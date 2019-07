Sắp bùng nổ số lượng căn hộ dịch vụ tại Hà Nội

24/07/2019 11:42

Theo báo cáo tổng quan thị trường bất động sản quý II của Savills Việt Nam, thị trường căn hộ dịch vụ tại Hà Nội có khả năng bùng nổ trong tương lai do nguồn cung tăng ở nhóm căn hộ hạng B.

Cụ thể thị trường căn hộ dịch vụ đang có 4.700 căn đến từ 51 dự án. Dự kiến, sẽ có 950 căn trong sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2019.

Giá cho thuê trung bình của loại hình bất động sản này đạt 25 USD /m2/tháng, tăng 3% so với năm 2018. Tuy nhiên, công suất cho thuê trung bình lại giảm 2% so với quý I và 5% so với năm trước đó.

Hiện tại, giá cho thuê của phân khúc căn hộ dịch vụ hạng A đang ở mức gần khoảng 34 USD /m2/tháng với công suất 90%. Giá cho thuê của căn hộ dịch vụ hạng B và C lần lượt là khoảng 18 USD và 12 USD .

Thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội hứa hẹn sẽ bùng nổ với nguồn cung lớn trong tương lai. Ảnh minh họa: Lotte.

Trong khi đó, thị trường căn hộ dịch vụ TP HCM cũng có nhiều cải thiện. Quý II, thị trường đón nhận tham gia của một dự án hạng B với 44 căn hộ. Số lượng này bù đắp cho 49 căn hộ của 4 dự án bị ngưng hoạt động trước đó. Tổng nguồn cung duy trì ở mức không đổi so với quý I nhưng tăng 11% so với năm trước, đạt 5.800 căn.



Mặc dù nguồn cung tăng cao nhưng công suất cho thuê ở TP HCM vẫn duy trì ở mức hơn 80%, giá thuê tăng 2% so với năm 2018, đạt 25 USD /m2/tháng. Ngoài ra, TP HCM cũng đang chờ nguồn cung lớn lên đến 1.200 căn hộ dịch vụ của 10 dự án ở quận 2 và khu vực trung tâm vào năm 2021.

Theo báo cáo của Savills, tình hình nguồn cung căn hộ để bán ở cả Hà Nội và TP HCM đang giảm mạnh. Thời gian vừa qua, 11 dự án mở bán đã cung cấp 6.600 căn, giảm 33% theo năm. Trong nửa cuối năm 2019, khoảng 30.000 căn sẽ được mở bán, trong đó đa phần là các căn hộ hạng B.

Tại TP HCM, nguồn cung sơ cấp đạt 13.000 căn, giảm 49% theo năm. Thị trường căn hộ TP HCM được đánh giá là có doanh số cải thiện với tổng số căn đã bán đạt hơn 8.200 căn. Căn hộ hạng C tiếp tục chiếm ưu thế với 61% tổng số căn đã bán và đạt tỷ lệ hấp thụ 67%.

Theo ông Troy Griffiths, Phó Tổng giám đốc Savills Việt Nam, nguồn cung sản phẩm căn hộ đang giảm mạnh so với năm trước là do các hoạt động thanh tra của Chính phủ trong thời gian gần đây nhằm cải thiện tình hình hồ sơ pháp lý không đầy đủ của các chủ đầu tư cũng như thắt chặt tình trạng bong bóng bất động sản.

Theo Hà Bùi (news.zing.vn)