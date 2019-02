Triển vọng mới của thị trường bất động sản trong năm 2019

23/02/2019 07:33

Thị trường lạc quan







Thị trường BĐS năm 2019 sẽ tiếp tục lạc quan bởi GDP năm 2018 đạt 7,08%, cao nhất kể từ năm 2011 tới nay và vượt xa so với mục tiêu 6,7% mà Chính phủ đề ra. Trong khi đó, chỉ số CPI ở mức 3,54% so với cùng kỳ 2017 và vẫn trong tầm kiểm soát. Vốn đầu tư nước ngoài năm 2018 đạt hơn 19 tỷ USD, trong đó riêng thị trường BĐS đã là 6,6 tỷ USD.

Dự báo về thị trường BĐS năm 2019, Ông Nguyễn Trọng Ninh - Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường BĐS, Bộ Xây dựng nhận định tại cuộc họp báo quý IV/2018 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 16/1/2019: "Diễn biến thị trường trong năm 2019 nhiều khả năng sẽ ổn định, tích cực, dù những đợt sốt cục bộ ở từng dự án, từng khu vực nhỏ vẫn có thể xảy ra." Tuy nhiên, năm 2019, thị trường BĐS được dự báo sẽ đứng trước những thách thức về sự thiếu hụt nguồn cung quỹ đất, đặc biệt là nguồn cung dự án phân khúc trung cấp.

Về triển vọng thị trường trong năm mới Kỷ Hợi, các chuyên gia cho rằng, phân khúc đất nền tiếp tục là kênh đầu tư hút vốn, trong đó đất nền tỉnh giáp với các thành phố lớn sẽ có nhiều triển vọng bởi so với các phân khúc khác, thị trường này vẫn đang trong chu kì phát triển, giá còn mềm, đòn bẩy hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng được đầu tư đồng bộ.

Nhận định về cơ hội đầu tư BĐS tại các tỉnh giáp TP.HCM, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiêp hội BĐS TP HCM (HoREA) cho biết, cùng với sự phát triển hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn chỉnh, các tỉnh lân cận đã được xem như vùng ngoại ô của TP.HCM.

Đồng quan điểm với các chuyên gia, Ông Lê Tiến Vũ, Phó TGĐ Điều hành Tập đoàn Địa Ốc Cát Tường cho rằng: "tiềm năng tăng trưởng kinh tế, tốc độ đô thị hóa, mật độ dân cư và chất lượng dự án là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng gia tăng giá trị của dự án BĐS tỉnh. Do đó, nhà đầu tư nên hướng đến những dự án chất lượng, được đầu tư bài bản, tại các khu vực đông dân cư, trung tâm kinh tế của tỉnh để có cơ hội sinh lời hiệu quả."







Ảnh minh họa

Đất nền tỉnh lan tỏa sức hút

Sức hấp dẫn do giá cả, quỹ đất rộng, hệ thống hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư mạnh mẽ khiến các nhà đầu tư, đầu cơ và cả những chủ đầu tư, doanh nghiệp phát triển BĐS hình thành xu hướng dịch chuyển hoạt động đến các thị trường tỉnh. So với TP.HCM, BĐS ở các tỉnh Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Phan Thiết, Bình Phước hay Bà Rịa Vũng Tàu,... hiện nay không hề thua kém về sức hút đầu tư, đặc biệt là những dự án quy mô lớn, có hạ tầng đã và đang hình thành.

Một dự án quy mô đến 92,7ha tại tỉnh Bình Phước đang góp phần chứng minh sức hút mạnh mẽ của thị trường tỉnh phải kể đến là khu đô thị Cát Tường Phú Hưng, đây cũng là dự án khu đô thị phức hợp, cảnh quan đầu tiên tại Bình Phước được quy hoạch đồng bộ, đầu tư hạ tầng bài bản, do tập đoàn Địa Ốc Cát Tường làm chủ đầu tư. Vì thế khách hàng rất tín nhiệm và tin tưởng vào chất lượng dự án, đặc biệt về tiến độ hạ tầng.

Khu đô thị phức hợp – cảnh quan Cát Tường Phú Hưng ghi dấu nhờ sở hữu vị trí đắc địa ngay trung tâm TP.Đồng Xoài, đô thị phát triển bậc nhất của tỉnh Bình Phước. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối với Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM thông qua Quốc lộ 14, quốc lộ 13, ĐT.741, cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn,… đồng thời tận hưởng mọi dịch vụ tiện ích về y tế, giáo dục, mua sắm, vui chơi giải trí, tài chính ngân hàng chỉ cách vài bước chân.



Ngay trong nội khu dự án, chủ đầu tư cũng dành riêng 18 tiện ích đẳng cấp phục vụ cư dân. Trong đó các tiện ích như công viên Thế Giới Di Sản Kiến Trúc The Destina, công viên Thế Giới Điện Ảnh The Angel, Đại lộ Danh Nhân, Quảng trường Ánh Sáng,… đều là những tiện ích hoàn toàn mới lạ, lần đầu tiên xuất hiện tại TP. Đồng Xoài, Bình Phước.

Sau sự "bùng nổ" trong lễ mở bán đợt 1, đồng thời để đáp ứng nhu cầu rất lớn từ phía khách hàng, tập đoàn Địa Ốc Cát Tường tiếp tục triển khai mở bán dự án đợt 2 với giá chỉ từ 789 triệu đồng/nền vào cuối tháng 3 sắp tới, khách hàng có thể thanh toán trước 50%, phần còn lại thanh toán đều trong 24 tháng.

Trong đợt mở bán đầu Xuân Kỷ Hợi này, khách hàng và nhà đầu tư sẽ nhận được nhiều chiết khấu hấp dẫn và quà tặng giá trị duy nhất trong ngày mở bán như cơ hội sở hữu một trong chín xe Honda SH 125cc; tham gia chương trình Nụ Cười An Cư Lần 4, cơ hội nhận gói Cát Tường An Cư với tổng giải thưởng hơn 6.5 tỷ đồng. Với sức hút mạnh mẽ của dự án Cát Tường Phú Hưng, đợt mở bán tiếp theo sẽ một lần nữa khẳng định triển vọng tươi sáng của thị trường BĐS Bình Phước nói riêng, BĐS tỉnh nói chung.

Theo Tú An (tienphong.vn)