua trung gian là các sàn giao dịch BĐS.





Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) - cho biết: "Cuối năm, thị trường sôi động hơn, các "cò" đất, sàn giao dịch BĐS làm ăn bất chính thường lợi dụng để bán hàng không minh bạch. Năm nào, tình trạng này cũng rộ lên vào dịp này và chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo".





Theo ông Châu, trong một số trường hợp, ngân hàng có hợp tác với doanh nghiệp trong việc cho vay, hỗ trợ tài chính cho khách hàng mua nhà, đất, nhưng không có chuyện bán sản phẩm BĐS giá rẻ hay bán hàng thanh lý. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu mua BĐS cần hết sức cảnh giác, kiểm chứng, xác minh lại nguồn gốc thông tin quảng cáo từ ngân hàng để tránh những rắc rối về sau. Để mua nhà, đất, khách hàng nên đến liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư hoặc đến các buổi mở bán chính thức để nhận được những tư vấn, hướng dẫn chính xác".