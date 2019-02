Doanh nghiệp TP HCM đổ về tỉnh giáp ranh buôn bất động sản

16/02/2019 11:54

Mặc dù đây không phải là hiện tượng mới lạ nhưng làn sóng ngược dòng rời khỏi thị trường sôi động là TP HCM lần này được dự báo sẽ diễn ra mạnh mẽ nhất trong nửa thập kỷ qua.



Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản có trụ sở tại quận 5, TP HCM cho biết, năm Kỷ Hợi công ty đã chuẩn bị rổ hàng ít nhất 6 dự án chủ lực sẽ bán xuyên suốt trong 12 tháng tới, trong đó, 85% các sản phẩm tọa lạc tại các tỉnh giáp ranh thậm chí cách xa TP HCM.

Vị này cũng tiết lộ thêm, một dự án duy nhất tại Sài Gòn công ty sắp chào bán trong thời gian tới không phải là bất động sản hình thành trong tương lai như những năm trước, mà là dự án đã xây dựng xong, pháp lý hoàn chỉnh, hướng tới sự an toàn.

Lý do doanh nghiệp này dịch chuyển rổ hàng ra khỏi Sài Gòn là do các thủ tục pháp lý cho dự án trên địa bàn thành phố diễn biến chậm, do đó, công ty ưu tiên các dự án tỉnh để đẩy nhanh tiến độ quay vòng vốn.

Một doanh nghiệp có trụ sở tại quận 1, một thập kỷ qua chuyên phát triển dự án bất động sản trên địa bàn khu Đông Sài Gòn tiết lộ, nửa đầu năm 2019 doanh nghiệp sẽ tung ra một dự án căn hộ quy mô trên 1.000 sản phẩm nằm trên địa phận tỉnh Bình Dương, có vị trí giáp ranh với quận Thủ Đức. Đây cũng là sản phẩm căn hộ đầu tiên của doanh nghiệp này có vị trí nằm ở ngoài địa bàn TP HCM.

Nguyên nhân doanh nghiệp này dời rổ hàng về tỉnh giáp ranh vì quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý dự án mới tại Sài Gòn sẽ kéo dài so với trước đây. "Đi xa, bán hàng rẻ nhưng là sản phẩm hoàn chỉnh, ổn định là cách lấy ngắn nuôi dài", lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ.

Một dự án thuộc địa phận tỉnh Long An, giáp ranh TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Công ty Kim Oanh Real, có văn phòng đặt tại Bình Thạnh, TP HCM, nhưng chuyên phân phối đất nền và nhà liền thổ tại các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai cho biết tiếp tục mở rộng địa bàn tỉnh trong năm 2019. Thậm chí, chung cư đầu tiên doanh nghiệp này chào sân thị trường nhà cao tầng, cũng chưa vội nhắm đến thị phần căn hộ cực lớn tại Sài Gòn, mà chọn giải pháp an toàn là Bình Dương, để phát triển dự án.

Đại diện Công ty địa ốc Thắng Lợi cho biết, năm Kỷ Hợi, doanh nghiệp lên kế hoạch bán nhà phố và đất nền tại Long An, có vị trí kết nối tốt về Sài Gòn. Dự kiến chiến lược mở rộng thị trường ra khỏi địa bàn thành phố này sẽ là con át chủ lực trong 1-2 năm tới. Ngoài ra, để đa dạng hoạt động kinh doanh, công ty mở rộng thêm mảng xây dựng nhằm tăng doanh thu cho năm 2019.

Trong khi đó, Công ty cổ phần đầu tư Nam Long nhiều khả năng sẽ khởi động chiến dịch bán hàng tại dự án Waterpoint (quy mô 355 ha) tại Bến Lức, Long An trong năm 2019. Bởi lẽ, trước đó, từ giữa năm 2018, doanh nghiệp đã lần lượt khởi công và động thổ cũng như công bố các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài rót vốn vào dự án này. Thị trường Long An được xem là con át chủ lực trong chiến lược đánh bắt xa bờ, vươn ra khỏi địa phận TP HCM giai đoạn 2018-2020 của doanh nghiệp này.

