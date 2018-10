Giấy chứng nhận QSDĐ sai thông tin, điều chỉnh như thế nào?

01/10/2018 08:54

Tòa soạn pháp luật Plus cùng các văn phòng luật xin trả lời câu hỏiBạn đọc có tên Phạm Thu Thảo có địa chỉ tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình gửi email câu hỏi tới địa chỉ toasoan@phapluatplus.vn. Pháp luật plus xin trích đăng nội dung câu hỏi như sau: "Do sơ suất, bố tôi khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai họ tên so với hộ khẩu và CMND. Vậy tôi muốn hỏi cơ quan nào có thẩm quyền để giải quyết trường hợp này và thủ tục đính chính ra sao?".



Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây :

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó.

Theo đó, khi thông tin về tên gọi trên Giấy chứng nhận của bạn bị sai thì bạn phải điều chỉnh lại cho đúng và cơ quan cấp Giấy chứng nhận cho bạn sẽ có trách nhiệm đính chính lại thông tin này.

* Về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Căn cứ Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận như sau:

- Bước 1: Bạn nộp 1 bộ hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm :

1. Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp đối với trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất.

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

Ngoài ra, bạn cần chuẩn bị thêm sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân (bản sao).

- Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

* Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận: Căn cứ điểm p khoản 2 và khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp đổi Giấy chứng nhận như sau:

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

p. Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng là không quá 10 ngày.

4. Thời gian quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

Như vậy: Khi phát hiện phần tên gọi trên Giấy chứng nhận bị sai sót thì bạn cần điều chỉnh lại theo thủ tục nêu trên.

