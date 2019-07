Long An chờ động lực mới

25/07/2019 17:01

Thực tế, TP HCM thời gian qua đang tập trung phát triển chủ yếu ở hai hướng chính là khu Đông và khu Nam. Trong khi đó, hướng phía Tây kết nối giữa TP HCM và vùng ĐBSCL trù phú cũng mang một ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giúp TP HCM nói riêng và vùng TP HCM nói chung nâng cao sức mạnh kinh tế - xã hội.

Long An với vị trí liền kề TP HCM, mật độ dân cư đông và được xem là "dấu gạch nối" giữa TP HCM và Đông Nam Bộ với ĐBSCL. Vì vậy nhiều chuyên gia cho rằng TP HCM nên mở rộng không gian đô thị về phía Long An, bởi đây là khu vực liền kề thành phố, giao thông thuận tiện vì có đường cao tốc và nhiều tuyến quốc lộ, đường thủy cũng rất thuận lợi…



Mặt khác, Long An có quỹ đất còn tương đối lớn, sẽ phù hợp phát triển những đô thị vệ tinh phục vụ chiến lược giãn dân ra ngoại ô của TP HCM. Việc phát triển và kết nối hạ tầng TP HCM với Long An sẽ giúp cho thị trường bất động sản tại đây có thêm động lực tăng trưởng, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư.

Tại hội thảo, các chuyên gia đều thừa nhận tuyến vành đai 3 kết nối TP HCM- Long An chưa tốt, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra để thu hút nhà đầu tư, Long An cần trọng nhà đầu tư, kêu gọi thu hút để họ bỏ tiền ra xây dựng khu công nghiệp tập trung, thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, khi khu vực trung tâm quá tải, chắc chắn các khu vực vùng ven sẽ phát triển mà Long An có rất nhiều lợi thế. Vấn đề là làm sao triển khai nhiều hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ để phát triển đô thị, thu hút được cư dân, phát triển sầm uất thì càng thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

S. Nhung