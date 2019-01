Giá thuê văn phòng tại TP HCM tiếp tục tăng

20/01/2019 09:02





Dự báo về thị trường văn phòng cho thuê tại TP HCM năm 2019, JLL cho rằng thị trường năm nay sẽ sôi động khi một lượng lớn nguồn cung gia nhập thị trường cùng với sự phát triển nhanh chóng của loại hình văn phòng không gian linh hoạt sẽ cung cấp nhiều sự lựa chọn cho khách thuê.

Nguồn cung mới trong năm 2019 dự kiến bao gồm một tòa nhà hạng A (Lim Tower 3), 8 tòa nhà hạng B và nhiều tòa nhà hạng C.

JLL cho rằng, khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định thương mại sẽ củng cố cho tăng trưởng kinh tế và có thể tác động tích cực đến nhu cầu trên thị trường văn phòng. Do đó, dù có nguồn cung dồi dào nhưng nguồn cầu tăng cùng với chất lượng cao hơn của các tòa nhà sẽ khiến giá thuê tăng.

Qua thống kê của JLL, giá thuê trung bình toàn thị trường trong năm 2018 ghi nhận ở mức 23,6 đô la Mỹ/m2/tháng, tăng 4% so với năm trước. Trong năm 2018, những văn phòng cho thuê nằm ngoài khu trung tâm TP HCM ghi nhận mức tăng trưởng mạnh ở mức 7% so với năm trước do giá thuê thấp hơn ở khu trung tâm.

Trong năm 2018, thị trường văn phòng cho thuê ở TP HCM có thêm tổng cộng 60.269 m2 diện tích văn phòng mới, đến từ 2 tòa nhà hạng B và 4 tòa nhà hạng C. Tổng nguồn cung trên thị trường tăng lên 1.968.000 m2.

Về nguồn cầu, tính đến cuối năm 2018 tỷ lệ lấp đầy các văn phòng lên đến 96%. Các công ty trong lĩnh vực công nghệ, công ty cung cấp dịch vụ, tài chính và sản xuất là những khách hàng thuê chủ yếu. Các công ty này tiếp tục có kế hoạch mở rộng ở Việt Nam nên nhu cầu thuê văn phòng là rất lớn trong năm 2019.





Theo Lê Anh (thesaigontimes.vn)