Nhà phố thương mại xây sẵn ở TP HCM tăng giá gấp đôi

14/01/2019 09:11

Trong 12 tháng qua, trên thị trường sơ cấp, giá bán biệt thự xây sẵn trung bình của thị trường đạt 4.153 USD mỗi m2 đất, tăng 47% so với năm ngoái.



Sản phẩm nhà phố xây sẵn tiếp tục xu hướng tăng giá, vọt lên đến 65% so với năm 2017. Tuy nhiên, sự tăng trưởng ấn tượng nhất là sản phẩm shophouse liền thổ - nhà phố thương mại xây sẵn trong dự án thấp tầng. Năm 2017, giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường của shophouse đạt 2.400 USD mỗi m2 đất. Thế nhưng, đến cuối năm 2018, giá bán của sản phẩm này trên thị trường đã đạt đến 5.264 USD mỗi m2 đất, tăng 2,2 lần so với năm 2017.



Rổ hàng nhà phố và biệt thự xây sẵn tại Sài Gòn cũng có sự sụt giảm mạnh trong năm qua. Toàn thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn tại TP HCM chào đón thêm 1.251 căn từ 12 dự án, giảm 62% so với năm 2017.

Một dự án nhà phố xây sẵn tại TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Nguồn cung hạn chế trong bối cảnh diễn ra các cơn sốt đất cục bộ tại một số quận của TP HCM và các khu vực lân cận trong nửa đầu năm 2018 đã đẩy mức giá giao dịch của loại hình sản phẩm bất động sản gắn liền với đất tăng cao.

Khu Đông bao gồm quận 2, 9 vẫn đang tiếp tục dẫn đầu thị trường về mức tăng trưởng nguồn cung mới khi mà hai quận này đã đưa ra thị trường 998 căn trong năm 2018, chiếm 79,8% tổng nguồn cung toàn thành phố.Đa số sản phẩm chào bán trong năm 2018 là nhà phố với 722 căn, chiếm 57,7% nguồn cung mới.

Phần lớn nguồn cung mới đến từ các giai đoạn mở bán tiếp theo của các dự án đã được giới thiệu ra thị trường trước đó. Sự thiếu hụt lớn về nguồn cung mới đã đưa tỷ lệ tiêu thụ của thị trường lên mức cao. Mức tiêu thụ toàn thị trường đạt mức trên 90%.

Nguồn cung mới cho thị trường nhà phố và biệt thự xây sẵn của TP HCM đang nằm tại các khu vực vùng ven và ráp ranh giữa TP HCM với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An, nơi giá đất vẫn còn thấp so với nội đô Sài Gòn. Xu thế này được dự báo sẽ mạnh dần trong các năm tới do Sài Gòn ngày càng khan hiếm quỹ đất sạch cũng như hạn chế cấp phép phát triển dự án mới.

Theo Vũ Lê (vnexpress.net)