Từng là doanh nghiệp có thị phần bán nhà ở rất lớn tại TP HCM trong gần một thập niên qua, nhưng kể từ năm 2018 Novaland đã manh nha khởi động chiến lược "đánh bắt xa bờ", hướng về các tỉnh. Năm Kỷ Hợi, cuộc viễn chinh của doanh nghiệp này dần mở rộng và ngày càng dạt ra các địa bàn xa Sài Gòn hơn.

Năm 2019, Tập đoàn Novaland hiện thực hóa giai đoạn 2 của chiến lược kinh doanh với 2 lĩnh vực trọng tâm là bất động sản và dịch vụ du lịch. Trong đó, tập đoàn sẽ triển khai mạnh mảng dịch vụ Du lịch – NovaTourism với 3 thương hiệu sản phẩm chính là NovaHills Phan Thiết, Bình Thuận, NovaBeach tại Cam Ranh, Khánh Hòa và NovaWorld tại Bà Rịa – Vũng Tàu, và giới thiệu thêm khoảng 2.300 sản phẩm bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tổng quỹ đất hiện có đạt 2.650 ha.

Trao đổi với VnExpress, Phó trưởng khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Đại học Kinh tế TP HCM, Huỳnh Phước Nghĩa nhận xét, làn sóng các công ty bất động sản tại Sài Gòn ồ ạt đổ bộ về các tỉnh lân cận thành phố diễn ra mạnh mẽ trong năm Kỷ Hợi, là kịch bản đã được lường trước.

Chuyên gia này phân tích, năm 2019 thị trường bất động sản TP HCM có biến động lớn về nguồn cung trong bối cảnh thành phố hạn chế cấp phép dự án mới và rà soát pháp lý hàng loạt dự án cũ. Để duy trì hoạt động kinh doanh, chắc chắn sẽ có rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng dịch chuyển ra các tỉnh vùng ven để buôn bất động sản.

Làn sóng các nhà phát triển địa ốc Sài Gòn đổ xô "đánh bắt xa bờ" có thể được xem là động thái phòng tránh rủi ro về chi phí tài chính (đầu tư vốn vào dự án nhưng chưa đủ điều kiện bán), đồng thời lấp chỗ trống khi rổ hàng tại thị trường chính bị thiếu hụt, mở rộng ra thị trường phụ, để hoàn tất mục tiêu kinh doanh và duy trì bộ máy.

Theo ông Nghĩa, để phát triển thành công các dự án bất động sản ở các tỉnh ven, lân cận, giáp ranh thậm chí cách xa Sài Gòn, doanh nghiệp phải tính đến 3 bài toán. Thứ nhất, giao thông và kết nối vùng phải tốt. Thứ hai, khả năng bán hàng tốt và thanh khoản cao. Thứ ba, kéo được dân về ở.

Ông Nghĩa đánh giá, với các doanh nghiệp bất động sản có quy mô lớn hoặc quy mô tập đoàn, với lợi thế trường vốn và tiềm lực tài chính mạnh mẽ, cơ hội làm nên những cuộc cách mạng về việc giãn dân của các đơn vị này là rất lớn. Ngay cả khi hạ tầng giao thông các địa phương chưa kịp kết nối, nếu các doanh nghiệp chủ động đầu tư xây dựng hoặc có kiến nghị xin chủ trương đầu tư đường sá, để tạo sự liên kết vùng, là một bước đi khôn ngoan.

Chuyên gia này cũng cho rằng, trong bối cảnh giá nhà đất tại TP HCM leo thang liên tục thời gian qua cũng đang mở ra cơ hội cho bất động sản ở các tỉnh giáp ranh có giá đất cạnh tranh hơn và kết nối hạ tầng ngày càng đồng bộ hơn.





Theo Vũ Lê (vnexpress.net)